Cоцсети как модель общества: что их ждет в далеком будущем

Последние несколько дней в соцсетях только и разговоров что о Clubhouse - новом приложении, которое рассчитано на аудиообщение и напоминает радио - вместо станций так называемые комнаты. Несколько спикеров обсуждают одну тему. Слушатели могут задать вопрос или же тихо покинуть комнату, если дискуссия им неинтересна. Приложение существует год, его создали два бывших инженера Google. Резкую популярность оно приобрело после того, как к нему присоединились Илон Маск и Марк Цукерберг (последний, кстати, уже активно разрабатывает аналог на Фейсбуке). Интерес к приложению возник в немалой степени из-за его эксклюзивности. Присоединиться к нему не так-то просто: туда можно попасть только по приглашению того, кто там уже зарегистрирован. Из-за этого возник небывалый ажиотаж - на просторах интернета сразу же появились нечистые на руку коммерсанты, которые начали активно распродавать инвайты, стоимость которых порой оценивалась в несколько тысяч долларов. Впрочем, один человек может раздавать ограниченное число приглашений. Можно просто зарегистрироваться, но тогда своей очереди придется ждать неопределенное количество времени. За несколько недель Clubhouse взлетел в рейтингах в Китае - там появились чатрумы, в которых обсуждалась политика коммунистической партии, но потом приложение заблокировали.

Новая программа, о которой все говорят - прецедент, который вскрывает философию соцсетей. Сегодня соцсети - это не просто метод коммуникации или способ проведения досуга, а новая реальность, в которой мы проводим все больше времени. В них существуют определенные тренды и правила, и каждый день создаются новые реальности. Это дает нам повод порассуждать об их глобальном будущем с основателем крупнейшей в мире аналитической компании Linkfluence Гильемом Фуэтилью.

Соцсети - новый социум

Первоначальный смысл Фейсбука и Твиттера понятен уже из самого названия. Это социальные сети, предназначенные для того, чтобы объединять большие группы людей. Сначала это были студенты университетского городка, затем нескольких университетов, а сегодня это глобальное средство общения. Всего за одно десятилетие простое изобретение полностью изменило наш формат коммуникации. И вышло за его рамки. Сегодня мало кто заходит в Инстаграм или Тикток только ради общения - мы проводим там досуг, отвлекаемся, ищем отзывы, покупаем, вдохновляемся, рефлексируем. Более того, сама функция общения низведена в низший ранг. В соцсетях мы конструируем свою реальность.

"На мой взгляд, соцсети - это уже последствие того события, которое предопределило структуру веба как такового. Ключевой точкой отсчета я считаю конец 90-х годов, когда интернет стал глобальным доступным благом, и входной порог перестал существовать. Каждый мог "творить" интернет. Создавать свои страницы, загружать материалы. С социологической точки зрения это невероятнейший переворот, новая ступень эволюции - мы стали "творцами", - считает Гильем.

Что происходит сейчас?

Десятые годы 21 века оказались переворотными для всех соцсетей. Их появилось невероятное количество. Некоторые из них были обычными сервисами (например, тот же Инстаграм на заре существования по функционалу был гораздо ближе к YouTube, нежели к классической соцсети, но в итоге превратился в средство общения), другие были обычными мессенджерами (например, Телеграм или Whatsapp). Но сегодня каждая соцсетка сочетает в себе десятки, если не сотни функций - там мы можем общаться, делиться контентом, смотреть за контентом других, выставлять свои работы, продвигать бизнес, продавать, читать новости. Несмотря на постоянное появление новых игроков, рынок соцсетей глобально монополен - в англоязычном мире его большую долю без сомнения занимает Фейсбук, который активно поглощает любые более или менее интересные проекты, в Китае эту долю занимают мессенджеры вроде WeChat и Weibo. Китайцы в этом плане ушли дальше всех - соцсети стали лайф-сетями. "Это абсолютно закрытые экосистемы, в которых ты можешь сделать практически все, и если тебя там нет, это значительно осложняет твою жизнь. К приложениям подвязаны банкинг, страховка, образование, счета за электричество, доставка пиццы, покупка продуктов, вызов такси и миллионы вещей, из которых состоит наша повседневная жизнь. С одной стороны, тебя никто не заставляет загружать их на свой телефон. С другой - ты перестаешь жить, если не находишься в этой соцсети. В виду того, что данные из соцсетей полностью доступны правительству, это дает неограниченные возможности для контроля и слежки. В англоязычном мире немного другая проблема. Люди больше озабочены безопасностью своих данных, но с другой стороны, алгоритмы все равно знают о людях больше, чем стоило бы, и это влияет на самую обсуждаемую в обществе тему - политику", - рассказывает сооснователь Linkfluence. И хотя скандал с корпорацией Марка Цукерберга вызвал закономерную волну возмущения, алгоритмы по-прежнему достают из анналов Инстаграма и Whatsapp детальные подробности жизни пользователей. До китайской степени проникновения в жизнь юзеров еще далеко, но тот же самый Инстаграм - самая крупная онлайн-витрина в мире.

Что будет происходить дальше?

После скандалов, связанных с утечкой данных из Фейсбука и принадлежащих ему сервисов, в медиасреде распространился обоснованный страх китайского сценария, где влияние соцсетей в нашей жизни станет бесконечным. "Судя по нашей аналитике, пик могущества соцсетей пришелся на 2019 год - дальше их влияние пошло на убыль. В каком-то плане этот пик был похож на взлет Икара к солнцу. Их прогресс был настолько интенсивен и быстр, что создатели сервисов не смогли обуздать его и правильно им распорядиться. Люди сегодня быстро обучаются, диджитал грамотность и цифровая гигиена сегодня становятся все более распространенными. Мы можем бояться, что корпорации узнают о наших предпочтениях, но можем и отказаться предоставлять им свои данные. Я вижу, как юзеры становятся все более осознанными со своими персональными данными в открытых базах. Этот тренд будет расти по экспоненте и распространится на такие тоталитарные государства как Китай, где жизнь граждан активно отслеживается. Гегемонии не будет - точнее, она была непродолжительное время, но сейчас ей приходит конец. В каком-то смысле мы становимся свидетелями исторических событий. Это - демократическая революция, когда большинство действительно имеет право голоса. Капиталистические общества уже переживали это. В начале ХХ века со стремительной индустриализацией появился массовый страх, что мир захватит одна большая корпорация - нефтяная, машиностроительная, банковская. Как видите, корпорации до сих пор существует, но ни одна из них не имеет монополии. Мы имеем возможность выбирать. Более того, диджитал продукт не требует таких объемных вложений - он разрабатывается относительно легко и быстро. Помните, как после недавнего скандала с Whatsapp в Телеграме за один день прибавилось несколько миллионов пользователей? Это очень внушительные и показательные цифры. Да, новым игрокам тяжело зайти на рынок, так как барьер входа по-прежнему высок. Но в то же время пользователи легко перетекают из одного социального пространства в другое, особенно более молодое поколение. Как только оно чувствует угрозу со стороны провайдеров, легко меняет канал", - рассказывает Гильем.

Еще один интересный виток в развитии соцсетей по словам аналитика заключается в смене привычной схемы отношений. "Пока мы пользуемся соцсетями бесплатно, мы находимся в так называемых созависимых отношениях. Чтобы существовать, соцсетям нужны средства, которые они получают от рекламы - мы уже наблюдаем, как все сервисы Фейсбука постепенно превращаются в один большой интернет-магазин. Потому что пользователи - не клиент. А корпорации обслуживают клиентов - марки. Но как только мы начнем платить, модель отношений сменится. В интересах диджитал корпораций будет учитывать наши предпочтения. Это законы капиталистического общества. Я более чем уверен, что в будущем мы будем платить за пользование соцсетям. Мы захотим, чтобы они были безопасными для нас и наших детей, давали максимум пользы, а не одну рекламу. Как только мы начнем платить и станем тем звеном, которое оказывает влияние, пропадет смысл в поиске данных, потому что основной доход будет приходить не от продажи наших данных, а от нас самих", - подытоживает Гильем Фуэтилью.