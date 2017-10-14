Яндекс открывает в Казахстане свои лицеи. Для этого в Алматы приехал генеральный директор компании Аркадий Волож. Проект лицея – это специальный курс для 8-го и 9-го классов. Дети, заинтересованные в математике или информационных технологиях, могут пройти два полноценных года обучения в лицее. В Алматы он открыт при РФМШ (Республиканской физико-математической школе), в которой, как выяснилось, учились и Волож, и его напарник – основатель "Яндекса" Илья Сегалович.

Программу разрабатывали в Школе анализа данных Яндекса (ШАД), ее разбили на четыре полугодия. В течение первого года изучают один из самых популярных языков программирования – Python, затем углубляются в промышленную сферу. Занятия абсолютно бесплатные и проводятся два раза в неделю в формате дополнительных курсов. Участвовать может любой желающий ученик восьмого или девятого класса. Для этого необходимо выполнить тестовое задание, пройти собеседование, после чего школьника зачислят в определенную группу. В Алматы Аркадий Волож встретился с учениками физмата. Они общались, задавали друг другу вопросы.

"Здесь дети изучают современное программирование, получают базовые навыки профессии, которая точно будет востребована в ближайшие несколько десятков лет", – рассказал сооснователь Яндекса.