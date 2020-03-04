Что такое \"agile\" и стоит ли его применять в работе?

"Agile" ("аджайл") - это методика и образ мышления, которая сегодня на устах у всех, кто так или иначе заинтересован в цифровизации и использовании технологических решений в своей карьере. Сегодня некоторые из последователей этой системы утверждают что это чуть ли не единственное решение всем нашим техническим, методологическим, системным проблемам на работе, более того, “аджайл” претендует на звание универсального метода для цифровой трансформации бизнесов или создания услуг/продуктов в цифровом мире. По исследованиям McKinsey компании, которые полноценно перешли на "аджайл" увеличили скорость трансформаций на 80%. Но, что это и как это его практиковать не совсем понятно.

Что такое "аджайл"?

В переводе с английского “аджайл” означает “проворный”, “подвижный”. Главные принципы и ценности методики были расписаны в "аджайл" манифесте еще в 2001 году командой американских разработчиков программного обеспечения. Манифест состоит из 12 принципов и четырех ценностей. На сегодняшний день у "аджайл" методики есть множество разных техник, самая популярная называется "Scrum" ("скрам") – техника основывающаяся на работе в коротких промежутках (спринтах), постоянной коммуникации внутри команды и непрерывной обратной связи с клиентом. Главное, что отличает "аджайл" от традиционного метода работы (поточного метода) – гибкость работы, нацеленная на обеспечение конкурентного преимущества заказчику и максимально эффективного продукта, соответствующего всем изменениям в мире. Уверены, это звучит заманчиво для любого предпринимателя, проектного менеджера или человека, который часто работает над разработкой новых проектов, продуктов и услуг.

Одной из ценностей является то, что “люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов”. Другими словами, когда коллаборация внутри команды важнее, чем традиционный иерархический распорядок, в совместной работе участники команды могут полностью менять устоявшийся протокол. Также каждый участник должен всецело быть отдан процессу и проекту.

Далее не менее важная ценность – “работающий продукт важнее исчерпывающей документации”, здесь говорится о том, что напрямую противоречит “водопадному” методу, в котором план работы расписан точно и выполняется строго в линейном порядке. В работе по технике “аджайл” приветствуется доверие заказчика к команде. В такой системе неуместно детальное техническое задание, а отдается предпочтение упрощенному процессу, чтобы команда могла полностью сконцентрироваться на реализации проекта.

Третий принцип – “сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта”. Здесь большую роль играет обратная связь от заказчика, в некоторых случаях каждый день. Возможность регулярного согласования проекта подпитывает доверие, при этом из-за условия контракта могут меняться постоянно, что ведет к последней ценности – “готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану”, когда разрешается вводить изменения даже на заключительных стадиях.

Как это работает на практике?

В команде работающей по системе “аджайл (скрам)” есть три неотъемлемые части – самоорганизовывающая команда, которая сама решает когда и как работать, состоящая из максимум 10 человек, "владелец продукта" – тот, кто ответственен за то, чтобы продукт/проект/сервис соответствовал первоначальным требованиям заказчика и "скрам мастер" – тот, кто следит за тем, чтобы все процессы выполнялись максимально эффективно и вовремя, убирая все раздражители, которые препятствуют продуктивности команды.

Команда начинает с создания точного видения проекта и создания бэклога – перечня задач. Для достижения главной цели может понадобиться немало времени, поэтому ее разбивают на несколько частей, которые будут исполняться в спринтах (коротких промежутках), занимающих от двух дней до максимум четырех недель. При этом нужно быть готовыми менять задачи в бэклоге и улучшать его постоянно, чтобы добиться стопроцентной актуальности в зависимости от процесса и практики. Каждый день команду обязуют вести мониторинг своего прогресса в виде быстрых встреч занимающих максимум 5-15 минут. После спринтов устраивается встреча для для оценивания эффективности внутренних процессов в команде. Далее происходят повторяющиеся показы прототипа для получения отзыва как от "владельца продукта", так и клиента.

Плюсы и минусы "аджайл" методики

"Аджайл" – упрощенный метод работы и видения проектов, но это не означает, что он легок в адаптации. Наоборот, в простоте и гибкости методики и заключается вся загвоздка, так как переход на этот метод нуждается в модификации всей организационной структуры, переосмысления ролей в компании и всех прошлых методик.

Поэтому, к сожалению, “аджайл” не подходит всем организациям. Например, в больших корпорациях методика может оказаться непригодной из-за нужды в самоорганизовывающейся команде и готовности проявить гибкость, так как в таких организациях важен контроль и четкая документация всех процессов. Также из-за частых изменений и правок команда может потерять фокус, а сам процесс выйти из под контроля без нужной подготовки. Поэтому бизнес должен быть готов к большим изменениям повсеместно, на уровне корпоративной политики. Более того, каждый сотрудник должен быть искренне заинтересован в проекте, что сложнее всего в огромных корпорациях. Также начальство должно полностью доверять своим подчиненным, такое же отношение должно быть и со стороны заказчика. Доверие - огромный аспект “аджайл” методики, так как каждому участнику команды должны быть предоставлены равные полномочия, дана полная свобода и тем самым повышена ответственность за проект.

Один из плюсов в том, что в такой схеме простые проблемы решаются “здесь и сейчас”, так как команде не приходится обращаться к начальству и ждать утверждения. С другой стороны, такой подход может стать отличным способом усовершенствования коллектива и отбора самых заинтересованных и мотивированных. Но, насколько реальна стопроцентная производительность от каждого участника процесса? Непрерывное общение внутри команды и с клиентом обязывает всех участников быть экспертными коммуникаторами, но опять же сейчас софт-скиллс только набирают свою актуальность. Стоит ли ждать таких навыков от всех, насколько это справедливо и опять же реалистично?

Несомненно, мы движемся в направление где будут цениться "софт скиллы" и транспарентность, и вероятно отбросим "поточный" метод работы, перейдем на более свободную схему в определенных сферах бизнеса, но внедрять такие методики как “аджайл” определенно нужно с предварительной подготовкой кадров, чтобы без боязни передавать им управление проектом.