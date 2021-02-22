Интернет принес миру глобализацию, и кажется, что просыпаясь утром, мы имеем доступ к той же информации, что и люди по другую сторону океана. С людьми из разных стран у нас схожи вкусы, мы рассуждаем о тех же фильмах, слушаем ту же музыку и смотрим одинаковые ТикТоки. Но в разных станах популярен разный контент. И хотя модная и лайфстайл пресса переживает кризис, некоторые темы по-прежнему находят отклик больший, чем другие. Мы изучили, что читают, смотрят и слушают люди в разных странах.

Китай

Пусть большинство трендов задает по-прежнему Америка, недооценивать влияние Китая нельзя. Хотя бы потому, что сегодня это – самая активно растущая экономика в мире. Большинство марок и брендов в мире – от производителей техники и одежды до журнальных издательств – старается адаптировать свой продукт под потребителей этой страны. В будущем этот тренд будет только укрепляться. Так считает Джонатан Сибони, СЕО Data Intelligence агентства Luxuryinsight. Китайские потребители информации чрезвычайно активны, они жаждут потреблять, поэтому это благодатная почва для всех, кто ищет новую аудиторию. В отличие от пресыщенной европейской и американской аудитории, им важно всё. Главное, чтобы большие международные события были ориентированы на местный рынок.

"Основные международные журналы (Vogue, Elle, GQ Style, Kinfolk, Wallpape* и т. д.) по-прежнему являются жизненно важным игроком в отрасли. Следует отметить, что отечественные модные СМИ, такие как YOHO!, Milk, 1626, появившиеся в конце 1990-х годов и позиционирующие себя как локальные индикаторы трендов и молодежной культуры, успешно привлекают молодых читателей. Digital natives ("цифровое поколение") также уделяет внимание тенденциям, связанным с инфлюенсерами, в частности WeChat, Weibo, Xiaohongshu ("Маленькая Красная книга") и TikTok. Китайские модники жаждут последних новинок индустрии моды (новых коллекций, новых брендов, коллабораций). С бурным развитием субкультур такие не мейнстрим-темы, как хип-хоп, уличная мода, геймификация, захватывают молодое поколение, которое жаждет самовыражения. В постпандемическом контексте велнес и ЗОЖ становятся невероятно популярными. Китайские читатели ориентированы на международные тренды, но с появлением на арене большего числа местных креативных талантов (таких как модельеры Энджел Чэн и Ксандер Чжоу), а также с недавним всплеском “китайской гордости” (популяризации всего локального), китайская аудитория ожидает большего резонанса по поводу китайско-ориентированных тем, касающихся местных брендов, эстетики, культуры и социальных движений", – рассказывает Джонатан.

Соединенные Штаты Америки

Несмотря ни на что, Северная Америка до сих пор занимает первое место в "поставке" трендов на мировую арену. И хотя сегодня американский читатель пресыщен, есть определенный спектр тем, которые будут актуальны для него достаточно долго, считает Ник Ремзен, колумнист Vogue, The Financial Times, CNN. Большинство лайфстайл топиков – от моды до кулинарии и музыки – однозначно проходит через призму социальных движений и политики.

"Сегодня мы наблюдаем, как каждое издание любого объема – от международных гигантов до локальных инстаграм-блогов – старается урвать свой "кусочек пирога". Из-за того, что американская политика за последние несколько лет стала чрезвычайно острой темой, обсуждаемой на всех уровнях, её проникновение в абсолютно все сферы жизни стало очевидным. Неудивительно, что вы можете увидеть даже гастрономический блог, автор которого не преминет порассуждать на тему социальной справедливости. Это очень интересное движение, которое останется с нами надолго. В контексте медиа мы видим, как небольшие независимые издания, к сожалению, всё реже находят своего читателя – большим издательствам и маркам легче переносить кризис издательского бизнеса. Мы регулярно видим новости о закрытии и сокращении штатов небольших локальных журналов и медиа. С другой стороны, персональные медиа, куда входят YouTube-каналы и TikTok, пользуются всё большим спросом", – комментирует Ник.

Латинская Америка

Огромный сегмент испаноязычных стран – еще один гигантский рынок для брендов в среде медиа. В то же время большинство марок предпочитает скорее адаптировать англоязычный контент для этого рынка, не рассматривая его как основной ввиду общей низкой платежеспособности рынка. Но в плане информации испаноязычный потребитель невероятно активен, и он с удовольствием готов потреблять самый разный контент, комментирует Диего Лопес, контент-менеджер испаноязычного отдела Medium.

"Не хотелось бы обобщать, всё-таки Латинская Америка очень разнообразна, но в целом можно выделить несколько направлений. Из-за того, что большие медиабренды с небольшой ленцой относятся к этому рынку, активно растет сегмент локальных испаноязычных изданий, создающих собственный контент, близкий местному потребителю – он находит в нем себя. С другой стороны, влияние больших брендов тоже нельзя отменить – они присутствуют и их продукт активно потребляется на рынке – пусть и мода, например, сама по себе не очень востребована. Латиноамериканский потребитель хочет видеть то, что он видит в своей повседневной жизни: красоту, спорт, здоровый образ жизни (в последнее время эти темы очень "бумят"), гастрономию, медиа, урбанистику. В общем, всё то, из чего состоит наша жизнь и то, что нам нужно каждый день. Удивительно, но Латинская Америка – один из немногих регионов, где телевидение до сих пор имеет огромное влияние и распространение даже среди достаточно молодых потребителей – тех же зумеров, которые, несмотря ни на что, могут посчитать за достижение появление в локальном TV-шоу. В целом важный сегмент – всё, что связано с косметикой, телом, красотой", – комментирует Диего.

Русскоязычное пространство

Русскоязычные страны – еще одна площадка, на которой только планируется развитие. В отличие от всех вышеперечисленных регионов, русскоязычный потребитель достаточно аморфен по отношению как к крупным международным брендам, так и локальным. Это если говорить про потребителя в массе. Новостной сегмент по-прежнему занимает большую часть потребительского внимания – это локальные новости, связанные с политикой, экономикой, а также развлечениями. Но это является скорее отражением международных трендов. Потребность в легкоусвояемом контенте, который не требует концентрации и внимания – пожалуй, основная идея, на которую стоит рассчитывать всем, кто ищет внимания пользователей на русскоязычных платформах. С другой стороны, активно растет сегмент немейнстримных направлений, так как читательская база сильно сегментирована. Могут быть свои инфлюенсеры в сфере моды, спорта и ЗОЖа, красоты, урбанистики, политики, социальных движений – эти направления редко пересекаются, так как аудитория предпочитает находиться в своем "кругу". Как и во всем мире, инфлюенсер-контент – один из самых потребляемых, уровень доверия к нему по-прежнему высок, несмотря на коммерциализацию.