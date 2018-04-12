Кто занимается космическим туризмом?

Идея космического туризма появилась почти сразу после первого полета. В 1967 году американцы Баррон Хилтон и Крафт Эрик впервые попытались соединить коммерцию и космос, описав возможное будущее туризма в ряде научных работ. Их идея не получила отклика ни в правительстве, ни у частных инвесторов. К 1967 году США еще не имели заметных успехов в космической индустрии, а Нил Армстронг произнес фразу "Это маленький шаг для человека, но большой для человечества" только два года спустя.

Про задумку Хилтона и Эрика вспомнили в 1986 году на Международном конгрессе по астронавтике, когда впервые на полном серьезе рассматривалось влияние космического туризма на экономику страны. К тому времени у США за спиной было уже более 50 удачных полетов, и тема спровоцировала большой интерес в обществе. Правительство запустило открытый конкурс для всех, кто мечтал стать первым космическим туристом. Войти в историю с этим званием мог бы Стив Джобс, но его кандидатуру отвергли на последнем этапе конкурса. Финалисткой стала американская учительница Кристи Маколифф. Несмотря на многие месяцы подготовки, она погибла при запуске шаттла "Челленджер" в 1986 году. После этого инцидента правительство США приняло закон, который запрещал полеты в космос непрофессиональным астронавтам. Идею космического туризма вновь отложили.

Первый туристический полет в космос состоялся только в 2001 году. Организовала его компания Space Adventures при поддержке "Роскосмоса". Успех проекта спровоцировал еще больший интерес к аэрокосмической индустрии среди американских частных предпринимателей, включая Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона. Опыт Space Adventures подтолкнул правительство США пересмотреть старый запрет, и в 2005 году оно подписало закон об условиях организации непрофессиональных полетов.

По данным на 2012 год, в космосе побывали всего 7 туристов. Почему так мало? Во-первых, баснословные суммы за билеты, невероятный риск и недостаточная организованность всей системы космического туризма. Уже в ближайшем будущем четыре частные компании все эти факторы обещают устранить и сделать полеты в космос привычными для обычного человека. Колонизация Марса, полеты вокруг Луны и еженедельные запуски в открытый космос – пока это все только амбициозные планы, в которые при этом невозможно не верить.

SpaceX

Без сомнений, SpaceX – самая известная частная космическая компания на сегодняшний день. Ее основатель Илон Маск – инноватор и первопроходец. Маск уверяет, что идея основать SpaceX пришла к нему после прочтения цикла "Основание" Айзека Азимова. Тогда предприниматель загорелся идеей сделать космические полеты максимально доступными для обычного человека и в будущем переселить его на другую планету. Эти же задачи он называет ведущими для SpaceX.

Из главных заслуг его компании: историческая посадка первой ракетной ступени обратно на Землю, на морскую платформу, а также первая стыковка частного корабля с МКС. В будущем Маск планирует проведение первой частной миссии на Луне (в рамках Google Lunar x Prize; напомним, что Google владеет частью акций SpaceX), организовать космический тур для двух туристов вокруг нее, совершить пилотируемую миссию к Луне, запустить беспилотник на Марс и доставить на Красную планету первого человека.

Беспилотный транспортный космический корабль компании SpaceX

С 2006 года SpaceX сотрудничает с NASA, в 2008 году получила от организации $1,6 миллиарда по контракту о снабжении МКС в рамках программы Commercial Ressuply Servises (CRS)*. В январе прошлого года NASA выбрала SpaceX одним из трех победителей конкурса по второй фазе той же программы CRS.

*Commercial Resupply Services (CRS) – программа NASA по доставке грузов на МКС с помощью частных космических кораблей.

Blue Origin

Одну из самых амбициозных аэрокосмических компаний на сегодняшний день создал основатель Amazon.com Джефф Безос. Ее он построил на территории своего ранчо в штате Техас. В отличие от SpaceX Илона Маска, Безос почти не работает с правительственными миссиями, а осваивает одну область аэрокосмической индустрии – туризм. Идея "доступного космоса" пришла предпринимателю за год до полета Денниса Тито, в 2000 году. С 2006 года Blue Origin работает на собственном космодроме площадью 668 квадратных километров. Стартовая зона занимает всего 72 квадратных километра.

Компания сообщает крайне мало сведений о ходе своих работ, лишь изредка делясь планами будущих проектов. В 2015 году Blue Origin заявила о намерении создать мощную многоразовую ракету-носитель New Glenn, запускать которую планирует с собственной стартовой площадки на территории базы BBC на мысе Канаверал. Blue Origin работает над проектом совместно с United Launch Alliance. Планируется, что сначала ракета будет доставлять на орбиту спутники, а позже и людей.

Многоразовый космический корабль New Shepard компании Blue Origin

Самый известный проект Blue Origin связан с разработкой трехместного туристического корабля New Shepard. Первая ступень ракеты должна совершать обратную посадку на стартовую площадку, а основная кабина с туристами - проводить в космосе 10 минут, после чего приземляться на Землю с помощью парашютов. New Shepard также известен как корабль с самыми большими иллюминаторами в истории ракетостроения, что будет обеспечивать туристам панорамный вид на Землю.

Virgin Galactic

В 2004 году эксцентричный британский миллиардер Ричард Брэнсон основал очередную из своих 400 компаний – Virgin Galactic. Полетами предприниматель занимается еще с 1984 года, когда запустил Virgin Atlantic Airways, главного конкурента British Airways. В октябре 2010 года Virgin Galactic открыла первый в мире частный космопорт "Америка", долю которого арендует SpaceX.

В интересы Virgin Galactic входят полеты в пределах земной орбиты и запуски небольших искусственных спутников. Для этих же целей создавался первый корабль компании – SpaceShipOne. За его разработку отвечал легендарный инженер США по аэронавтике Берт Рутан, создатель Voyager, а частично спонсировал - сооснователь Microsoft Пол Аллен.

Пилотируемый суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo вместимостью до 8 человек

Полет на корабле Virgin Galactic представляет собой подъем на высоту 16 км над Землей, после которого происходит отстыковка космолета от самолета-разгонщика. Дальнейший путь корабль с туристами должен проделывать самостоятельно. Общее время полета составляет 2,5 часа, из них в невесомости – пока только 5–6 минут. Особое устройство кабины корабля позволяет обходиться без традиционных скафандров. На борту космолета может находиться до восьми человек одновременно: двое пилотов и шестеро пассажиров. Стоимость одного билета на сегодня составляет около $250 000 по сравнению с обычными $40 млн. На сегодня Virgin Galactic приняла более 450 заявок от клиентов, 150 человек уже внесли деньги на депозит.

В будущем Virgin Galactic планирует предложить клиентам и орбитальные полеты. На данный момент компания занята разработкой нового космолета VSS Unity, который должен заменить своего предшественника SpaceShipTwo.

Space Adventures и "Роскосмос"

Space Adventures первой в истории обогнула закон США о запрете непрофессиональных полетов в космос. В 1998 году американская компания начала предлагать обычным гражданам полеты на российских реактивных истребителях или совершать полеты до точки невесомости на "Ил-76К", на котором проходят подготовку летчики-космонавты.

В 2001 году Space Adventures пошла дальше и организовала первый в истории туристический полет в космос на корабле "Союз ТМ-32", за который американский мультимиллионер Деннис Тито отдал $20 миллионов. В космос бизнесмена сопроводили Талгат Мусабаев и Юрий Батурин.

Именно полет Тито спровоцировал волну интереса к космическому туризму, которая не стихает уже 16 лет.

Стыковка космического корабля "Союз" с Международной космической станцией

На сегодняшний момент Space Adventures при поддержке "Роскосмоса" остается единственной частной компанией, которая регулярно отправляет непрофессионалов в космические полеты. Временная монополия позволяет компании устанавливать неограниченные цены на них. Так, с 2007 года стоимость космического тура выросла с $20 миллионов вдвое, а выход в открытый космос оценивается в дополнительные $3 миллиона. Известен случай судебного иска против Space Adventures. В 2006 году японский бизнесмен Дайсукэ Эномото выплатил компании $21 миллион и несколько месяцев проходил подготовку в Звездном городке, но не был допущен до полета за три недели до старта "по медицинским показателям". Space Adventures отказалась вернуть Эномото потраченную сумму, после чего предприниматель подал в суд на организацию.

Последние годы SpaceX вытесняет "Роскосмос" с лидирующей позиции в индустрии. Растущая конкуренция сподвигла куратора ракетно-космической промышленности России Дмитрия Рогозина призвать компанию сделать запуски российских космических кораблей намного более дешевыми, так как "конкуренты на пятки наступают". По мнению главы "Роскосмоса" Игоря Комарова, себестоимость пусков ракета-носителей и цены на туристические полеты необходимо снизить в несколько раз, чтобы конкурировать со SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic и другими частными компаниями.