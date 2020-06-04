В прошедшие выходные произошло историческое событие - частная компания Илона Маска SpaceX впервые совершила пилотируемый запуск. Одной из самых обсуждаемых деталей события стали скафандры пилотов - интерес вызвал как внешний вид, так и их технологическое оснащение. В честь этого мы решили рассказать чуть подробнее о самой технически сложной “одежде” нашего времени.

Понятие “скафандра” появилось задолго до непосредственного полета в космос - практически, за полвека до того - правда, назывался он совсем по-другому, но суть была определена верно. В 1898 году писатель и футуролог Гаррет Сервис создал продолжение “Войны миров” Герберта Уэллса, где впервые использовал словосочетание “герметичный костюм”.

Позже в научной литературе и фантастике не раз появится упоминание подобного костюма, позволяющего человеку находиться в безвоздушном пространстве. Но везде фантасты брали за основу одну модель - водолазный костюм. В каком-то смысле, они смогли предугадать развитие инженерной мысли (к слову, еще один пример того, как фантастика предопределяет будущее). Так, прародителями скафандров были водолазные костюмы и авиационные костюмы для пребывания на высоте.

Изготовление скафандра для использования в космической программе НАСА «Аполлон», 1968 г. Фото: Ralph Morse/The LIFE Picture Collection

В чем состоит технология?

Находиться под водой долгое количество времени человечество научилось еще в начале 19 века. Технология была достаточно проста - ткань пропитывалась каучуком, а воздушный насос на поверхности помогал создать необходимое давление для комфортного пребывания под водой. Эту технологию за основу взяли авиационные инженеры, разрабатывающие униформу для летчиков - оказалось, что дополнительное оборудование нужно летчикам уже после 4 км. Давление падало, что приводило к гипоксии и, как следствие, невозможности управления аппаратом. С этим смогли справиться кислородные маски, но уже на высоте 15 км дыхание становилось невозможным - настолько уменьшалось давление. Стало понятно, что летчикам был нужен специальный костюм, обеспечивающий правильное давление - тогда пригодились наработки водолазных костюмов.

Но почти сразу стало очевидным, что водолазные костюмы работают по обратному принципу - ведь под водой давление увеличивалось, в то время как на высоте оно уменьшалось. Соответственно, задачей разработчиков стало создать вещь, способную создать избыточные атмосферы. Одним из первых это удалось советским ученым - их первый костюм работал механически. Тело летчика опутывалось специальными нитями, которые в случае разгерметизации сдавливали бы тело, а на голове был специальный шлем - правда, после разгерметизации космонавт бы не смог провести в таком положении более 20 минут, да и создать равномерное давление в таком случае было практически невозможно. Другое дело - скафандр, который по факту представлял из себя герметичный мешок. Перед инженерами встает другая задача - сделать его подвижным, чтобы в нем можно было, например, сгибать руку. Так появилась шарнирная система внутри, которая обеспечивала минимальную подвижность ключевых сочленений. Самая сложная система находится в перчатках - пренебрегать ею было нельзя, так как руки остаются основным инструментом работы космонавта.

Перчатки Э. Уайта во время Близнецов IV, Э. Сернана во время Аполлона-17 и К. Салливэн во время STS-41-G. Фото: Dane Penland/ Smithsonian Institution

Из чего он все-таки состоит?

Если упрощать схему, то скафандр состоит из двух оболочек - внутренней герметичной и внешней силовой. Проще всего провести аналогию с футбольным мячом - внешняя крепкая оболочка сохраняет внутреннюю герметичную от внешних воздействий. В каждом из них присутствует система вентиляции. По методу работы системы жизнеобеспечения скафандры делятся на два вида — вентиляционные и регенерационные. В первых, более простых по конструкции, использованный воздух выбрасывался наружу, аналогично современным аквалангам. Сейчас схема более продвинутая и действует как миниатюрный космический корабль - использованный воздух обогащается кислородом, охлаждается и поступает обратно.

Один из следующих этапов для инженеров была подготовка к выходу в открытый космос и на поверхность Луны. Для этого вернули вентиляционную систему, добавили второй герметичный слой, сделали солнцезащитные фильтры. В 1965 году Алексей Леонов совершает первый в истории космонавтики выход в открытый космос. При возвращении в корабль скафандр немного раздулся, что создало проблемы при попытке “войти” в люк.

Проблема обогрева скафандра не стояла никогда, даже если космонавт был вынужден работать в условиях, когда температура опускалась до -1000. Дело в том, что наружный защитный слой идеально выполняет функцию сохранению тепла, а несколько нижних слоев работают по принципу термоса, где применяется эффект электронно-вакуумной изоляции. После защитного слоя идет пять-шесть слоев специальной пленки, покрытой алюминием, которая делала возможным теплообмен в вакууме - впервые эта технология была применена как раз в скафандре Леонова. Помимо всего, на космонавта надевается специальное белье с антибактериальной пропиткой с закрепленными датчиками.

Шлем - основа всего

Первый модели шлемов имели две разновидности - масочные и безмасочные. В первом варианте воздушная смесь подавалась по специальному каналу, что помогало регулировать количество потребления смеси, во втором варианте шлем отделялся от остального объема скафандра своеобразным воротничком, шейной герметичной шторкой. В итоге именно вторые варианты стали основными из-за лучшей эргономики, хотя расход на воздушные смеси в нем больше.

Как надевать скафандр?

В СССР/России с 1973 года используются модификации скафандра “Сокол” - и он немного отличается от своего американского собрата, который называется “Орлан”. Вместо герметичной молнии используется распах на груди, через который скафандр надевается - эту деталь инженеры “одолжили” у тех же водолазных костюмов. “Орлан” представляет собой полужесткую конструкцию с дверкой в задней части скафандра (наследие модели под названием “Кречета”). С 1977 года скафандр модернизируется, он становится удобнее как для самого космонавта, так и для тех функций, которые он должен выполнять.

Даг Херли и Роберт Бенкен в новых скафандрах SpaceX

Что говорят про скафандры от нового поколения от SpaceX?

С появления первых кадров, скафандры от Илона Маска начали массово обсуждаться. Во-первых, дизайн - он выглядит так, будто сошел с картины “Космическая одиссея 2001”. Чаще всего, скафандр - это 95% инженерных решений, и 5% - дизайнерских. Но SpaceX стали первыми, кто решил уделить внимание внешнему виду космонатов. Для работы над скафандрами был приглашен Хосе Фернандес, который создает дизайн героических костюмов для Голливуда. Впрочем, многие специалисты уже отметили слабую функциональность скафандра.

Эксперты, например, отметили неудобство нахождение гермомолнии - она находится в области паха, что усложняет процесс надевания самой экипировки. Так же под вопросом оказалась толщина шлема, который был напечатан на 3D принтере. С другой стороны, создатели сообщили, что этот скафандр предназначен исключительно для внутрикорабельного пользования - то есть, в нем пилоты не будут выходить в открытый космос, так как костюмы для тех условий имеют совершенно другие показатели.