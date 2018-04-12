Будущее наступило: Пять важных космических программ

"Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно оставаться в колыбели", – говорил основоположник теоретической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. Кажется, в последние годы мир сошел с ума, серьезно готовится к переезду, а державы стараются наверстать упущенные 30 лет после окончания космической гонки между США и СССР. Каковы наши шансы выбраться из этой колыбели? Сергей Юн выясняет, как скоро мы окажемся на Луне, Марсе и Юпитере. Промежуточные итоги пяти амбициозных космических программ в его специальной подборке:

За пределами околоземной орбиты (США)

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В феврале 2010 года Барак Обама решил полностью переложить поддержку МКС на частные организации и сосредоточиться на программе по освоению космоса за пределами околоземной орбиты. Уже в октябре 2010 года конгресс одобрил законопроект. В программу входит разработка новой ракеты SLS (Space launch system), которая станет самой мощной в истории человечества, ее грузоподъемность 50 метрических тонн. Ракета должна доставить космический корабль Orion с двумя членами экипажа на астероид в 2021 году. 5 декабря 2014-го космический корабль "Орион" успешно провел тестовый полет по орбите Земли. Это все, конечно, только подготовка к главной цели – доставить человека на Марс к 2030 году. Уже сейчас NASA успешно изучает поверхность планеты при помощи ровера Curiosity, который иногда радует нас селфи с Красной планеты. Если все пойдет как надо, может, мы и увидим действующие колонии на Марсе.

Факт

Ракета Orion будет оснащена модулем для поддержания жизни в длительных космических путешествиях – Deep Space Habitat, в котором члены экипажа смогут провести до 500 дней!

JUICE (Европейский союз)

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Европейский союз настроен на полет к Европе и еще трем ледяным лунам Юпитера. Европейское космическое агентство (ESA) 12 ноября 2014 года успешно посадило модуль Philae на поверхность кометы Чюрюмов–Герасименко. Это придало уверенности Евросоюзу, и уже 20 ноября 2014 года в Мадриде была утверждена космическая программа со смешным названием JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), что расшифровывается как "исследователь ледяных лун Юпитера". По плану беспилотный летательный аппарат запустят в 2022-м, и к 2030 году он уже будет совершать тур по всем лунам Юпитера: Ио, Европе, Ганимеду, Каллисто, изучая их океаны, скрытые под толщей льда. Цель миссии – поиск подходящих мест для будущих колоний.

Факт

Систему Юпитера иногда называют "Солнечной системой в миниатюре". Ганимед превышает по размеру планету Меркурий. На Европе есть глобальный жидкий океан и может существовать жизнь. На Ио бушуют мощные вулканы.

Богиня луны Чан-э (Китай)

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Древняя китайская легенда гласит, что на Луне живет прекрасная девушка Чан-э вот уже 4000 лет. Ее прогнали туда за то, что она украла эликсир бессмертия у своего мужа. Китайская национальная космическая администрация назвала свою программу по освоению естественного спутника Земли в честь богини луны Чан-э. 14 декабря 2013 года китайцы успешно посадили на поверхность Луны свой космический аппарат Chang'e 3, к 2017 году космический аппарат Chang'e 5 должен вернуться с образцами грунта на Землю. А к 2024 году Китай планирует высадку людей на поверхность Луны, но все это – только подготовка к основной задаче: установлению постоянного присутствия человека, постройке обсерватории и обитаемой лунной базы.

Факт

НАСА запрещает своим сотрудникам напрямую работать с любыми гражданами, которые так или иначе связаны с государственными службами Китая.



Mangalyaan (Индия)

14 сентября 2014 года Индия вошла в элитный клуб стран, которые смогли вывести спутник на орбиту планеты Марс, причем с первой попытки. До Индии этого никому не удавалось. Это первая стадия в программе освоения Красной планеты, кроме того Индия планирует запустить до 2024 года свой первый экипаж на орбиту Земли, тем самым обогнав Японию, которая до сих пор не создала свой собственный космический корабль. Все это поможет Индии стать, может, и не первой страной, оказавшейся на Марсе, но точно не последней. Индия догоняет NASA и ESA, и может легко обойти Китай и Россию.

Факт

Стоимость всей миссии по выводу спутника Mangalyaan на орбиту Марса составила 70 миллионов долларов. Для сравнения: такая же миссия США обошлась в невероятные 671 миллион долларов.



Реформа "Роскосмоса" (Россия)

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Вклад СССР в освоение космоса невозможно переоценить: первый спутник, первый человек в космосе, первый выход в открытый космос, первая женщина в космосе, успешные и до сих пор действующие ракеты. С такой историей сложно оплошать, но из-за серии неудачных запусков в 2011 году Россия приняла решение провести реформу "Роскосмоса", что привело к отмене и пересмотру всех программ, которые планировались до 2015 года. Тем не менее продолжается разработка новой тяжелой ракеты "Ангара", которая станет долгожданной заменой ракетам "Протон" и "Союз", начато строительство нового космодрома "Восточный" на Дальнем Востоке. В этом году правительство РФ увеличило бюджет космической отрасли до 52 миллиардов долларов.

Факт

За аренду космодрома Байконур РФ платит Казахстану $116 000 000 ежегодно!