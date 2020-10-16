AR и VR-технологии коснулись практически всех сфер жизни. Ресторанная индустрия не осталась в стороне, но больше – в теории. Потенциал технологий будущего очевиден, но массово использовать их на практике не спешат. Разберемся, как именно AR и VR могут изменить индустрию, и почему в наших заведениях так мало виртуального.

Виртуальное меню

Заведения уже давно отошли от концепции огромных меню-книжек с фотографиями еды в пользу минималистичных вариантов с краткой справкой о блюдах. У этого тренда есть определенные недостатки. Клиенту сложно оценить размер порции или понять, что именно представляет собой блюдо, особенно если название встречается ему впервые. С помощью технологий дополненной реальности можно оптимизировать меню: предоставить доступ к 3D-презентации блюд с расширенной информацией. Это не только облегчит процесс выбора, но и скажется на продажах. Визуальная стимуляция увеличивает количество гормона голода (грелина) в крови, что способствует появлению аппетита даже у сытого человека.

Сеть бургерных Bareburger одной из первых внедрила AR-меню. Оно работает посредством сканирования QR-кода через Snapchat или Facebook. Клиенты бургерной внутри Snapchat могут не только выбирать еду, но и делиться снимками ужина. Это дает заведению дополнительную рекламу и лояльность со стороны клиентов.

AR-меню очень удобно для заведений формата Dark Kitchen, которые работают только на доставку, без посадочных мест и пунктов самовывоза. Так у потребителя складывается четкое представление о том, что ему предстоит съесть.

Новые впечатления

Люди посещают заведения не только из-за еды, им нужны эмоции. AR и VR технологии – отличный маркетинговый ход. Они способны подарить уникальный клиентский опыт. Например, сеть ресторанов Le Petit Chef предлагает особым образом скрасить время ожидания еды. С помощью технологий дополненной реальности можно следить за процессом приготовления блюд – прямо на вашей тарелке появляется голограмма маленького шефа. Шотландский пивной бренд Immersive & Gunn использует виртуальную реальность, чтобы помочь потребителям их пива лучше оценить вкус. Воспользовавшись VR-гарнитурой, одновременно с дегустацией напитка, потребитель погружается в путешествия по просторам Шотландии. По мнению производителя, зрительные и слуховые впечатления от виртуальной реальности в сочетании с работой вкусовых рецепторов создают уникальные ощущения у каждого клиента.

VR и AR в подготовке персонала

Благодаря AR и VR-технологиям обучение будущих поваров, барменов и официантов станет проще: тренировочная симуляция сходу вовлекает в процесс и помогает быстрее ощутить специфику будущей работы. Никаких менторов и долгих стажировок. KFC уже активно применяют VR в обучении персонала посредством Oculus Rift – новые сотрудники учатся готовить курицу в виртуальном квеструме, получившем название The Hard Way. Полковник Сандерс в достаточно жесткой манере дает указания, которые необходимо будет повторить в конце игры. В случае успешного прохождения, новоиспеченный сотрудник получает свою первую виртуальную зарплату.

Виртуальная еда

Концепция виртуальной еды на сегодняшний день кажется чем-то очень далеким. Члены сообщества Kokiri Labs придумали необычный проект – Project Nourished. Они считают, что при помощи VR-очков, ароматических диффузоров, датчиков движения и определения еды можно получить нужные вкусовые ощущения – будто ешь любимое блюдо, при фактическом потреблении кубиков из агар-агара или водорослей. Создатели вдохновились сценой из фильма "Крюк", где повзрослевший Питер Пэн с помощью воображения ест еду, которой на самом деле нет. По их мнению, эта технология должна помочь людям с аллергией или проблемами избыточного веса, а также может в корне изменить всю пищевую индустрию в будущем.

Всё будет, но не сразу

Несмотря на широкие перспективы развития AR и VR-технологий в индустрии питания, процесс их внедрения остается слишком долгим, сложным и дорогостоящим. По данным компании Jasoren, которая занимается созданием приложений с применением технологий виртуальной и дополненной реальности, дизайн, кодинг и тестирование приложения занимают в среднем от 460 до 760 часов и обходятся заказчику в $50 000 – 100 000, в зависимости от объема работы. Сложность внедрения VR-технологий заключается в необходимости покупки соответствующих девайсов: системы виртуальной реальности в среднем стоят от $1000. Это внушительные вложения, особенно если брать во внимание нынешнюю эпидемиологическую ситуацию и шаткое положение заведений общественного питания.