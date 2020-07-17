Аналоговое vs цифровое: магия ретро

Последнее время мы видим возвращение ретро в популярную культуру. Сериалы и фильмы, которые черпают вдохновение из 80-х, перевыпуск старых игровых консолей в новом формате, даже Lego недавно выпустили свою версию классической Nintendo Entertainment System. Начался рост продаж виниловых пластинок, а фотографировать на пленку уже не кажется архаикой. Это просто ностальгия или есть нечто, что заставляет нас возвращаться к “старью”? Возможно, это нечто – это аналоговый сигнал, которого не хватает в цифровой век.

Разница цифр и аналогов

В первую очередь, нам нужно понять различие сигналов. В статье пойдет речь об электронике и нашем восприятии. Электрические сигналы принято разделять на цифровые и аналоговые. Почти вся новая аппаратура – это цифровые сигналы, старая – аналоговые. Конечно, имеются исключения, но это редкость. Сигналы в данном случае – это информация, которая поступает в нашу электронику. Аналоговый сигнал непрерывен и имеет множество возможных значений. Цифровой же сигнал описывается в виде дискретных значений, например – двоичный код. Что это значит на практике? Рассмотрим на примере игрового контролера. Если кнопка нажатия аналоговая, значит она будет реагировать на силу нажатия – чем сильнее жмешь, тем, условно, сильнее будет сигнал (это часто применяется в гоночных симуляторах, для имитации педали газа). Если же кнопка дает цифровой сигнал, то у нее всего две позиции – вкл/выкл. То есть сигнал либо поступает, либо нет. Но как эта чисто техническая информация поможет понять стремление к ретро? Дело в том, что уникальность передачи информации через аналоговый сигнал и дает те неуловимые чувства. Поскольку он постоянный, существует склонность к помехам. Если вы помните, как приходилось стучать по телевизору, чтобы он нормально работал, это связано именно с аналоговыми сигналами. Так, например, музыка на стриминг-сервисе никогда не будет шуметь или искажаться. Информация дойдет до слушателя в конкретном закодированном нулями и единицами формате. Есть мнение, что эти помехи и неточности создают “теплоту”, которая напоминает нам, что информация была создана человеком. В случае с “цифрой” же все идеально ровно и роботизировано. Но все это достаточно аморфные чувства, давайте попробуем разобраться с аналоговыми сигналами в разных типах электроники и техники.

ЭЛТ-телевизоры и мониторы

Технология ЭЛТ (электронно-лучевые трубки) считается древней в сравнении с современными жидкокристаллическими. Даже небольшие ЭЛТ-телевизоры были громоздкими, весили десятки килограмм, были неэкологичны (в некоторых странах законом запрещено их выбрасывать), также страдали от размагничивания, что могло сломать сложнейшую технологию. Но есть небольшая прослойка людей, которые до сих пор ценят ЭЛТ и это не связано с ностальгией. ЭЛТ до сих пор способны выдавать хорошее качество изображения, частоту обновления и насыщенность цвета. Связано это в первую очередь с самой технологией. Если не вдаваться в технические детали, то даже самые простые ЭЛТ способны передавать невероятную глубину цвета, из-за чего, например, черный цвет кажется чернее, чем на обычном жидкокристаллическом экране. А скорость обновления таких мониторов зарекомендовала их на профессиональной киберспортивной арене. Уже когда в каждом доме стоял плоский жк-экран, геймеры пользовались громоздкими ЭЛТ, просто потому что цифровые технологии не могли догнать аналоговые мониторы. Связано это прежде всего с тем, что на обработку цифровой информации требуется время, аналоговый же сигнал поступает беспрерывно.

Виниловые пластинки и проигрыватели

Многие говорят, что звук винила значительно лучше цифровой записи. На этот счет неоднократно разгорались споры. Однако если говорить о какой-то слышимой человеческим ухом частоте, услышать значимую разницу качества звука невозможно. Но тем не менее винил становится все популярнее у коллекционеров. И наверное “коллекционность” – это его главная ценность. Сложно понять ценность произведения, когда оно находится в нефизическом пространстве. Другое дело – полка, заставленная винилами с любимыми песнями. Но все же нельзя ставить качество звучания за скобки. Винил (при условии, что он хорошо напечатан) всегда будет воспроизводиться в лучшем качестве. Будут слышны мельчайшие детали, звуки и шумы. В цифровой записи этого можно добиться только при прослушивании в формате losseless (без удаления информации из аудиопотока). Так, например, Apple Music воспроизводит музыку в 256 кбит/с, Spotify в 320 кбит/с. Это хорошее качество звука и услышать всю прелесть losseless можно только на дорогостоящем профессиональном оборудовании. Тоже самое касается и винила. Но приятно знать, что твоя пластинка всегда будет в лучшем качестве.

Пленочные камеры и фотоаппараты

Процесс работы пленочных камер и фотоаппаратов напрямую не связан с электроникой. Это химический процесс, но его также называют аналоговым. Да, здесь нет сигналов, но нас интересует готовый результат – фотография. Сейчас почти никто не печатает фотографии, поэтому любую аналоговую информацию преобразуют в цифровую. Фотографии сканируются с пленки и непосредственно скан становится итоговым продуктом. В википедии по статье Analog Photography описаны причины роста популярности пленки одним предложением – “молодые фотографы говорят, что в пленке больше ‘души’, чем в цифровом формате”. Такое восприятие “души” можно обосновать цветопередачей и визуальными артефактами. В цифровой фотографии существуют жесткие заданные настройки, выйти извне невозможно. Это дает всегда стабильный и ожидаемый результат. Поскольку пленка процесс аналоговый, на фотографию влияет качество пленки, проявка, даже температура во время съемки может изменить цвета. А непосредственно в процессе съемки и проявки могут появиться те самые артефакты – аномалии в изображении. Возможно, это и есть та самая “душа”.

В итоге мы видим, что нельзя списывать тягу к аналоговому только на ностальгию. Она безусловно играет немалую роль, но все же есть вполне объективные показатели качества. И возможно в следующий раз перед тем, как выбрасывать старый телевизор, вы задумаетесь, вдруг это незаконно.