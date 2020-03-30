8 онлайн-курсов по цифровой трансформации бизнесов

Цифровая трансформация по словам Питера Вайла и Стефани Ворнер, авторов книги “Цифровая трансформация бизнеса. Изменение бизнес-модели для организации нового поколения” неизбежно затронет каждую отрасль и сферу деятельности. Многие не были к этому готовы, но из-за сложившейся ситуации принимать новые решения и цифровизировать бизнес необходимо прям сейчас. Для этого, чтобы помочь предпринимателям и владельцем бизнесов в этой ситуации, мы решили собрать подборку онлайн-курсов по цифровой трансформации. Эти курсы предназначены для менеджеров среднего и высшего звена, управляющих директоров, СЕО и других менеджеров уровня C-suite:

1 Digital Transformation for Leaders от LinkedIn Learning

Этот курс подойдет тем, кто только начал знакомство с диджиталом. Здесь можно найти ответы на вопрос, что такое цифровая трансформация и как определить на какой стадии находится бизнес. Также курс поможет оценить подготовленность бизнеса к большим переменам, а подобранные LinkedIn Learning эксперты расскажут, как правильно расставить цели и приоритеты в долгосрочной перспективе. Помимо основной траектории для бизнеса в ходе обучения ученики курса узнают, как лучше всего выстраивать внутренние рабочие процессы и бизнес-коллаборации. Курс в целом длится чуть более 14 часов и состоит из 12 лекций.

2 Digital Transformation от BCG и Виргинского университета

Этот курс также начального уровня. Здесь при помощи экспертов консалтинговой компании BCG и преподавателей Виргинского университета предприниматель сможет понять, как работает экономика инноваций и новых технологий и как разрушение традиционного рынка может повлиять на будущее. Более того, студенту курса помогут определить какие составляющие его бизнеса нуждаются в переменах больше всего, какие из новых технологий стоят того, чтобы их внедрять, а какие нет. Помимо коротких лекций всем ученикам будут предоставлены “фрэймворки” самих BCG и большое количество упражнений для закрепления материала. На прохождение всего курса требуется примерно 20 часов.

3 Digital Transformation and Industry 4.0 от ICAN Consultancy

Курс о том, как внедрить цифровизацию в разные департменты компании и как вести проект по цифровизации на корпоративном уровне. Также на курсе представлены настоящие примеры трансформации бизнесов из разных секторов от ритейла, банков до здравоохранения, студент сможет увидеть результаты трансформации и оценить то, как она повлияла на бизнесы. Курс довольно короткий, он состоит из 29 коротких лекций чуть более чем на два часа и 9 ресурсов для чтения.

4 Микромагистратура по программе Digital Leadership от Бостонского университета

Микромагистратура состоит из пяти курсов уровня выпускников ВУЗов, курсы также можно пройти отдельно. Первый курс называется Digital Transformation Strategy и длится шесть недель, для успешного прохождения необходимо заниматься от четырех до шести часов в неделю. В июне станут доступными и другие курсы о том, как внедрять инновации в бизнес при помощи экспериментов, как ориентироваться в цифровой экосистеме, как использовать бизнес аналитику и решать проблемы путем использования “data-driven analytics” и самое главное, как определить какой информации не хватает для анализа. Полный курс длится восемь месяцев.

5 Digital Transformation Certificate от Стэнфордского университета

Чтобы получить сертификат необходимо пройти восемь онлайн курсов от университета – от курса по основам цифровой трансформации, кибербезопасности, альтернативных стратегий бизнеса до эффективного и безопасного краудсорсинга. В ходе обучения студент узнает, как подготовить базу для эффективной трансформации, как внедрить новую корпоративную культуру и как работать вне зависимости от физических и культурных барьеров, если у вас уже зрелый бизнес. Каждый из восьми курсов можно проходить отдельно.

6 Digital Transformation от Калифорнийского университета в Беркли

Ученики курса узнают, как проработать трудности, связанные с разрушениями традиционной бизнес модели и превратить их в новые возможности для роста компании. Создатели курса не обошли стороной юридические и этические вопросы, связанные с цифровым бизнесом. Как использовать цифровые технологии во благо и какую роль здесь играет информация, как добывать нужную и самую актуальную информацию для эффективной работы внутренних и внешних процессов компании? Информация подкреплена примерами и комментариями исследователей, экспертов о последних трендах и возможных изменениях в будущем. Курс длится два месяца, по 4-6 часов в неделю.

7 Digital Business Strategy: Harnessing Our Digital Future от Школы менеджмента Слоуна при MIT

Курс поделен на три основные темы – "человеческий разум и машины", "физические товары и цифровые платформы", а также "ядро и общество", в каждой из трех частей студент сможет проанализировать взаимодействия между составляющими, между людьми и роботами, покупкой физических товаров путем онлайн услуг и как они будут эволюционировать в будущем. Вдобавок, на курсе будет раскрыта тема использования ИИ в бизнесе и анализ успешных техник трансформации? Цель курса - помочь ученикам найти баланс между традиционными методами работы и новыми технологиями. Курс длится шесть недель.

8 Digital Disruption: Digital Transformation Strategies от Кембриджской бизнес-школы Джаджа

Это курс, основанный на исследованиях бизнес-школы, на последних практических схемах работы и инструментах. В ходе курса ученикам станет известно, как работать с последствиями быстрых перемен, как быстро среагировать на проблему и что чаще всего мешает бизнесам адаптироваться? Также, эксперты школы ответят на вопрос как при переходе с оффлайн на онлайн выбрать подходящую платформу для бизнеса и эффективно конкурировать на примере таких компаний как Netflix, Disney и сайта знакомств eHarmony. Крус длится два месяца, по 4-6 часа в неделю.

