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5 неочевидных фишек нового Samsung S10

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5 неочевидных фишек нового Samsung S10

Текст: Buro247.kz


Ночью Samsung представили свою флагманскую линейку Galaxy S10. Мы могли бы рассказать о новой камере с пятью объективами, фронтальной камере с 4K, способности делиться зарядом телефона с другими устройствами, о памяти в один терабайт или о сканере, встроенном в дисплей смартфона. Но мы решили рассказать обо всех остальных, не менее важных функциях.

5 неочевидных фишек нового Samsung S10 (фото 1)

Гейминг

Тренд на мобильный гейминг растет экспоненциально. Сейчас рынок мобильных игр оценивают в 63 миллиарда долларов. Люди начали намеренно покупать более мощные смартфоны, чтобы играть в PUBG или Fortnite (самые популярные игры на рынке). И если для серьезных геймеров это звучит абсурдно, для казуальных игроков это – реальность. Samsung идет в ногу с трендом – технологии нового S10 оптимизированы под видеоигры. Оперативная память может достигать 12 гигабайт. Для контекста: это больше, чем на многих современных компьютерах. Центральный процессор будет работать на 29% быстрее предыдущей модели, графический процессор – на 37%. Galaxy S10 оптимизирован под игры, созданные на платформе Unity. Это обеспечивает идеальную плавность картинки даже на ресурсоёмких играх.

5 неочевидных фишек нового Samsung S10 (фото 2)

Искусственный интеллект

Samsung плотно взялись за работу над искусственным интеллектом телефона. По сути, S10 превращается в одушевленного партнера, который смотрит на вас, на ваши действия, и постоянно их изучает. Смартфон с первой минуты работы начинает оптимизацию рабочего процесса. Он предзагружает самые частые приложения, чтобы максимально упростить использование телефона. Более того, с помощью ИИ S10 научился сохранять заряд батареи, фокусируясь на главном приложении, не затрачивая дополнительную энергию на фоновые приложения. Изменения коснулись и специального помощника – Bixby. Теперь он сможет адаптироваться к задачам каждого дня и подстроить функционал телефона подходящим образом. Если наступает ночь, и вы готовитесь ко сну, Bixby отключает звук, включает фильтр синего цвета, чтобы вы не перенапрягали глаза. Если вдруг возникает проблема с батареей, Bixby быстро деактивирует все ненужные функции, чтобы сохранить заряд. А в режиме "Авто" подключается полный голосовой контроль, воспроизведение музыки через Samsung Music и автоматический поворот дисплея, чтобы водитель не отвлекался от дороги.

5 неочевидных фишек нового Samsung S10 (фото 3)

Wi-Fi 6

Звучит эта фишка не так внушительно, как 1,5 терабайта памяти. Но смартфоны новой коллекции S10 могут достигнуть скорости в два гигабита в секунду. Wi-Fi 6 – это новый стандарт будущего, который увеличит скорость соединения и обеспечит максимальную защиту вашего подсоединения. Конечно, сейчас роутеры почти не используют Wi-Fi 6, но в будущем это станет новой нормой. Кроме поддержки Wi-Fi 6, телефон поддерживает LTE со скоростью два гигабита в секунду.

5 неочевидных фишек нового Samsung S10 (фото 4)

One UI

Новый Dynamic AMOLED и HDR10+  – это, конечно, здорово, но без удобного интерфейса в них нет смысла. Именно поэтому новая операционная система работает с One UI. Это интуитивно понятная навигация внутри телефона, которая помогает фокусироваться на самом важном. Samsung пошли по пути минимализма и упростили весь интерфейс, при этом увеличили функционал. Все операции должны стать интуитивно понятными. Например, если у вас в одной руке чашка с кофе, любые действия, связанные с написанием сообщений, легко выполняются другой рукой. Все нужные показатели и функции выводятся на дисплей автоматически (полезные программы, прогноз погоды, количество калорий и так далее). Всё доходит до автоматизма, вплоть до того, что Bixby перед сном зачитает ваше расписание и прогноз погоды на завтра. О дополнительном функционале One UI можно узнать здесь.

5 неочевидных фишек нового Samsung S10 (фото 5)

Фоторекомендации

Искусственный интеллект добрался и до фотографий. Теперь он не просто автоматически выставляет нужные настройки и редактирует фотографии. ИИ также напрямую даёт серию профессиональных подсказок. Если завален горизонт, неправильно выставлена композиция или что-то не отцентровано, функция фоторекомендаций решит всё за вас. Все советы основаны на огромной базе данных, в которой было анализировано более 100 миллионов фотографий высокого качества.

Предзаказ в Казахстане можно сделать с 21 феврался по 6 марта. Первые покупатели получат в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds. Официальные продажи начнутся 8 марта. Также в Казахстане можно будет приобрести лимитированную серию Galaxy S10+ в керамическом корпусе (всего доступно 1000 моделей). Ссылка на предзаказ.

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