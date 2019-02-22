5 неочевидных фишек нового Samsung S10

Ночью Samsung представили свою флагманскую линейку Galaxy S10. Мы могли бы рассказать о новой камере с пятью объективами, фронтальной камере с 4K, способности делиться зарядом телефона с другими устройствами, о памяти в один терабайт или о сканере, встроенном в дисплей смартфона. Но мы решили рассказать обо всех остальных, не менее важных функциях.

Гейминг

Тренд на мобильный гейминг растет экспоненциально. Сейчас рынок мобильных игр оценивают в 63 миллиарда долларов. Люди начали намеренно покупать более мощные смартфоны, чтобы играть в PUBG или Fortnite (самые популярные игры на рынке). И если для серьезных геймеров это звучит абсурдно, для казуальных игроков это – реальность. Samsung идет в ногу с трендом – технологии нового S10 оптимизированы под видеоигры. Оперативная память может достигать 12 гигабайт. Для контекста: это больше, чем на многих современных компьютерах. Центральный процессор будет работать на 29% быстрее предыдущей модели, графический процессор – на 37%. Galaxy S10 оптимизирован под игры, созданные на платформе Unity. Это обеспечивает идеальную плавность картинки даже на ресурсоёмких играх.

Искусственный интеллект

Samsung плотно взялись за работу над искусственным интеллектом телефона. По сути, S10 превращается в одушевленного партнера, который смотрит на вас, на ваши действия, и постоянно их изучает. Смартфон с первой минуты работы начинает оптимизацию рабочего процесса. Он предзагружает самые частые приложения, чтобы максимально упростить использование телефона. Более того, с помощью ИИ S10 научился сохранять заряд батареи, фокусируясь на главном приложении, не затрачивая дополнительную энергию на фоновые приложения. Изменения коснулись и специального помощника – Bixby. Теперь он сможет адаптироваться к задачам каждого дня и подстроить функционал телефона подходящим образом. Если наступает ночь, и вы готовитесь ко сну, Bixby отключает звук, включает фильтр синего цвета, чтобы вы не перенапрягали глаза. Если вдруг возникает проблема с батареей, Bixby быстро деактивирует все ненужные функции, чтобы сохранить заряд. А в режиме "Авто" подключается полный голосовой контроль, воспроизведение музыки через Samsung Music и автоматический поворот дисплея, чтобы водитель не отвлекался от дороги.

Wi-Fi 6

Звучит эта фишка не так внушительно, как 1,5 терабайта памяти. Но смартфоны новой коллекции S10 могут достигнуть скорости в два гигабита в секунду. Wi-Fi 6 – это новый стандарт будущего, который увеличит скорость соединения и обеспечит максимальную защиту вашего подсоединения. Конечно, сейчас роутеры почти не используют Wi-Fi 6, но в будущем это станет новой нормой. Кроме поддержки Wi-Fi 6, телефон поддерживает LTE со скоростью два гигабита в секунду.

One UI

Новый Dynamic AMOLED и HDR10+ – это, конечно, здорово, но без удобного интерфейса в них нет смысла. Именно поэтому новая операционная система работает с One UI. Это интуитивно понятная навигация внутри телефона, которая помогает фокусироваться на самом важном. Samsung пошли по пути минимализма и упростили весь интерфейс, при этом увеличили функционал. Все операции должны стать интуитивно понятными. Например, если у вас в одной руке чашка с кофе, любые действия, связанные с написанием сообщений, легко выполняются другой рукой. Все нужные показатели и функции выводятся на дисплей автоматически (полезные программы, прогноз погоды, количество калорий и так далее). Всё доходит до автоматизма, вплоть до того, что Bixby перед сном зачитает ваше расписание и прогноз погоды на завтра. О дополнительном функционале One UI можно узнать здесь.

Фоторекомендации

Искусственный интеллект добрался и до фотографий. Теперь он не просто автоматически выставляет нужные настройки и редактирует фотографии. ИИ также напрямую даёт серию профессиональных подсказок. Если завален горизонт, неправильно выставлена композиция или что-то не отцентровано, функция фоторекомендаций решит всё за вас. Все советы основаны на огромной базе данных, в которой было анализировано более 100 миллионов фотографий высокого качества.

Предзаказ в Казахстане можно сделать с 21 феврался по 6 марта. Первые покупатели получат в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds. Официальные продажи начнутся 8 марта. Также в Казахстане можно будет приобрести лимитированную серию Galaxy S10+ в керамическом корпусе (всего доступно 1000 моделей). Ссылка на предзаказ.