5 бесплатных порталов для исследований и поиска научных работ

Разобраться в необъятном море научных публикаций бывает просто невозможно. Во многом это из-за строгой фактологической точности, но и банальный поиск информации может доставить немало хлопот. Благо, современный интернет позволяет облегчить это нелегкое дело. Выбрали пять удобных порталов для поиска научной информации, статей и работ.

1 КиберЛенинка

КиберЛенинка – это крупнейший русскоязычный научно-образовательный портал. Функционирует он как электронная библиотека, где научные работы распространяются в открытом доступе. Все работает по принципу открытой науки. Это значит, что абсолютно все публикации "КиберЛенинки" доступны каждому пользователю. Благородная цель – сделать науку доступной для всех.

2 Sci-Hub

Sci-Hub был основан в 2011 году казахстанкой Александрой Элбакян. Этот ресурс предоставляет бесплатный доступ к десяткам миллионов научных статей, при наличии идентификационного номера PMID, идентификатора DOI или прямой ссылки. Sci-Hub – это достаточно радикальный метод реализации принципа открытой науки. Из-за этого в нескольких странах сайт был заблокирован, что в итоге повлекло за собой серию судебных разбирательств по поводу нарушения авторских прав. Тем не менее Sci-Hub продолжает свободно функционировать и по сей день, преследуя цель "убрать все барьеры на пути науки".

3 Academia.edu

Academia.edu является одним из крупнейших порталов для ученых. Сейчас на сайте зарегистрированы более 131 миллиона академиков, количество работ превышает 25 миллионов, а ежемесячно страницу посещают 53 миллиона человек. Главное отличие от похожих англоязычных порталов – возможность зарегистрироваться для независимых исследователей. Остальные порталы открывают доступ только для сотрудников вузов и действительных студентов. Также на Academia.edu функционирует удобная система предложений. После того, как вы прочитаете одну из научных работ, на вашу страницу будут поступать предложения на схожие темы. А в случае публикации работы на сайте, можно отслеживать цитируемость, посмотреть комментарии и вступить в дискуссию.

4 Mendeley

Mendeley распространяется как бесплатная программа, с возможностью создавать собственные библиотеки. Удобный функционал для сбора необходимого корпуса работ. Также можно приобрести платную версию с неограниченной квотой на хранение материалов в библиотеке и другими дополнительными функциями. Помимо библиотеки, на Mendeley можно получить финансирование или грант. Для этого на сайте имеется отдельная категория, где (в зависимости от области исследования) можно найти различные гранты.

5 CORE

CORE – это проект, который был основан в Открытом университете Великобритании. Он работает по принципу агрегатора, который собирает информацию из всех доступных институциональных репозиториев и журналов в открытом доступе, всё это дополняется интеллектуальным анализом текста и данных, что позволяет увеличивать количество информации CORE. Сейчас на сайте можно отыскать более 198 миллионов научных работ.