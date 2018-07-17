5 новых и красивых приложений для обработки фото и видео

Ранее мы рассказывали о четырех приложениях, которые позволяют сделать Instagram сторис оригинальнее. В новом материале – еще пять интересных приложений: для сторис, улучшения дизайна постов и одно приложение с фильтрами.

Китайское приложение, от которого бросает в дрожь, если вам нравится делать композиции-коллажи из фотографий. Помимо классического формата 1:1 для постов и 9:16 для сторис, есть также более длинные и узкие форматы под плакаты. Приложение "умное". Если в Unfold есть шаблоны под определенное количество фотографий и видео, то Jane может сверстать под определенное количество, заданное пользователем. Например, шаблон может вмещать до 6 фотографий и в зависимости от их количества приложение самое решает как расположить файлы. Часть шаблонов платная.

Dalgona – платное приложение, которое добавит очень качественный эффект под старину вашим фотографиям. Цена вопроса: 349 тенге

Еще один вариант для верстки. Отличается от Jane версткой с необычными формами. Есть готовые шаблоны с рисунками, возможностью добавлять и редактировать текст, сдвигать рамки, чтобы помещать как горизонтальные так и вертикальные фотографии.

Да, вероятно, это самое знаменитое приложение для обработки фотографий, но помимо этого у него есть возможность накладывать фильтры на видео (функция платная). По сей день есть не так много приложений, где можно обрабатывать видео, чтобы цвета не выглядели как в той же Retrica. Доступны практически все функции, что и для статичных изображений, включая резкость, раздельное тонирование цветов, виньетирование и настройки баланса белого. Любимые многими фильтры А4, А6 и HB2 тоже отлично работают!

У Over большое количество шаблонов с уже готовым дизайном. Есть как простые и чистые варианты, так и насыщенные графическими элементами. Фильтры, возможность добавлять тени, регулировать прозрачность картинки, размытие, наложение цвета на фотографию и даже маски (если вы знакомы с фотошопом, то это должно вас обрадовать!)