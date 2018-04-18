Как сделать stories крутыми: четыре новых приложения

Instagram уже не тот. Основная лента потеряла свою привлекательность, а пользователи стали очень жадными на лайки. Как теперь привлечь новых подписчиков? Как остаться на плаву? Как продолжить вещать и быть услышанным? Главным инструментом для развития стал раздел stories, который поможет поднять вовлеченность и увеличить посещаемость вашего аккаунта. Мы отыскали четыре приложения, которые сделают сторис интересными и яркими - долой темные видео и некачественные фото.

SNOW

SNOW - приложение-солянка. Функционал у него огромный: фильтры калибровки цветов, маски для лица (фейс-фильтры), кисти, имитация VHS и пленки, глитч-эффект, анимированные наклейки, размытие фона и многое другое. Это сразу десять приложений в одном - выбирайте любимое.

Design Lab

Design Lab делает акцент не на фильтры и саму фотографию, а на то, как это можно оформить графически. Большой плюс: есть уже готовые шаблоны под формат Instagram Stories. Широкий функционал у текстового редактора - помимо классического выбора цвета и шрифта, можно воспользоваться обводкой или придать объем тексту.

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Hype Type

Если вам хочется, чтобы текст всплывал, менял цвет, двигался в разные стороны, был объемным, то Hype Type необходим в арсенале. У приложения есть 15 бесплатных вариантов анимированного текста и три десятка цветовых комбинаций на все случаи жизни. Два небольших минуса: не все шрифты поддерживают кириллицу и необходимо купить upgrade-версию, чтобы убрать водяной знак.

UNFOLD

Вероятно, самое распространенное на сегодня приложение для создания Stories среди популярных Instagram-профилей. При первичной загрузке Unfold дает 25 бесплатных шаблонов, которые подходят как для фотографий, так и для видео. Всего за 2 доллара (699 тг) можно приобрести набор побогаче, в котором есть эффекты полароида и пленки. Весомый минус, который, мы надеемся, скоро исправят - отсутствие приложения для платформы Android.