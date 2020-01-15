YouTube-каналы для разнообразия ваших тренировок

Весна не за горами, так что пора взяться за исполнение новогодних обещаний про спорт и здоровье. Но чаще всего влиться в спортивную рутину после праздников сложно, а желание тренироваться пропадает из-за нехватки мотивации. Чтобы помочь вам побороть лень, мы сделали подборку YouTube-каналов с тематикой "спорт на любой вкус" – от коротких тренировок на дому до советов опытных бегунов и любителей хайкинга.

Madfit

Канал Мэдди Лимбернер стал популярным за счет интенсивных и коротких видео-тренировок, направленных либо на проработку определенной зоны тела, либо на общую тренировку HIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки) под современные поп-хиты. Такой канал однозначно понравится тем, кто не может уделять много времени занятиям спортом.

JaxBlade

Jax Blade – персональный онлайн-тренер и гик, который совмещает любовь к фитнесу со страстью к мультфильмам, комиксам и аниме. Он разбирает тренировки его любимых персонажей, а также советует, как эти тренировки можно улучшить и адаптировать под себя.

fightTIPS

fightTIPS – это обширный ресурс для любителей смешанных боевых искусств (MMA). Здесь тренеры со стажем делятся туториалами по бразильскому джиу-джитсу, кикбоксинг-комбинациями, техникой работы ног в боксе и многим другим.

Yoga With Adriene

Миссия Адриен – это бесплатные качественные видео-тренировки по йоге для всех уровней подготовки: от новичков до знатоков асан.

Treadmill TV

Этот канал дает возможность бегунам перемещаться в разные локации во время тренировки на беговой дорожке дома/в зале. Автор Treadmill TV воссоздает антураж уличного бега для тех, кто не может себе этого позволить, что особенно актуально в зимнее время года. Мечтаете пробежаться по Риму, Лондону и Парижу во время утренней тренировки? А может вам охота посмотреть на природные парки Хайбанкс Метропарк в Огайо и Большой Каньон в Аризоне? С Treadmill TV всё возможно.

The Run Experience



Команда атлетов The Run Experience (TRE) поможет улучшить ваши навыки бега без непосредственных тренировок. Их канал – это микс советов по здоровью, питанию, демо-упражнениям и теории. Особенно ценны те советы, которые предупреждают о возможных травмах при несоблюдении техники.

REI

Recreational Equipment, Inc. (REI) – это компания по продаже снаряжения, одежды для походов и по совместительству YouTube-канал про трекинг (длительные пешие походы) и хайкинг (пешие походы на короткие дистанции). Здесь расскажут, как выбрать правильное снаряжение, как подготовить организм к бегу и хайкингу на свежем воздухе, что можно приготовить в походных условиях.