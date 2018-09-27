Бег: советы для начинающих от Nike

В выходные в фитнес-клубе World Class Nike провели конвенцию Nike+ Training Club 2018. На конвенцию были приглашены спортсмены из Франции, Италии, Нидерландов, Украины и России, которые провели мастер-классы, поделились опытом и рассказали о последних тенденциях в мире фитнеса. Редакция Buro 24/7 встретилась с тремя спикерами – Еленой Говоровой (призер Олимпийских игр 2000 года), Реми Хелюксом (призер премии Best European Fitness Talent) и Ларсом Шуйлингом (международный мастер-тренер Nike) – которые рассказали о главных ошибках начинающих бегунов, мотивации и важности выбора правильной обуви.

С чего начать

Елена Говорова: "Нужно понимать, что ответственность за здоровье лежит на самом человеке, а не на тренере. Люди думают, что сразу пробегут "десятку". Пробегут, но только позже. Нужно идти от простого к сложному. Когда разберётесь с экипировкой, нужно посмотреть, как правильно бегать (в интернете полно таких видео), и только потом выходить на пробежку. Если вы никогда не занимались бегом, лучше начать со спортивной ходьбы".

Реми Хелюкс: "Начать нелегко. Человек должен понимать, что это только его решение. Если вас кто-то заставляет, или близкие намекают, что надо похудеть – ничего не выйдет. Вы должны решить для себя: "Я хочу бегать!", иначе больше чем на две недели вас не хватит. А когда вы по-настоящему полюбите бег и увидите результаты, то вас уже будет не остановить. Это как с сигаретами: если курильщика заставлять бросить, он вряд ли когда-нибудь это сделает".

Ларс Шуйлинг: "В нашем спортивном клубе Nike в Голландии мы всегда рекомендуем начинать с коротких дистанций. Пробежать минуту, затем остановиться и отдохнуть. Я понимаю, что вы хотите пробежать сразу пять или десять километров, но это слишком много. Начинайте с простого. И я бы советовал найти тренировки, которые интересны вам. Для кого-то это – функциональные тренировки с музыкой, для других – индивидуальные упражнения. Проблема в том, что люди часто занимаются не тем, что им нравится. Например, я люблю бегать быстро, но ненавижу марафоны. И хорошо бы найти партнера для пробежки. Даже со своими клиентами я стараюсь много говорить, подбадривать. Конечно, это классно – бегать одному в наушниках, но в паре у вас больше мотивации, вы начинаете соревноваться и уже не останавливаетесь так часто".

Основные ошибки

Елена Говорова: "Одна из главных ошибок новичка – это постановка ноги "с носочка". Такой техники нет в легкой атлетике. Очень часто спрашивают о дыхании – нужно бежать так, чтобы вы могли произносить предложения вслух. Именно этот ритм движения и дыхания подходит вам. Категорически запрещено бегать на голодный желудок. Вы не будете от этого худеть, а вот здоровье легко испортите. Нужно сбалансировать свое питание, а также обязательно правильно и грамотно восстанавливаться. Любой атлет скажет, что 70% успеха и результата зависят от правильного восстановления. Еще одна частая жалоба – боль в надкостнице. Это, опять же, из-за того, что новички ставят ногу с носка и набивают надкостницу. Не бегайте длинные дистанции. Одно дело – выходить на неё постепенно и наращивать темп, другое – рвануть и остаться без сил. В среднем дистанцию можно увеличивать на 10% в неделю".

Реми Хелюкс: "Очень важна правильная экипировка, если об этом не позаботиться, то начнутся проблемы со спиной и коленями. Начинайте медленно, постепенно. Если пробежите первый день на своем максимуме, то на следующий – всё будет болеть. И это неизбежно испортит первое впечатление. Может это прозвучит глупо, но главные проблемы – в голове. Во время первой пробежки будет тяжело дышать, начнутся боли. И не совсем ясно, хорошая это боль или плохая. Из-за этого часто не хочется продолжать, но нужно пересилить себя. Обязательно поговорите со своей семьей. Будет намного легче, если сможете заручиться поддержкой семьи".

Ларс Шуйлинг: "Забудьте о дистанции, вам не нужно пробегать пять километров каждый день. Если ваши друзья пробегают пять километров, не значит, что и вы должны. Неправильная техника, плохая экипировка и десятикилометровый забег. Забудьте! Вам нужно понять своё тело и постепенно нагружать его. Нельзя пробежать марафон неподготовленным".

Экипировка

Елена Говорова: "Хорошие кроссовки и удобная одежда. Сейчас всё можно найти по демократичным ценам и найти то, что подходит именно вашему телу. Бег в теннисных кроссовках может вызывать неприятные ощущения. Велика вероятность, что всё может закончиться и травмой".

Реми Хелюкс: "Если мы говорим о беге, то кроссовки важнее всего. Для каждого спорта и каждого типа тела – разная обувь. Для бега хорошо подходят кроссовки с амортизирующей подошвой. Идите в спортивные магазины, рассказывайте, каким видом спорта вы будете заниматься, каков тип нагрузки. Пожалуйста, не выбирайте кроссовки только потому, что они красивые".

Ларс Шуйлинг: "Я уже 13 лет работаю с Nike, поэтому знаю всю процедуру с выбором правильных кроссовок. Но новички часто выбирают не то, что нужно. Они хотят выглядеть "круто", потому что увидели эти кроссовки у кого-то еще. Это неправильно – выбирайте то, что подходит именно вам. Советую начинать тренировки с каким-нибудь фитнес-приложением на телефоне или на smart-часах. Это не обязательно, но лично мне нравится отслеживать свой прогресс, это мотивирует".

Маршрут

Елена Говорова: "Я предпочитаю бегать возле реки, получаю от этого колоссальное удовольствие. Даже когда я пробегаю особенно тяжелый участок, как только оказываюсь у воды, напряжение моментально исчезает. Если есть лишнее время, лучше бегать рано утром. Но рассчитывайте время. Сама пробежка займет 40 минут, но обязательно нужно закладывать время на приём пищи и душ после".

Реми Хелюкс: "Бегать можно где угодно и когда угодно, в любую погоду. Если вас беспокоит грязный воздух в городе, идите в спортивный зал. Но дело в том, что многим на дорожке просто неинтересно".

Ларс Шуйлинг: "Если вы бежите впервые, то посмотрите маршруты заранее в интернете. Но помните: вам всегда нужно возвращаться обратно. Потому что, если вы убежали на семь километров в одну сторону, то это – семь километров обратно. Для неподготовленного бегуна – это слишком много".

Мотивация

Елена Говорова: "Не беспокойтесь о том, что о вас будут думать другие. Вы сами становитесь мотиватором. Человек видит вас и думает: "Молодец, тоже так хочу". Да, бывают дни, когда не хочется бегать. Но вы наденьте кроссовки, выйдите из дома, пробегите 200 метров, 500 и т.д. Уверяю, вы получите невероятное удовлетворение от того, что смогли свою лень преодолеть. Дальше – будет километр и больше".

Реми Хелюкс: "Важно следовать своим мечтам. Вы увидели, как бегает ваш друг, и подумали: "Здорово, тоже так хочу!". Но всегда соотносите свои возможности с реальностью. Нельзя 20 лет сидеть без дела и затем пробежать марафон".

Ларс Шуйлинг: "Многих мотивирует физическая нагрузка, здоровье, желание похудеть. Другие же таким образом соревнуются – кто быстрее и выносливее? Но лично меня это всё не волнует. Бег очищает мои мысли".