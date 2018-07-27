Выходные с впечатлениями: катание на параплане, роуп-джампинг и вейкбординг

Чем заняться в наступающие выходные и во все остальные, если прогулки по городу, походы в горы, бассейны, посиделки в кафе успели надоесть? Предлагаем обратить внимание на активный отдых, ради которого не нужно уезжать далеко.

Роуп-джампинг

Роуп-джампинг (или свободное падение) создан для адреналинщиков. Говорят, что эмоции и переживания во время падения похожи на те, что человек испытывает во время прыжка с парашютом. Прыжки совершаются с высотных сооружений при помощи альпинистской веревки. Есть несколько вариантов высоты: 45 м, 60 м, 90 м. К прыжкам не допускаются дети,д подростки до 18 лет и люди старше 60 лет.

Катание на параплане и дельтаплане

В Алматы действует несколько организаций, которые предоставляют услуги катания на параплане и дельтаплане. Но каждые выходные они встречаются в одном месте – в горах Ушконыра, откуда и совершаются полеты. Это совсем не страшно, если у человека нет сильной боязни высоты, полет совершается исключительно с инструктором. Напрягаться во время полета не приходится, вы просто удобно сидите, наслаждаясь видами с высоты птичьего полета.

Вейкбординг и вейксерфинг

Вариант для любителей воды и водных видов спорта. Вейкбординг сильно напоминает сноубординг, с единственной разницей – двигаетесь вы по воде, за катером. Вейксерфинг называют еще "домашней симуляцией" серфинга. Для этого используется доска без креплений, в отличие от вейкбординга. Сам райдер во время катания не держится за фал, а свободно скользит по волне, создаваемой катером. На сегодняшний день вейксерфинг – отличная возможность подготовки к классическому серфингу в городских условиях.

Скалодром

Совершенно безопасный способ на некоторое время почувствовать себя альпинистом и скалолазом. В стандартных скалодромах установлены арки, по стенам которых лазают взрослые, дети, новички и профессионалы. Разовое посещение скалодрома (в среднем 2500 тенге) включает в себя полный инструктаж, снаряжение и три подъема.

Полеты на маленьком самолете с профессиональным летчиком

Наверняка многие в детстве мечтали стать пилотом. К счастью, детские мечты можно исполнить. Авиапрогулки совершаются вместе с профессиональным пилотом. Кроме этого, во время обзорного полета есть возможность попробовать себя в качестве пилота (после инструктажа). Самостоятельно совершать полеты тоже можно, но только после подтверждения своей квалификации.