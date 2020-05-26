Тренажерные залы: что с ними будет?

В 2019 году фитнес индустрию оценивали почти в 100 миллиардов американских долларов из них 94 миллиарда приходились на одни фитнес клубы и тренажерные залы. И неудивительно, так как за последние несколько лет слова “велнес”, “фитнес” стали не просто синонимичны успеху, а обязательной частью жизни современного человека. Речь не только о залах с беговыми дорожками, но и о новых гибридных направлениях. До недавнего времени походы в тренажерные залы или на групповые занятия фитнесом были интегральной частью жизни. Сейчас по известным причинам все те, у кого все еще есть мотивация тренироваться, делают это дома или на уличных площадках.

Правительства во многих странах обещают вот-вот дать разрешение на работу фитнес-залам, в некоторых регионах, например, в Гонконге, тренажерные залы работают уже с начала мая. Но вопрос сейчас не в том “когда?”, а скорее в том вернутся ли сами клиенты? Конечно, то, насколько человек нуждается в тренажерном зале или клубе, зависит от его целей и вида спорта, фитнес-направления, в котором он заинтересован, а также от его физической подготовки и опыта – чем сложнее упражнения, особенно новые – тем важнее наблюдение и советы профессионала. Что кажется здравым смыслом, но сейчас результативность тренировок рассматривается в противовес элементарной безопасности человека. Еще до закрытия тренажерных залов, такие сетевые фитнес центры как Barry’s (также известные под своим старым названием Barry’s Bootcamp, имеющие 14 центров по миру), увеличили надзор над чистотой и дезинфекцией, сменили свое расписание, чтобы все их тренажеры и помещения могли быть продезинфицированы между тренировками, кроме того, клиентов обязали собственноручно очищать ручки тренажеров до и после использования. Несмотря на такой подход, сейчас вряд ли случится наплыв клиентов.

Что отличает тренажерные залы от других людных мест?

До сих пор о новом вирусе нам известно далеко не все, с каждым днем появляется новая информация. Но эксперты считают, что в тренажерных залах, как и в других людных местах, человек подвергает себя большому риску заражения. Вдобавок к этому, эпидемиологи отмечают, что большинство рекомендаций по социальному дистанцированию рассчитаны на обычную частоту дыхания, но при активных тренировках мы начинаем дышать чаще и глубже, что в свою очередь расширяет радиус потенциального инфицирования. Более того, нам уже давно известно, что в закрытых пространствах риск распространения респираторных заболеваний всегда был и остается высоким. Исследование 2018 года показало, что фитнес-клубы и тренажерные залы представляют высокий риск заражения респираторными заболеваниями, в частности гриппом и туберкулезом. Больше всего риск возрастает в вечернее время, когда наступает пик загруженности, увеличивается количество углекислого газа в пространстве. Ученые связывают это с неэффективной работой вентиляции, часто в такое время не все вентиляционные системы справляются с наплывом людей, возрастает влажность, что в свою очередь является отдельной и очень серьезной проблемой даже вне вопроса коронавируса.

В целом, с открытием, некоторые тренажерные залы прогнозируют, что только 25-30% обычных посетителей вернутся в залы в течение первых месяцев. При этом ожидается стабильный спрос на онлайн-тренировки, особенно через Zoom-конференции, так как они дают возможность мониторинга клиентов. Но несмотря на то, что компании и такие культовые залы, как SoulCycle стали выпускать свои онлайн-занятия, тренировки в таком формате в любом случае дешевле традиционных тренировок в зале. Все понимают, что такой формат не сможет помочь удержать тренажерные залы на плаву, особенно те, в штате которых сотни человек. Чтобы увеличить свой заработок, тренажерные залы стали продавать свой мерчендайз, оборудование, а некоторые даже сдают его в аренду по подписке. Кроме того, вполне вероятно, что потенциальные клиенты уже обзавелись своим оборудованием. В Америке в течение трех месяцев покупка фитнес-инвентаря увеличилась на 55%. Поэтому маловероятно, что все тренажерные залы смогут восполнить финансовые потери онлайн-уроками без сокращений и других антикризисных мер, учитывая, что после карантина только часть клиентов планируют вернуться в привычный зал. Не секрет, что отмечается рост в массовой покупке абонементов на онлайн-тренировки среди компаний, которым пришлось оставить своих работников на удаленной работе. По словам CEO ClassPass Фритца Ланмана, так уже сделали Google, Facebook и Morgan Stanley. Таким образом компании пытаются восполнить нехватку привилегий, которые до этого были доступны только в офисах, что в свою очередь может спасти бизнесы в фитнес-индустрии.

Что заставит эти 30% вернуться в тренажерные залы?

Джеймс Старк, профессор Лидского Университета в Англии утверждает, что все же тренажерные залы имеют один очень важный плюс, который одиночные-, онлайн-тренировки вряд ли заменят – они выполняют роль площадки для социализации людей с общим интересом к спорту и фитнесу, также выступают в качестве мест проведения спортивных соревнований. Но когда именно произойдет полная реабилитация клиентской базы сказать очень сложно.

Но тот же SoulCycle, к примеру, уже спешит обнадежить своих клиентов своей готовностью возобновить работу, там уже разработали дальнейший план – в каждой локации установили стойки бесконтактной регистрации, убрали комплиментарные бритвы, жевательные резинки и закрыли все душевые кабины. Более того, в планах у студии также обязать всех посетителей носить маски во время тренировок. Сейчас компания находится в ожидании разрешения. А в Гонконге залы уже работают по новому санитарному протоколу - например, тренажерные залы сети Pure Fitness больше похожи на офисы с кубиклами. Еще, стоит отметить, что бренды, создающие спортивную одежду и инвентарь вроде Reebok уже взялись за дизайн новых масок для тренировок, как от загрязненного воздуха, так и для защиты от вирусов.

Вопрос в том, захотят ли сами люди вернуться в залы до появления вакцины или эффективного лечения? Каждому придется решить для себя, какому риску он готов себя подвергнуть.