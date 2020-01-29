Скандинавская ходьба - вид спорта для любого уровня подготовки

Отличной альтернативой интенсивным физическим нагрузкам может стать скандинавская ходьба. Изначально этот вид спорта появился как тренировка для лыжников в летний период, а сегодня это легкодоступный фитнес для всех возрастов и уровней подготовки. Скандинавская ходьба набирает популярность в Казахстане - летом 2019 года в Алматы прошли первые международные соревнования Almaty Nordic Walking Fest. Мы поговорили с тренером по скандинавской ходьбе и пилатесу Еленой Хрусталевой и узнали поподробнее об этом виде спорта.

Что такое скандинавская ходьба?

Это тренировка всего тела, основанная на ходьбе с применением специальных палок. За счет использования техники из катания на лыжах по пересеченной местности, активизируются мышцы верхней части тела, которые, например, не активны во время бега или вело-тренировки.

Структура тренировки и правильная техника

Структура тренировки стандартная: разминка для активизации мышц, суставов и нервной системы, затем основная часть циклической нагрузки, то есть равномерная ходьба продолжительностью от 40 минут по выбранной местности, и заминка для выведения тела из интенсивной нагрузки. Как и в любом виде спорта важную роль играет правильная техника, которую должен поставить тренер.

"К сожалению люди думают, что если ты взял палки в руки, то уже начал работать. Но это неправильная техника, так как не происходит задуманной работы мышц. Поэтому, если у занимающегося не поставлена техника, после разминки лучше проработать небольшой комплекс по закреплению техники: постановка рук, стоп, как держать палки. Затем отработать ее во время основной тренировки", - советует Елена Хрусталева.

Нужен ли тренер для занятий?

"Тренер необходим на первое время, когда человек осваивает технику. А далее это зависит от целей занимающегося. Если главной целью являются профилактические прогулки на свежем воздухе для хорошего самочувствия, укрепления мышц и иммунитета, то это можно делать самостоятельно. Такая тренировка может длиться минимум по 45-50 минут. Если ли же у человека глобальные цели и он хочет поучаствовать в соревнованиях, или готовится к интенсивному походу в горы, то необходима помощь тренера. Тренер может оценить исходное состояние занимающегося и курировать каждую тренировку и регулировать сочетание нагрузки, пульса и, в целом, режим дня", - сказала Елена.

Сколько раз в неделю надо заниматься и сколько обычно длится тренировка?

Минимальная продолжительность тренировки должна быть не менее 45-ти минут, так как только после этого времени начинается активная работа всех систем организма. А самая оптимальная нагрузка происходит после часа-полтора занятий. Но все зависит от изначальной подготовки человека, а также необходимо учитывать состояние здоровья, суставов, сердечно-сосудистой системы, и, возможно, стоит пройти минимальное обследование у врача, как сдача анализов и ЭКГ. Заниматься нужно минимум два раза в неделю, чтобы закрепился хоть какой-то результат, так как без регулярных тренировок мышцы не станут укрепляться и восстанавливаться.

Как выбирать местность?

По словам Елены, выбор местности зависит от уровня подготовки занимающегося - "Я делю занимающихся на три категории. Если вы новичок и даже не занимались физической культурой в школе, то лучше выбирать городские рельефы: парки, аллеи и места выделенные для пеших прогулок. Если вы раньше ходили на какие-то секции и в фитнес клуб, тогда можно добавлять загородные прогулки или тренировки в предгорье. А для тех, кто занимается давно и активно, участвует в соревнованиях, то скандинавская ходьба может проходить как тренировка для поддержание формы один-два раза в неделю. И один раз в неделю можно делать более основательный выход по 2-3 часа по рельефу, что добавляет нагрузку".

Для кого подходит скандинавская ходьба?

Есть стереотип, что скандинавской ходьбой занимаются люди в возрасте. Однако, этот вид спорта подходит всем, так как нагрузку можно регулировать.

"Скандинавскую ходьбу придумали именно мы - спортсмены профессионалы, лыжники, биатлонисты. Мы ее использовали в своих тренировках. Поэтому она подходит широкой возрастной категории. Ходьба - это наше естественное состояние тела и все зависит от нагрузки, которую мы даем: в каком темпе идем, правильная ли техника, какой выбран рельеф, какая продолжительность тренировки", - сказала Елена.

В чем заключается эффективность?

Из-за того что ходьба не ассоциируется с интенсивной нагрузкой, эффективность скандинавской ходьбы недооценивают. Однако, польза такой тренировки обширна: происходит равномерная циклическая работа над сердечно-сосудистой системой и дыхательной системой, но исключаются нагрузки на суставы как, например, при беге.

"Легкие, мышцы, кровеносная система, а также связки и суставы могут быть недостаточно подготовлены для активной работы, а бег является таким видом спорта, при котором не готовые мышцы, связки и суставы получают ударную нагрузку, которую тело выдержать не может. Поэтому часто после нескольких месяцев, полугода, и даже нескольких лет после занятия бегом появляются проблемы со спиной, коленями и суставами. Это говорит о том, что люди пришли в бег без подготовки опорно-двигательного аппарата. Такой риск исключается на 99% во время скандинавской ходьбы. Это конечно возможно, если ходить где-то в горах, не соблюдая пульсовые режимы. Но мы берем в расчет городские и равнинные условия, либо небольшие прогулки в природной окрестности, которые является легкодоступными для человека любой подготовленности", - поделилась тренер.

Преимущества скандинавской ходьбы

Эффективная нагрузка

"При скандинавской ходьбе задействованы более 90% мышц: при правильной технике работают мышцы стопы и ног и, за счёт ходьбы с палками, активизируются мышцы рук, спины и пресса", - сообщила Елена.

Легкодоступность

Этим спортом можно заниматься круглогодично. Например, горные и беговые лыжи, которые активируют те же мышцы, что и во время скандинавской ходьбы, доступны только в зимнее время года.

"При правильной экипировке и одежде, дождь и снег - не помеха. Только для зимнего периода нужно подготовиться лучше - приобрести специальные кроссовки, не только выдерживающие низкую температуру, но и имеющие функциональную подошву", - посоветовала тренер.

Скандинавская ходьба хороша тем, что у нее мало противопоказаний по сравнению в другими видами спорта. Общая масса людей без каких-либо простудных заболеваний, острых болей или ограничений в движении могут с легкостью осилить тренировку.

Многофункциональность палок для ходьбы

Также, помимо самой ходьбы, с палками можно делать множество упражнений. Например, упражнения для суставов, для развития эластичности мышц и растяжки. Можно делать и силовые упражнения с использованием эспандера (резинка для сопротивления), который прикрепляется к палкам.

"Самые элементарные упражнения - небольшие наклоны в стороны с поднятыми палками в руках и вращения руками и плечами, а с опоры на палки можно делать упражнения для подвижности суставов ног", - рассказала Елена.

Как выбрать экипировку?

Палки для ходьбы

Необходимый элемент скандинавской ходьбы - специальные палки, которые важно подобрать под рост и комплекцию занимающегося. Однако, при выборе экипировки стоит проконсультироваться у специалиста. Палки для скандинавской ходьбы подгоняют под необходимую длину, они не отличаются от горнолыжных и лыжно-беговых палок.

"Основное - это конечно же высота палок. Имеются палки, высоту которых можно регулировать, но если такой опции нет, то нужно изначально подобрать палку правильной высоты. Если примерно, то высота палок должна быть примерно по пупок. Существуют палки со специальным темляком-капканом, который полностью захватывает кисть, и палки с обычными темляками, которые раньше и сейчас использовались для лыжных гонок и биатлона. Хороших брендов, выпускающих качественные палки, очень много. Самые популярные - это австрийские и норвежские бренды, как SWIX, Leki, Exel и Fischer. Также существуют производители и в странах СНГ - Россия , Украина. Мне нравятся лыжные бренды SWIX и Leki, потому что сама на них бегала большую часть своей спортивной карьеры. Тут уже выбор исходит из вашего бюджета и предпочтений в дизайне", - поделилась своим мнением Елена.

Одежда и обувь

Также стоит обратить внимание на одежду и обувь. Выбор одежды зависит от сезона ( лето, зима и межсезонье), а также местности. В теплое время года подойдет ваша обычная удобная спортивная одежда и универсальная спортивная обувь. А в холодное время года нужна большая подготовка. Сейчас ассортимент спортивных вещей огромен, что может сконфузить неопытного спортсмена. Существуют влагоотталкивающие материалы, кофты с утепленными или сетчатыми участками, термо-белье и прочее. Все это подбирается индивидуально. Но не стоит надевать горнолыжный костюм на тренировку - вам будет жарко и неудобно. Для зимы есть специальная спортивная одежда, которая обычно помечается как active или outdoor. И, как правило, на такие тренировки одеваются так, чтобы вам было чуть-чуть прохладно. Так как как только вы начнете двигаться, вам станет тепло и даже возможно жарко. Если речь идет о горной, предгорной и лесной местности, то необходима специальная обувь. На случай если имеется гололед, грязь, мелкая сыпуха и сложная дорога, то важна подошва и верхний непромокаемый слой.

"Но каждый подбирает экипировку под себя. Например, я всегда (кроме летнего периода) надеваю шапку, перчатки, теплые носки и, если я иду в горы на более длительную прогулку, то всегда беру запасные вещи (ветровка, носки)", - делится Елена.

Где и с кем заниматься?

"В Алмате очень много мест для занятий скандинавской ходьбой, одно из популярных мест - это школа скандинавской ходьбы "Евразия", которая представлена во многих местах по городу. Также я веду небольшие утренние группы по выходным в парке первого президента", сказала Елена.