Ответы на 15 \"стыдных\" вопросов киберспортсменке

1. Сколько часов в день вы играете в CS?

Когда идет период подготовки к каким-то важным турнирам, то время игры доходит до 8-10 часов в день. Но в это время не входят только игры, так как необходимо тренироваться, как индивидуально, так и с командой.

2. Сколько нужно играть, чтобы стать чемпионом?

Мне пришлось потратить пять лет, из которых два года были потрачены на любительскую игру и только три года на упорный труд профессионально, в команде, после чего пришли победы и чемпионство.

3. В чем главный секрет вашего успеха?

Во-первых в правильном фундаменте, то есть человек формируется, как личность с детства. Я благодарна своим родителям за то, что они дали мне крепкий фундамент, он помогает мне и по сей день быть успешным человеком в разных сферах деятельности. Во-вторых я всем советую постоянно учиться, стараться совершенствовать себя во всем каждый день и просто упорно работать.

4. Вы полностью заняты CS или у вас есть другая работа?

У меня есть основная работа, которая напрямую связана с киберспортом. Я работаю менеджером мужского CS состава в мультигейминговой киберспортивной организации Se7en Esports. Если брать в целом мою карьеру, то полностью в киберспорт я пришла только в начале 2019 года, до этого с 15 лет я работала в разных сферах - в крупном интернет-портале, международном логистическом парке, таможне, языковой школе и других.

5. Почему CS развивается хорошо, а развитие Dota пошло на спад?

Если смотреть глобально на сами игры, то мы, CS-еры, считаем наоборот, так как в Dota с каждым обновлением вносят что-то новое, а с CS такое бывает редко.

6. Насколько вы эмоциональны во время напряженной игры и поражений?

Сама по себе я очень эмоциональный человек. Но с опытом научилась контролировать свои эмоции, особенно гнев. Я всю жизнь играю в роли капитана и поэтому обязана становиться лучше, чтобы помогать своей команде, а не усугублять ситуацию или напряжение своим гневом.

7. Как люди реагируют, когда узнают, что вы про-геймер?

Так как мы живем в стране постсоветского пространства, я часто получаю негативную реакцию на свою работу. Обычно люди объясняют ее тем, что я девушка, и по этой причине не должна играть в компьютерные игры. Но благо время не стоит на месте и с каждым годом люди начинают реагировать все с большим интересом.

8. Вы часто сталкиваетесь с неуважительным отношением со стороны противников или наоборот?

К противникам я крайне редко могу проявить неуважение, но идеальных людей нет, и иногда бывает, что меня просто доводят. У CS-еров есть своя платформа для игр "Faceit" и вот там от противников практически в каждой игре ты можешь услышать пару ласковых про себя и свою семью.

9. Есть ли сексизм в киберспорте? Сталкивались ли вы с дискриминацией?

Я сама признаю, то что на профессиональном уровне мужчины играют лучше во много раз. Поэтому сексизм имеет место быть, но за годы я научилась не замечать его.

10. Как школьнику 12-ти лет стать киберспортсменом?

Для начала хорошо обдумай свой выбор, потому что стать киберспортсменом очень сложно. Ты должен очень много играть, чтобы каждый день улучшать свой уровень. Показывай свои навыки в игре, если ты покажешь крутой результат тебя начнут замечать. В Казахстане - точно.

11. Какая у нас ситуация со спонсорами в Казахстане? Как трудно найти серьезного спонсора?

Если брать спонсора киберспортивной команды, то найти хорошую организацию сложно. Тех, кто пообещает тебе космическую зарплату, а потом пропадет, - куча.

12. Почему дети такие агрессивные в Counter Strike?

Я думаю, потому что сейчас младшее поколение смотрит неадекватных стримеров и ютуберов, которые часто используют унизительные фразы в разговоре с оппонентами. А дети просто хотят показаться крутыми и повторяют за ними.

13. Сколько вы зарабатываете?

У всех в киберспорте есть пункт в контракте, где нельзя озвучивать свою зарплату, но могу сказать, что заработок варьируется от 500$ до 20000$.

14. Почему не Dota 2?

Потому что хватает меня максимум на две игры, потом становится скучно.

15. Как вы объясняете родственникам свой род деятельности?

Говорю как есть, что я играю в игры на компьютере. Мои близкие родственники любят смотреть трансляции игр и слушать комментарии.