Бег по правилам с Nike

Бег – неотъемлемая часть философии Nike. В этом месяце бренд представил новую модель популярных беговых кроссовок – Zoom Pegasus. Nike называют эти кроссовки самыми быстрыми в мире. Они оснащены особой подошвой Zoom Air из специального амортизирующего пеноматериала. Верхняя часть кроссовка выполнена из ткани flyknit – идеальный вариант для бега. В честь запуска новой модели редакция Buro 24/7 совместно с Nike решила испытать кроссовки в действии и заодно рассказать об основных видах бега.

Бег трусцой (джоггинг)

Это легкий бег с очень короткой фазой полета – как только нога отрывается от земли, вторая возвращается на землю. Средняя скорость составляет около семи-девяти километров в час. Во время бега трусцой задействуются все мышцы тела, в особенности миокард и мышцы нижних конечностей. Атлеты чаще всего используют джоггинг в качестве разминки для разогрева мышц, а также для развития выносливости, тренировки сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Согласно исследованию Школы Медицины Стэнфордского Университета, ежедневный бег трусцой может увеличить среднюю продолжительность жизни, уменьшить эффект старения и ожирения.

Спринтерский бег

Бег с максимальным ускорением на короткую дистанцию (в среднем от 60 до 400 метров), когда тело работает на износ, на пределе возможностей. Такие высокие нагрузки повышают тонус мышц и способствуют сжиганию жира. Полезной нагрузке подвергается и сердечно-сосудистая система и легкие. Исследование Университета Хериота-Уатта показало, что спринт может значительно увеличить метаболизм организма и снизить риск заболевания диабетом.

Интервальный бег

При интервальной тренировке один тип бега сменяется другим. Например, бег трусцой на спринт, или быстрая ходьба на бег. Интервальный бег считается наиболее эффективным для сжигания жира. При работе организма на пределе возможностей происходит истощение запасов гликогена (сахар, содержащийся в клетках). Даже когда бегун после сильной нагрузки сбавляет темп, энергия продолжает расходоваться с той же интенсивностью. Так интервальный спринт может кардинально развить выносливость и сбросить лишний вес.

Фартлек

Фартлек в переводе с шведского языка – "игра скоростей". Это тип беговой интервальной тренировки с постоянной сменой ритма. То есть легкий бег сменяется на быстрый, на равномерную ходьбу, на скоростной бег и снова на быструю ходьбу. Фартлек можно комбинировать в зависимости от уровня и желаемой нагрузки. Фартлек включает все плюсы длительного забега, но помогает подстроить бег под собственный ритм и свободное время.

Видео: Нуртас Сисекенов

Фото: Марина Карпыкова

Арт-директор: Сергей Юн

Стиль: Анара Кукиева

Макияж и волосы: Галия Бегеева

Модели: Александра Лаврова, Рустем Алмагамбетов

Иллюстрации: Айгерим Туменбай

Линейный продюсер: Айгерим Танатар

Проектный менеджер: Жанетта Сабырова

Текст: Илья Юн