Nike Air Max Day 2021 – эволюция воздуха

Nike Air – всемирно известная технология, которая непрерывно эволюционирует уже десятки лет. 26 марта весь мир отмечает Air Max Day – день, когда в далеком 1987 году Тинкер Хэтфилд представил первые Nike Air Max 1 с видимой воздушной подушкой.

Этой весной Nike представил три новинки в коллекции Air Max, которые воплотили идею постоянного улучшения в дизайне: Air Max 2090 EOI, Air Max Viva и VaporMax Evo.

Air Max 2090 EOI (Evolution of Icons) унаследовала тонкую детализацию легендарных моделей, таких как Air Max 90, Air Max 180 и Air Max BW. Кроссовки являются частью сезонной коллекции EOI, которая также включает вариации моделей Air Max 270 React EOI и Air Max Zephyr EOI. Позднее линейку дополнят также модели Air Max 90 SE EOI, Air Max 95 EOI, Air Max Plus SE EOI и другие.

Air Max Viva последовательно развивает коллекцию исключительно женских Air Max. Модель может похвастаться межподошвой Cushlon и увеличенной вставкой Air в области пятки. Детали из кожи, закрытой сетки и нубука дополняются стильной двойной шнуровкой и двухцветной подошвой, создавая уникальный силуэт.

VaporMax Evo – это новая и более смелая интерпретация классических VaporMax. Присмотревшись внимательно, можно заметить, что силуэт мастерски сочетает детали классических Air Max 90, Air Max93 и Air Max Plus. Внутри обувной коробки находится специальный буклет с изображением моделей Air Max, которые вдохновили дизайнеров на новую цветовую гамму VaporMax Evo.

Новые Nike Air Max – уже в продаже (и будут поступать еще в течение весны) в регулярных магазинах Nike, сникер-сторах ALL STARS и интернет-магазинах all-stars.kz