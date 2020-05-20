Киберспортсмен – карьера будущего или недосягаемая мечта?

Индустрия киберспорта растет с каждым годом. К концу 2019 года зрительская аудитория eSports выросла до 495 миллионов, а в 2023 году к этому числу по прогнозу прибавятся еще 150 миллионов людей со всего мира. А к 2022 году индустрия киберспорта будет получать 1,8 миллиардов американских долларов дохода. Другими словами из ниши, киберспорт переходит в мэйнстрим индустрии развлечений и медиа. Если сравнивать с предыдущим поколением геймеров, то у подростков сегодня есть все шансы стать профессиональными киберспортсменами и зарабатывать на компьютерных играх. Но насколько это реалистично и что для этого нужно - расскажем в этом материале.

Для развития любого спорта нужна поддержка правительства, либо крупных компаний, готовых выступить спонсорами. Сегодня лидерами среди стран в киберспорте являются Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка, именно там сейчас наблюдается максимальное развитие и наличие больших возможностей для киберспортсменов. Из этих регионов и вышли самые успешные организации и команды - такие как Wings Gaming из Китая и Evil Geniuses из США. Но и в Казахстане киберспорт начинает набирать признание, в июне 2018 года он был признан официальным видом спорта. Более того, совсем недавно Qazaq Cybersport Federation вступила в ряды Global eSports Federation. Такой шаг по словам казахстанской федерации киберспорта поможет нашим игрокам выйти на новый уровень и даст возможность участвовать в турнирах мирового уровня. Такие турниры - не просто возможность обрести славу, но и шанс заработать немало денег. К примеру, на турнире по Dota 2 The International призовой фонд с 1,6 миллионов в 2011 году вырос до 34,3 миллионов американских долларов в 2019 году. Но таких высот достигают далеко не все, а главные призы достаются командам, в которых в среднем по восемь игроков.

Такое развитие индустрии подтолкнуло многих любителей построить карьеру в киберспорте и стать про-геймерами. Обычно игроков находят во время игры, по их рейтингу. Их приглашают играть в команду и так они становятся миллионерами, еще не достигнув и двадцати лет. При этом, распространено заблуждение, что для того, чтобы построить карьеру профессионального геймера, достаточно отлично играть и быть одним из первых в рейтинге. Да, во многом карьера геймера похожа на карьеру теннисиста или футболиста. Чтобы стать профессиональным игроком, лучше начинать как можно раньше и усердно тренироваться, чтобы его заметили. Неудивительно, что многие энтузиасты и геймеры тоже мечтают о таком успехе - получать гонорар в миллионы за игру. К примеру, один из самых лучших игроков в League of Legends Faker зарабатывает больше двух миллионов долларов в год. Но очевидно, что стать частью элиты очень сложно. Поэтому напрашивается вопрос, если гейминг – это будущее развлечений и спорта в целом, то может ли профессия киберспортсмена стать профессией будущего?

С чего начинают карьеру в киберспорте?

Первое, что нужно понимать - время не на стороне игрока. Как оказалось, в любом спорте, даже в том, в котором не нужно бегать по корту или полю, тоже наступает спортивная старость. У профессиональных геймеров она наступает гораздо раньше, чем скажем в футболе – в 25 лет. Дальше игроки замечают, что их реакция и моторика ухудшаются, что сильно влияет на игру. Карьера в киберспорте, заканчивается очень быстро. С профессиональным киберспортом также связывают немало минусов. Многие игроки получают травмы запястья из-за продолжительных игр, болезни спины, суставов, ухудшение зрения и не только. Помимо физического урона, такая профессия также часто приводит к трудностям с ментальным здоровьем, почти у всех профессиональных команд есть свои психологи, которые помогают игрокам справиться со стрессом и давлением во время турниров.

Несмотря на финансовую привлекательность этой карьеры, она точно не для всех любителей поиграть в видеоигры. Например, команда Team Liquid, практикуется по 50 часов в неделю, но это всего лишь официальная цифра, после командных тренировок почти все игроки практикуются и в свое свободное время. В таких командах очень сложно и почти невозможно заниматься чем-либо другим. Чтобы стать киберспортсменом, необходим не только талант, но и очень много практики, а также готовность идти на жертвы. Помимо тренировок профессиональные игроки обучаются теории, изучают разные стратегии и игру своих оппонентов.

Многие специалисты уверены, что для лучшей подготовки спортсменов нужны внешкольные секции и академии для подростков. Пока такие сейчас есть только в считанных странах, например, в США и Южной Корее. Часто это секции в традиционных образовательных учреждениях и тренинговые центры. Например, одна из самых знаменитых официально авторизованных правительством академий по киберспорту – Gamecoach Academy в Сеуле, она стала одной из первых в индустрии, а ее основатели сравнивают свое учреждение с футбольными академиями и музыкальными школами. В этой академии обучают детей с 16 лет - стратегии, теории, связанной с выбранной игрой. Тренеры в Gamecoach Academy - это бывшие профессиональные киберспортсмены, которые выступают не только как учители, но и наставники. К сожалению, у нас, как и во многих странах, пока не внедрили такие кружки, так как многие преподаватели все еще негативно относятся к геймингу и не воспринимают индустрию всерьез.

Курсы киберспорта на уровне бакалавра и магистра уже существуют. Многие, кто интересуется киберспортом, учатся или учились на девелоперов и разработчиков игр на факультетах по компьютерной анимации и других специальностях связанных с IT. Сегодня университеты не подготавливают профессиональных игроков, так как здесь большую роль играет практика, но взращивают своих менеджеров, маркетологов и бизнесменов в индустрии гейминга.

В киберспорте помимо самих игроков есть десятки других профессий, например, комментаторы, обозреватели, аналитики, ивент-менеджеры, менеджеры команд и так далее. Для тех, кто упустил шанс стать про-геймером или просто хочет работать в индустрии, уже существует специальная академическая подготовка. Например, в Англии в Стаффордширском университете выпускники школ могут поступить на специальность eSports. Студентов здесь обучают анализу и менеджменту индустрии, ивент-менеджменту турниров, менеджменту команд и маркетингу видеоигр. Магистратура в этой же сфере нацелена на анализ и исследовательскую деятельность по теме. Это далеко не единственный университет, в другом университете Англии, Чичестерском университете, есть похожий курс – BA (Hons) Esports.

Как и в случае с традиционным спортом, стоит помнить, что стать профессиональным киберспортсменом удастся далеко не многим. Но даже если вы не станете призером The International по Dota 2, судя по количеству инвестиций, привлеченных этой индустрией, можно смело сказать, что эта профессия имеет все шансы стать профессией будущего.