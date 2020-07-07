Как ретро-тренировки спасли нас во время карантина

Ещё в начале этого года ожидаемыми велнес-трендами были функциональный тренинг, "медленный" образ жизни и велнес-туризм. Но случившееся поменяло все прогнозы. Тренажерные залы и групповые тренировки сменились на домашний спортивный инвентарь, занятия по Zoom и видео-уроки на YouTube. И, несмотря на огромный энтузиазм и активность всех современных фитнес-блогеров, широкую популярность обрели давние записи видеоуроков 80-90-х годов от пионеров фитнес-программ – Джейн Фонды, Билли Бланкса и Синди Кроуфорд. Такие программы на YouTube получают миллионы просмотров, а комментаторы признаются под видео, что эти тренировки спасли их во время карантина.

В чем привлекательность таких тренировок?

Ностальгия – в тренде. Команды тренера, ритмичные шаги в такт хитам 80-х, яркие гетры и леотарды на тренирующихся – и вы уже не переживаете кризис в четырех стенах своей квартиры, а двигаете бедрами под команды Оливии Ньютон-Джон в клипе Physical. По той же причине фитнес-блогеры на YouTube стали предлагать тренировки под музыку прошлых десятилетий, играя на ностальгических настроениях публики. К тому же ретро-тренировки несколько отличаются от нынешних по своей функциональности. Фитнес-комьюнити 80-х и 90-х было помешано на жире, а, точнее, на его ликвидации (что сейчас называют 'the low-fat craze'), что привело к нормализации нежирных продуктов питания и тренировкам по потере массы.

Что смотреть?

Наибольшей популярностью сейчас пользуются записи актрисы Джейн Фонды, которая в свои 82 года недавно завела TikTok и опубликовала пару видео со своими легендарными упражнениями. Её первая видео-тренировка под названием Workout положила начало фитнес-движению в 80-х и закрепила тренд на спандекс и гетры. Возвратился на фитнес-сцену во время пандемии и звезда аэробики Ричард Симмонс. Классические занятия по аэробике также можно найти у Кэти Смит и Синди Кроуфорд, а если вам хочется что-то более танцевальное, то попробуйте тренировку Hot dance от певицы Шер или же серию видео Jazzercise – предшественника современной программы Zumba. А 90-е определили программа Buns of Steel и тренировка с элементами боевого искусства Tae Bo, основанная Билли Бланксом. Некоторые движения из этих фитнес-программ могут показаться немного странными, а возбужденные восклицания тренера и одежда – забавными. Но в этом и прелесть таких тренировок – вы перестаете воспринимать себя и окружение серьезно и получаете чуть ли не ребяческое наслаждение.

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