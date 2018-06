Алматинская скейт-культура – как она появилась?

В конце июня по всему миру проводится международный День скейтбординга. Традиция пошла из Америки. Правительство распорядилось расставить в городах знаки с надписями "no skateboarding". Скейтеры, в свою очередь, зачеркивали "no" и ставили "go". Так и появился праздник Go Skatebording Day, который отмечается 21 июня. Редакция поговорила с совладельцем единственного в Алматы скейт-магазина "Boardhouse Store" – Алексеем Ефимченко. Он рассказал, с чего все начиналось, и как обстоят дела со скейт-культурой в городе.

С чего все началось?

Скейтбординг пришел в Казахстан в начале нулевых. Первым "спотом" (точкой сбора) стала старая площадь у КБТУ. Тогда было сложно, а иногда просто невозможно приобрести хорошую доску или обувь в Алматы. Ребята привозили все из Европы, США. Кто мог – заказывал и продавал. Шла постоянная перепродажа старых досок и даже обуви. Но большинство ребят все равно начинали с китайских досок, которые покупались на барахолке. А в 2003 году прошли первые в стране соревнования на старой площади – Nokia Totally Board. Организаторы привезли популярного скейтбордиста из Бразилии и известную скейт-команду из России "Коалиция". Затем начали проводить фестиваль уличной культуры "Snickers Урбания" и скейтбординг набрал обороты, но люди все равно относились к скейтерам как к маргиналам, неформалам. Самые яркие имена того времени: Владимир Аракелян, Александр Черепанов, Владимир Лучко, Максим Шатров, по сути, они – отцы скейтбординга в Казахстане. Позднее появился Виктор Магдеев, он стал одним из самых успешных скейтбордистов Казахстана. Выигрывал все соревнования, его спонсировал Red Bull и он занимал призовые места на чемпионатах России, ОАЭ, Китая. Но он закончил профессиональную карьеру, когда получил серьезную травму колена.

Скейтборд-культура в Алматы

Сейчас скейтбординг стал очень популярным. На улицах все больше людей, которые гуляют с досками в руках, правда они не катаются на них. Они одеваются в Supreme, Palace и Vans, но не знают истории этих скейтерских брендов. Более того – эти вещи носят люди, которые не имеют никакого отношения к скейтбордингу. Это не бесит, наоборот, приятно, что одежда получила такой отклик. Но лично для меня Palace и Supreme – это скейтбординг, в полном понимании этого слова. Это и люди, которые внесли огромный вклад в спорт и в стиль жизни. При этом в Алматы есть много людей, которые очень хорошо катаются на скейтборде, относятся к этому как к серьезному спорту, но это прежде всего – свобода и радость. Легенда скейтбординга Ланс Маунтин сказал: "Катание на скейте не делает вас скейтбордистом. Только если ты не можешь перестать кататься – тогда ты скейтер". Конечно, в Алматы культура этого вида спорта не очень развита. Не хватает скейт-парков: деревянных, бетонных и крытых, чтобы была возможность кататься круглый год. Скейтеров с каждым годом все больше, а парков как не было, так и нет. Парк в ЦПКИО не берем в расчет: там катаются на роликах, самокатах и велосипедах, для скейтеров места просто не остается. Мы (магазин "Boardhouse store") стараемся развивать культуру самостоятельно, проводим показы скейт-фильмов под открытым небом, организуем соревнования, стараемся делать их веселее. Например, в рамках феста Go Viral мы прыгали через пожарный гидрант. И каждый год мы отмечаем международный День скейтбординга. В этот раз мы подготовили трамплин, который будем перевозить в тележке по всему городу.

Wallride

Мы всю жизнь катаемся на досках, но всегда мечтали о досках по собственному образцу. Общими усилиями мы наконец запустили бренд – Wallride. Много раз обжигались, заказывали сотни сэмплов с разных заводов, но в конце концов нашли то, что нужно. Наши доски сделаны из семи слоев канадского клена, у них глубокий конкейв (изгиб доски) и сдержанный дизайн – прямиком из 90-х. Графику мы разрабатывали сами, вдохновлялись кассетными плеерами Sony Walkman и винтажными приставками Nintendo. Теперь наши доски заказывают скейтеры из разных регионов и даже из России. Все это работает в рамках нашего магазина Board House, вокруг которого образовалась своя тусовка. Мы собрали команду из самых сильных и стильных скейтеров, стараемся поддерживать их бесплатными досками и всячески развивать эту культуру. Магазин работает уже третий год и является представителем таких скейт-брендов как Dime, Bronze, Polar, Converse, Fracking Awesome и Alltimers. И все это работает, потому что мы – не просто магазин, не просто менеджеры, директора и продавцы, мы прежде всего – скейтбордисты.