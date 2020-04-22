Как бороться с ленью и мотивировать себя тренироваться из дома?

Мотивация – чувство, которое надо регулярно подкреплять. В условиях карантина и постоянного ожидания делать это намного сложнее. Чтобы совсем не раскиснуть кто-то активно тренируется в домашних условиях, другие, наоборот, не могут найти в себе силы. Возможно ли заставить почувствовать себя снова мотивированным, когда вокруг столько ограничений и что стоит за чувством мотивации? Мы решили поговорить на эту тему с практикующим психологом Анастасией Стеблянко и профессиональным тренером по легкой атлетике и тренером Nike Run Club Геннадием Зеленским.

Почему нехватка мотивации и лень – это неплохо?

То, что отличает энергичных и будто бы всегда активных людей от тех, кто страдает от апатии и лени – это умение сострадать самому себе. “Такие люди научились проявлять к себе сочувствие, оказывать себе поддержку, такие люди обычно не избавляются от лени, а как раз идут плечом к плечу со своими потребностями. То есть, если они захотят отдохнуть, они отдыхают и не идут вразрез со своими потребностями”, – исходя из своего опыта, говорит Анастасия.

“Лень – это про жалость к себе, своему тело, желание побыть внимательней к себе, прислушаться к эмоциям, дать себе отдых, перестать загонять себя и отпустить напряжение.” Мы привыкли ассоциировать нехватку мотивации с чем-то негативным и часто боремся с этим чувством. Но наш психолог утверждает, что только после того как мы прислушиваемся к себе и распознаем источник этого чувства, к нам вернутся силы и желание делать, то что нужно.

Почему сейчас у многих наблюдается спад в мотивации и почему физическая активность как никогда важна?

Возможно, некоторые и так относятся с пониманием к себе, но сегодня ситуация также усложняется чувством тревоги за будущее. “Если рассматривать мировую ситуацию, у многих сейчас обострена потребность в осмысленности, в понимании, что сейчас происходит. Также негативное влияние на эмоциональное самочувствие человека может иметь фактор незавершенности многих дел, такая неудовлетворенность может вызывать чувство апатии и нехватку мотивации. Я настаиваю не бороться с ленью, а наоборот, полезнее будет заняться причинами того, что именно, помимо факта карантина, вызывает это чувство. Понимание этого и проживание некой утраты (поездок, возможности встретиться с родными и друзьями) высвободит ту самую энергию, нужную для достижения своих целей. Скорее всего это злость, агрессия, вызванные этой ситуацией. Я советую направить их в другое русло – физическую активность. Как бы парадоксально это не звучало, но через активности, занятия физическим трудом вы поможете себе избавиться от негативных чувств, которые и приводят к апатии и высвободить больше энергии для достижения ваших целей", – советует наш психолог.

Как правильно подойти к тренировкам из дома?

Психологи говорят о пользе физических тренировок и активностей ментальному здоровье постоянно. Не стоит начинать активность с марафонов, челленджей или “буткампов” через силу, если вы к этому не готовы - лучше начать с переосмысления плана тренировок. Для чего вы тренируетесь? Какова ваша цель?

“В сложившихся условиях, где отменены все спортивные мероприятия, необходимо перепрофилировать свою методику подготовки в менее интенсивный формат работы, подтянуть слабые места на которые не хватало времени раньше, основной упор сделать на базовый цикл подготовки - зачастую у любителей это слабое место”, – советует Геннадий.

Куда важнее не результат или шокирующее фото-трансформация “до и после”, а удовлетворенность процессом. “Важно получать удовольствие от тренировок, если ранее на тренировках главной целью было достижение спортивных амбиций, то сейчас важно научиться получать истинное удовольствие от тренировочного процесса, разнообразив саму тренировку интересными блоками. Прислушивайтесь к своему телу и тренируйтесь так как вы его ощущаете, ровно столько сколько хочется. Сейчас я советую перевести фокус с амбиций в то, чтобы научиться слушать свое тело и распределять нагрузку по ощущениям”, – рассказывает Геннадий.

Разнообразить свои тренировки вы можете с помощью сервисов по подписке с онлайн тренировками, YouTube каналов, также при помощи спортивного контента в виде онлайн трансляций в Instagram и Facebook. Геннадий советует подписаться на профессиональных тренеров, которые смогут помочь вам разработать персональный план.

Физические активности – самый доступный сейчас способ перебороть апатию и лень, вызванную карантином. Главный секрет – не быть к себе слишком строгими, давать себе время на осмысление происходящего и бережное отношение к себе.