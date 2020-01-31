Как алматинцы подсели на ЗОЖ, полюбили бег и расстались с глютеном

Сегодня алматинцы делятся на два подвида: те, кто ненавидит пробки от марафонов, и тех, кто их бежит. Каждой весной противостояние двух лагерей усиливается и накаляется: Фейсбук разрывается от гневных постов в сторону городской администрации и бегунов, а в Инстаграме появляются фотографии медалей и счастливых спортсменов на финише. Эту ситуацию, обыденную для последних пары лет, было сложно представить еще лет 6-8 назад - в этом виновата и автомобилецентричность города, и образ того самого "алматинца". Я пишу это слово в кавычках, потому что "алматинец" - это уже феномен и настоящий городской подвид, апатичный, влюбленный в город (но исключительно в тот, который в центре), избалованный и очень ленивый. Удивительно, но все это теперь совсем не про нас. А виноват в этом ЗОЖ.

Я знаю Алию почти всю свою жизнь - мы знакомы с 6 лет, и все это время мы одинаково относились к спорту. То есть, никак. В школе Алия обычно плелась в конце беговой колонны, а я пряталась в кустах, оценки понимающая преподавательница физкультуры ставила за старание (или за посещение как в моем случае). После школы спортивная карьера тоже не задалась - дело ограничилось недлительным посещением ближайшего тренажерного зала. Но сейчас моя старая школьная подруга каждые выходные взбегает на пик Фурманова или Букреева, вечера проводит отрабатывая берпи и греблю, а еще с нетерпением ждет каждого бегового марафона, чтобы наконец махнуть 42.5 километра. Причем спорт - ее хобби, а днем она остается научным сотрудником. Сегодня у каждого из нас в знакомых найдется такая Алия - человек, который внезапно подсел на спорт, завязал с глютеном и выучил все тропы горных маршрутов.

"В детстве был шейпинг, потом танцы, короткий период занятий в зале, физкультура в университете, а там я повстречала его - тренера по кроссфиту, который одновременно преподавал в университете. Любовь к такого вида тренировкам пришла далеко не сразу, в спортзал я отправилась много позже. Но это было оно" - рассказывает моя подруга. На самом деле, повальное увлечение кроссфитом, которое накрыло Алматы в 2013-2014 годах, можно назвать катализатором всех зожных трансформаций. Почему? Кроссфит - это мультифункциональный тренинг, который, в отличие от старого доброго фитнеса, рассчитан не только на внешние результаты, но и такие показатели как выносливость, сила и многое другое. "Быстрее, выше, сильнее" - это как раз про кроссфит, и соревновательный элемент, который обязательно присутствует во всех тренировках и программах, подстегнул не одного офисного сотрудника, решившего начать новую жизнь. Бег, велосипед, гребля - кроссфитеры одними из первых из неофитов начали ходить в горы, проводить тренировки на открытом воздухе. Сегодня кроссфит уже прошел свой зенит славы, с ним остались лишь настоящие фанаты, но вместо этого осталась любовь к пробежкам, треккингу и соревнованиям.

"Я хорошо помню этот момент в 2013-2014 году, когда люди стали активно интересоваться любительским спортом. Я связываю это с ростом активности в социальных сетях. Люди любят делиться своими достижениями, этого не отнять. И если обычный спортзал давал лишь статус "качка", то этот спорт давал совсем другие ощущения. Плюс, люди, которые уже состоялись как профессионалы, хотели больше рассказывать о своей жизни в соцсетях, и спорт давал им инфоповоды, информацию, которой можно было бы делиться", - рассказывает спортивный врач, биохакер и основатель кроссфит-зала Endurance Мейрам Кошенов, - "Другой фактор - наш рынок был готов принять такое количество желающих. Более того, залы превратились в узкоспециализированные клубы, каждый из которых развивал отдельный вид активностей - где-то горный бег, где-то стречинг, сайклинг и т.д. Каждый находил что-то себе по душе".

В отличие от большинства трендов, которые в Алматы меняются как погода, любительский спорт остался в сердцах горожан. И более того, эволюционировал. Если начиналось все с Almaty Marathon, который могли бежать люди и с небольшим уровнем подготовки, то сегодня нередко можно встретить знакомых, которые вместо отпусков теперь ездят на соревнования - плавательные, беговые, велосипедные, а то и все вместе. Триатлон Iron Man - один из самых сложных однодневных соревнований в мире, в течение которого надо проплыть 3.86 км, проехать на велосипеде 180.25 км и пробежать 42.5 км. Все это без перерыва. Еще более сложный вариант - гонка Irbis, которая проводится в Казахстане и предполагает 50 км бега по горам. Пешком такой маршрут занял бы трое суток. Все это удовольствие еще и недешевое.

Бизнес быстро взял увлеченность спортом на вооружение. В 2015 году в Алматы открылся филиал школы I Love Running, которая успешно функционирует до сих пор и воспитывает не первое поколение любителей всех возрастов. "Это была первая школа бега для всех желающих - до этого существовали либо детские секции, либо профессиональные организации, где работали со спортсменами. Сегодня здесь готовят всех желающих и помогает им достигать определенных целей, будет ли это 10 км или целый марафон или даже триатлон" - рассказывает директор школы Дмитрий Токарев. Также быстро этой возможностью воспользовались Nike - например, сегодня бренд часто организовывает бесплатные йога-секции, секции функционального тренинга, на которые надо только записаться. О появлении огромного количества спортивных магазинов и говорить не стоит - за короткий срок в магазинах появился достойный выбор профессиональной экипировки, питания и формы. Стоит ли упоминать, что крутить педали велосипеда приятнее в специально разработанных для этого случая шортах?

Перспективы у спорта в Алматы более чем хорошие, уверяют профессионалы. "Если мы посмотрим давнюю статистику, то в ней указано, что спортом в Казахстане занимаются не более 1% населения. В 2016 году этот показатель достиг 7-8%, и я уверен, что рост продолжался, так что сегодня смело можно говорить о 10-12% (если брать в расчет только Алматы). У нас более 1000 тренажерных залов, 200-300 узконаправленных студий типа йоги, и мне кажется, что в ближайшие три года мы можем достигнуть показателей в 30%" - утверждает Мейрам Кошенов.

Ему сложно не поверить, когда видишь, как ЗОЖ простимулировал местную экономику. Спортсмены - лояльные и очень открытые клиенты, готовые пробовать новое и экспериментировать. И сейчас я говорю даже не о магазинах спортивной экипировки и спортпита, но о местах, казалось бы вообще никак не связанных со здоровьем. Это кафе, рестораны и продуктовые супермаркеты. Теперь даже в самом небольшом азык-тулике есть шанс найти безглютеновые хлебцы, овсяное молоко, амарантовую муку, протеиновые батончики и множество другой продукции, ассоциируемой с ЗОЖем. Ведь питание - неотъемлемая часть жизни настоящего спортсмена, и игнорировать этот тренд значит лишиться преданного и состоятельного клиента. Поэтому в центральных ресторанах города уже большая редкость встретить капучино, сделанный на настоящем коровьем молоке, зато боулы на основе безглютеновой гранолы - за милую душу.

ЗОЖ не обошел стороной и медицину. Например, уже несколько лет в Алматы активно используется термин "превентивная медицина", "антиэйдж" и "биохакинг" - и все это не иначе как следующая ступень после правильного питания и увлечения безлактозными диетами. Существуют уже целые клиники, построенные целиком на идее сохранить алматинца (ну и любого другого желающего) в здоровом состоянии максимально долгое время. "Биохакинг - довольно спорный термин, который сегодня каждый интерпретирует по-разному. Грубо говоря - это методика, которая может "взломать" процессы старения. Проблема в том, что она не изучена, и взламывает ее кто как хочет и может. Например, основатель биохакинга Сергей Фаге практиковал довольно спорные методы - поглощал огромное количество БАДов и стероидов. Это все было в тренде в соцсетях три года назад, но если посмотреть на него сейчас, ничего не изменилось. То, чем я занимаюсь, я предпочитаю называть биохакингом Мейрама Кошенова, так как у меня немного другой подход. Взломать процессы старения невозможно, но так большинство людей умирают не от старости - они умирают чаще всего от болезней. В первую очередь я предлагают людям сдать анализы, которые помогают выявить предрасположенность к тем или иным заболеваниям, а уже после, с помощью программы питания, спорта, добавок, корректирую их образ жизни, который при правильном подходе сможет вырвать у смерти несколько лет здоровой и активной жизни. На мой взгляд, биохакинг - это верхушка развития ЗОЖа, ведь в итоге все мы делаем это, чтобы прожить чуть дольше и счастливее" - подытоживает Мейрам.

Самое интересное, что все эти трансформации не могли не сказаться на самом образе жителя Алматы. Когда в следующий раз вы будете рисовать в голове портрет среднестатистического алматинца, вряд ли это будет праздный тусовщик или обитатель Тулебайки. Скорее, это будет человек, который только спустился с похода на Мынжилки или вернулся с вечерней пробежки - и не важно, что на улице только февраль.