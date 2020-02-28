Фитнес по подписке: шесть сервисов для тренировок дома

Сегодня обычные тренажерные залы постепенно теряют клиентов из-за популярности бутиковых залов и приложений для фитнеса. Судя по темпам всеобщей диджитализации, скоро мы будем обходиться тренировками исключительно в домашних условиях. Этот тренд уже имеет своё имя – 'connected fitness' – фитнес-сервисы и тренировки по подписке на дому. В этом материале мы собрали шесть таких услуг.

Barre3

Barre3 – это стриминговый сервис “барре” тренировок. “Барре” относительно новое направление фитнеса, построенное на основах балета. Медиатека Barre3 обновляется каждый месяц. Все тренировки разработаны профессиональными тренерами, дают возможность персонализации тренировочного плана. Занятия можно подбирать в зависимости от продолжительности, наличия инвентаря и любимых инструкторов.

Стоимость: первые 15 дней – бесплатно, далее – $29 в месяц.

Barre3 Barre3 Dance Body

Dance Body@HomeOnline

Этот сервис для тех, кто любит динамичные тренировки и танцы. Помимо видео по запросу на платформе, можно также заниматься во время прямых трансляций из главной студии Dance Body в Нью-Йорке. Пользователи могут выбирать тренировки в зависимости от своих целей – скульптурирование тела или кардиотренировки разных уровней сложности.

Стоимость: 7 дней – бесплатный пробный период, далее – $34,99 в месяц.

Peloton

Изначально Peloton – это компания, занимающаяся выпуском кардио-тренажеров, которые контролируют вашу нагрузку с помощью замеров и отражают все показатели на экране. Чаще всего это дорожки или велотренажеры. Помимо этого, пользователям Pelotron доступны тренировки по увеличению мышечной массы и стретчинг, йога, медитации в режиме прямой трансляции либо по запросу. При использовании оборудования каждый сможет увидеть свои показатели и контролировать прогресс без лишнего труда, так как тренажеры считывают все показатели автоматически во время каждой тренировки.

Стоимость: $2,245 – за велотренажер и $4,295 – за беговую дорожку.

Peloton Peloton P.volve

P.volve

В видеотеке сервиса доступно более 200 занятий по йоге, кардио, классическому фитнесу и силовым тренировкам. Также здесь возможно персонализировать план тренировок, план питания и получить доступ к целой библиотеке полезных рецептов. Каждый пользователь может отслеживать свой прогресс через персональную статистику, получать еженедельные новости и советы на электронную почту.

Стоимость: бесплатный стриминг первые 14 дней, далее – $19,99/месяц.

Mirror

В выключенном виде Mirror выглядит как обычное напольное зеркало, но в активном режиме, помимо своего отражения, пользователь сможет увидеть тренера Mirror и повторять за ним. В медиатеку Mirror каждую неделю добавляется более 70 новых уроков. Здесь доступны уроки йоги, тренировки по боксу и кикбоксингу, тренировки на изоляцию отдельных групп мышц, барре, танцы, кардиотренировки, пилатес, тренировки для будущих матерей, для послеродового восстановления, а также тренировки для всей семьи.

Стоимость: $1,495 в день, или в рассрочку – $42 в месяц.

Mirror Mirror Tempo Tempo

Tempo

Nempo – это стационарная система, похожая на Mirror, но с полной комплектацией тренажерного зала (штанга, каремат, блины, гантели, валик для массажа), прямыми трансляциями тренировок и записями занятий по запросу. Особенность Tempo в том, что система использует специальную кинетическую камеру, которая может в реальном времени корректировать неправильную технику. Tempo станет доступен для доставки только с лета этого года.

Стоимость: $1995, либо $55 – в месяц, а также $39 в месяц за саму подписку.