Экстремалы Red Bull совершили прыжок вокруг телевышки Кок-Тобе

В Алматы приехали экстремалы Red Bull Skydive Team и осуществили первый вингсьют-прыжок в Казахстане. Команда состоит из трех человек: Марко Вальтеншпиль, Марко Фюрст, Даниэль Дэ Ла Бланка. Стоит отметить, что это не первый их визит в страну. В 2017 году они совершили бэйс-джамп с крыши небоскреба в городе Нур-Султан. После этого они поставили себе новую цель – телевышка Кок-Тобе. Главными фактороми для проведения такого прыжка стали своеобразие природы и уникальный ландшафт города. "Мы рассматривали несколько спотов для совершения полёта. В том числе Большое Алматинское озеро и телевышку. Мы обнаружили, что телевышка – самая высокая точка города, кроме горных вершин, конечно. Так родилась идея нашего проекта. Полёт прошёл успешно, мы получили колоссальное удовольствие. Не каждый день ты летаешь вокруг антенны телебашни, и под тобой лежит такой большой город. Это очень красиво и круто!" – сказал Марко Вальтеншпиль. Об истории телебашни мы, кстати, писали в статье по ссылке здесь.

Подготовка заняла около полутора месяцев. Полёты прошли 18 и 20 июня под надзором всех ответственных служб города. Экстремалов подняли на высоту 4000 метров на самолете Ан-2. Точка выброса находилась над ущельем Бутаковка. Общее время полёта составило около двух минут. За это время Skydive Team обогнули башню, пролетев от неё на расстоянии всего десяти метров.