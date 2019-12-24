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Что подарить спортсмену-любителю на Новый год?

Стиль Жизни | Спорт

Что подарить спортсмену-любителю на Новый год?

Текст: Buro247.kz


Последние годы бренды по всему миру стимулируют любительский спорт, который включает в себя старый как мир фитнес, бег, плаванье и кроссфит. И спортсменов-любителей становится все больше - так, тренировки для них становятся не просто ненавистной утренней рутиной, но любимым делом, которому они посвящают свободное время. И на свои хобби они готовы тратить гораздо больше. 

Поэтому хорошая экипировка - залог успешной тренировки. Например, бегуны оценят удобную бутылку для воды, наколенники, которые защитят суставы, или удобную сумку, в которую можно сложить телефон и ключи. Незаменимыми для любого вида активности будут беспроводные наушники - неважно, будет ли это кардио или силовые тренировки.

Восстановление после тренировок - еще одна важная часть спортивного процесса. Массажный роллер, которым можно проминать мышцы - лучший вариант восстановительного гаджета, который подойдет каждому спортсмену (важно только выбрать уровень жесткости). Не будет лишним спортивный мат - на нем можно делать разминку и заминку. 

Что подарить спортсмену-любителю на Новый год? (фото 1)
Беспроводные наушники Bang & Olufsen E8 2.0
Что подарить спортсмену-любителю на Новый год? (фото 2)
Бутылка Reebok Combat
Что подарить спортсмену-любителю на Новый год? (фото 3)
Ветровка Adidas Originals by AW
Что подарить спортсмену-любителю на Новый год? (фото 4)
Наколенники Asics
Что подарить спортсмену-любителю на Новый год? (фото 5)
Скакалка с утяжелителем Everlast
Что подарить спортсмену-любителю на Новый год? (фото 6)
Коврик для йоги Adidas
Что подарить спортсмену-любителю на Новый год? (фото 7)
Поясная сумка для бега
Salomon AGILE 250 BELT SET
Что подарить спортсмену-любителю на Новый год? (фото 8)
Массажный цилиндр
TriggerPoint Core Roller

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