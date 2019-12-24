Что подарить спортсмену-любителю на Новый год?

Последние годы бренды по всему миру стимулируют любительский спорт, который включает в себя старый как мир фитнес, бег, плаванье и кроссфит. И спортсменов-любителей становится все больше - так, тренировки для них становятся не просто ненавистной утренней рутиной, но любимым делом, которому они посвящают свободное время. И на свои хобби они готовы тратить гораздо больше.

Поэтому хорошая экипировка - залог успешной тренировки. Например, бегуны оценят удобную бутылку для воды, наколенники, которые защитят суставы, или удобную сумку, в которую можно сложить телефон и ключи. Незаменимыми для любого вида активности будут беспроводные наушники - неважно, будет ли это кардио или силовые тренировки.

Восстановление после тренировок - еще одна важная часть спортивного процесса. Массажный роллер, которым можно проминать мышцы - лучший вариант восстановительного гаджета, который подойдет каждому спортсмену (важно только выбрать уровень жесткости). Не будет лишним спортивный мат - на нем можно делать разминку и заминку.

Беспроводные наушники Bang & Olufsen E8 2.0 Бутылка Reebok Combat

Ветровка Adidas Originals by AW Наколенники Asics

Скакалка с утяжелителем Everlast Коврик для йоги Adidas