Вместо шампанского: пять легких новогодних коктейлей

Айриш кофе

Айриш кофе – это, как понятно из названия, ирландский напиток, который готовится из горячего кофе, ирландского виски, сахара и украшается взбитыми сливками. Этот кофе давно стал популярным не только в Ирландии, но и во всём мире. Не в последнюю очередь из-за невероятно простого рецепта. Такой напиток взбодрит в новогоднюю ночь и станет отличным завершением обильной праздничной трапезы.

Всё, что понадобится: виски Jameson, кофе, жирные взбитые сливки и сахар. В нагретую кружку для кофе налить 35 мл Jameson. Добавить сахар по вкусу. Налить 90 мл чёрного горячего кофе и уложить слоем холодные сливки сверху. Если не хочется разоряться на целую бутылку виски, ждите 7 января. С 7 по 25 января в Алматы и Астане будут проводиться дни айриш кофе, каждое заведение предлагает свой вариант напитка.

Beam Smash

Beam Smash – отличный вариант аперитива и дижестива, а также способ снять тяжесть после обильного застолья. Сладость можно регулировать количеством сахарного сиропа. Понадобится 60 мл Jim Beam White, 15 мл сока лимона, 15 мл сахарного сиропа, мята и колотый лёд. Всё перемешать и подавать к столу.

Jameson Cranberry Punch

Пунш, а тем более горячий (или теплый) – традиционный напиток для любой зимней вечеринки. Он отлично согревает, а аромат пряностей создаёт ту самую новогоднюю атмосферу. Ещё один плюс пунша – в не строгих порциях и возможности приготовить его сразу на всех. Понадобится: 500 мл Jameson Original, 2 ложки клюквенного морса, 4 палочки корицы, 1 апельсин и 200 мл кленового сиропа. В кастрюлю налить виски, клюквенный морс, кленовый сироп. Нарезать слайсами апельсин и вместе с корицей добавить в пунш. Довести до кипения, снять с плиты и дать остыть до комфортной температуры.

Stagarita

Stagarita – самый новогодний вариант с цитрусовым ароматом и пряностями. Сочетание ликера и бурбона, правда, может сбить с ног, поэтому с коктейлем лучше не перебарщивать. Понадобится: 40 мл Jim Beam Red Stag, 20 мл Cointreau, сок половины лайма, 10 мл сахарного сиропа. Всё перемешать, процедить и подавать со льдом.

Транссибирская магистраль

Согревающий коктейль, который в непраздничные дни может выступать в качестве лечебной настойки. Для приготовления понадобится сотейник или маленькая кастрюля, 100 мл воды, две столовые ложки облепихового джема, 20 мл лимонного сока, свежий имбирь, цедра 1 апельсина, 100 мл апельсинового сока, 30 мл джина Befeater и 1 пакетик чая "Эрл Грей". Всё, кроме чая и джина, добавить в сотейник, перемешать, довести до кипения, снять с плиты и добавить 1 пакетик чая. Накрыть крышкой и дать настояться в течение 2 минут. Процедить и перелить в термостойкий бокал. В конце добавить джин.



