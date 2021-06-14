Винтажные торты: еще один тренд интернет-поколения

Прошлый год возродил тренды, которые считались безвкусицей. Объемные пластиковые кольца, бисерные колье, роспись методом тай-дай и одежда из гардероба бумеров. Теперь они красуются не только на обложках журналов из детства, но и на каждой второй Instagram-странице. Мода на китчевый ретро просочилась и в кондитерское искусство. Торты в винтажном стиле – это сахарные бомбы с затейливыми завитками масляного крема в ярких или пастельных цветах и вишенкой сверху.

Интересно, что такие вычурные декорации нельзя отнести к определенному периоду. Кружевные узоры из крема ассоциируются с 1930-ми (когда такую технику выдавливания крема предложил Джозеф Ламбет), многоярусность вдохновлена королевскими свадебными тортами 1950-х, экстравагантность кричит то ли о викторианской эпохе, то ли о времени Марии-Антуанетты. Хотя точный временной промежуток не считывается, от тортов веет ностальгией. Возможно многие от такого десерта будут воротить нос. Но такая подача прекрасно отражает эстетику нынешнего интернет-поколения.