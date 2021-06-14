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Винтажные торты: еще один тренд интернет-поколения

Стиль Жизни | Еда

Винтажные торты: еще один тренд интернет-поколения

Текст: Томирис Балтабаева


Прошлый год возродил тренды, которые считались безвкусицей. Объемные пластиковые кольца, бисерные колье, роспись методом тай-дай и одежда из гардероба бумеров. Теперь они красуются не только на обложках журналов из детства, но и на каждой второй Instagram-странице. Мода на китчевый ретро просочилась и в кондитерское искусство. Торты в винтажном стиле – это сахарные бомбы с затейливыми завитками масляного крема в ярких или пастельных цветах и вишенкой сверху.

Интересно, что такие вычурные декорации нельзя отнести к определенному периоду. Кружевные узоры из крема ассоциируются с 1930-ми (когда такую технику выдавливания крема предложил Джозеф Ламбет), многоярусность вдохновлена королевскими свадебными тортами 1950-х, экстравагантность кричит то ли о викторианской эпохе, то ли о времени Марии-Антуанетты. Хотя точный временной промежуток не считывается, от тортов веет ностальгией. Возможно многие от такого десерта будут воротить нос.  Но такая подача прекрасно отражает эстетику нынешнего интернет-поколения.

Винтажные торты: еще один тренд интернет-поколения (фото 1)
@aprilsbakerlondon
Винтажные торты: еще один тренд интернет-поколения (фото 2)
@babypalmcakes
Винтажные торты: еще один тренд интернет-поколения (фото 3)
@juujuucake
Винтажные торты: еще один тренд интернет-поколения (фото 4)
@juujuucake
Винтажные торты: еще один тренд интернет-поколения (фото 5)
@bakesby.olivia
Винтажные торты: еще один тренд интернет-поколения (фото 6)
@juujuucake
Винтажные торты: еще один тренд интернет-поколения (фото 7)
@hebe_konditori
Винтажные торты: еще один тренд интернет-поколения (фото 8)
@alanajonesmann
Винтажные торты: еще один тренд интернет-поколения (фото 9)
@harlequinholiday
Винтажные торты: еще один тренд интернет-поколения (фото 10)
@thegeminibake
Винтажные торты: еще один тренд интернет-поколения (фото 11)
@alanajonesmann
Винтажные торты: еще один тренд интернет-поколения (фото 12)
@pinkdishco

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