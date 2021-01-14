Вегетарианец, но не совсем: что такое флекситарианство?

Флекситарианство (flexible vegetarian) или гибкое вегетарианство - диета, основанная преимущественно на растительной пище, не исключающая возможность время от времени потреблять продукты животного происхождения.

Флекситарианство часто называют наиболее оптимальным вариантом питания для современного человека, потому что в нем нет жестких рамок. Строгие диеты оказывают сильное психологическое давление и чреваты расстройствами пищевого поведения. Многочисленные исследования подтверждают взаимосвязь строгих ограничений и высокого индекса массы тела. Так как фундаментом флекситарианства служит вегетарианство, основу рациона составляют фрукты и овощи. Важно сократить употребление переработанных продуктов, мучного, сладкого и продуктов животного происхождения (до 1-2 раза в неделю). В рейтинге наиболее оптимальных диет флекситарианство занимает 2 место.

Вегетарианство наполовину

Популяризатор диеты - Дон Джексон Блатнер - считает: «Вы можете быть вегетарианцем большую часть времени, но если вам захотелось бургер или стейк - не отказывайте себе».

Вегетарианцы чаще всего скептически относятся к флекситарианцам. Ровно как и к оволактовегетарианцам, которые не исключает молочную продукцию и яйца, или к пескетарианцам - тем, кто продолжает есть рыбу и морепродукты. Вегетарианство - стиль жизни и идеология, а флекситарианство противоречит основным его постулатам. Но флекситарианцы чаще всего обосновывают свой выбор схожими этическими нормами - даже частичный отказ от мяса способен уменьшить выбросы парниковых газов на 7%. Они стараются не потреблять продукты с высокой экологической стоимостью, например. импортные товары. Добавляя в рацион продукты животного происхождения, многие флекситарианцы отдают предпочтение дикой рыбе и птице, фермерским яйцам и молочным продуктам.

Основные преимущества флекситарианства

Флекситарианство - диета направленная не столько на снижение веса, сколько на поддержание здоровья. Исследования показывают, что флекситарианство способно снизить риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. При правильно подобранном сбалансированном рационе диета практически не несет негативных последствий, однако иногда флекситарианцы страдают от дефицита цинка, железа, кальция и витамина B12 - организм получает эти компоненты из животной пищи.

Основа рациона - привычные продукты. Особое внимание стоит уделить орехам, гороху, продуктам из сои - они богаты растительными белками. Гречка, шпинат, брокколи восполнят дефицит железа.

Если вы интересуетесь здоровым образом жизни, флекситарианство не станет для вас чем-то неожиданным. На сегодняшний день это наиболее универсальный подход к питанию. Благодаря отсутствию строгих ограничений, переход на флекситарианство не скажется ни на вашем настроении, ни на социальной жизни - не придётся отказываться от ужина с друзьями.