Что съесть на завтрак? Углеводы vs. белки и жиры

"Лучший завтрак – каша", "Гранола, смузи, фрукты и йогурт – идеальное начало дня", "С утра лучше загружаться медленными углеводами" – подобные правила преследуют нас с детства. Все, кто придерживается принципов правильного питания, тоже следуют этим правилам, "загружаясь" по утрам медленными углеводами. Но в последние годы стало жутко популярным альтернативное мнение, которое заключается в том, что на завтрак лучше "загружаться" белками и углеводами. В связи с этим дискуссий стало еще больше. А существует еще и совершенно полярная позиция: завтракать не следует вообще.

И всё же – как правильно завтракать? Однозначного и единственного правила нет. Хотя, есть. Совершенно точно – не следует начинать утро с быстрых углеводов. Любимый многими дуэт – кофе и круассан/булочка/бутерброд (или любой другой десерт типа сладких творожков) – пожалуй, самый вредный завтрак. На любой прием пищи в организме моментально реагирует поджелудочная железа. В ответ на употребляемые нами углеводы она вырабатывает гормон инсулин. Соответственно, чем больше углеводов поступает с пищей, тем больше инсулина. И для поджелудочной железы это серьезная нагрузка. Чтобы этого не было, необходимо поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови и по возможности избегать её резких перепадов. Если начать день с чашки кофе и булки, то уровень сахара в крови резко подскочит, организм, конечно, получит энергию, но на очень короткий срок. И как быстро поднялся сахар в крови, так же быстро он и упадет. Физически мы это ощущаем как чувство дикого голода спустя 1-2 часа после завтрака. Чем в таких случаях обычно человек перекусывает? Какой-нибудь печенькой. Процесс запускается по новой.

В случае с кашами (медленные углеводы) дело обстоит намного лучше, но и их "идеальным завтраком" назвать сложно. После "загрузки" кашами есть хочется уже через 2-3 часа. Более того, многие замечают, как после каш и избыточных углеводов, употребляемых на завтрак, хочется спать, энергии становится ощутимо меньше, умственная активность падает.

Так что же съесть утром для хорошего чувства насыщения, для длительного ощущения энергии, чтобы не нагружать поджелудочную железу и не допускать скачков сахара в крови?

Хорошо вписываются в эти требования сытные белково-жировые завтраки. Жиров бояться не стоит, в пищу мы берем максимально полезные. Выбирайте жирную рыбу, авокадо, растительные масла, оливки и маслины, сливочное масло и т.п. Можно добавить к завтраку бронекофе с кокосовым маслом или маслом гхи. Источником белка для завтрака могут служить яйца, те же рыба или птица, даже кусочек мяса, оставшийся после ужина, станет хорошим вариантом. Для вегетарианцев – растительные источники белка. Будет лучше, если включить в затрак некрахмалистые овощи и зелень – вариантов масса. Можно есть овощи с хумусом, добавлять в яичницу припущенный шпинат, делать оладьи из кабачков, готовить овощные или фруктово-овощные смузи. Вместо сладостей на десерт – сезонные ягоды. Что касается хлеба, то один ломтик вреда не принесет, вместо стандартного пшеничного хлеба можно использовать безглютеновый хлеб и хлебцы. Молочные продукты – по желанию. Но с ними лучше быть осторожными – у большинства взрослых имеет место быть непереносимость лактозы, у кого-то молочная продукция вызывает отёки и обострение акне.

Обычно после таких завтраков есть захочется только к обеду, а не через два часа. Энергии будет достаточно, и не понадобятся допинги в виде перекусов.

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