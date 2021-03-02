Стритфуд от первого лица: блоги из разных стран

Говорят, можно вечно смотреть, как горит огонь и течёт вода. На деле, вечно смотреть можно на то, как готовят еду. Доступность дешёвых видеокамер и YouTube – в помощь. Мы собрали несколько каналов-видеоблогов, посвящённых еде. Здесь нет надоедливых приветствий, лишней информации, претенциозной попытки понять культуру кухонь – только еда. В отличие от крупных студий вроде Netflix, независимые авторы свободны от политической повестки и давящего маркетинга. Это честный взгляд изнутри, без студийного света и волшебного монтажа. Каждый канал фокусируется на кухне отдельной страны, демонстрируя особенности гастрономического рынка. Так, например, в Японии можно найти удивительные автоматы с раменами, а в Пакистане – пиццу во фритюре. Исключение – канал DancingBacons – его авторы путешествуют по разным странам.

Страна: Япония

Страна: Корея

Страна: Турция

Страна: Индия

Страна: Пакистан

Страна: Китай

Страна: Япония

Страны: Таиланд, Малайзия, Тайвань и др.