Стритфуд от первого лица: блоги из разных стран
Говорят, можно вечно смотреть, как горит огонь и течёт вода. На деле, вечно смотреть можно на то, как готовят еду. Доступность дешёвых видеокамер и YouTube – в помощь. Мы собрали несколько каналов-видеоблогов, посвящённых еде. Здесь нет надоедливых приветствий, лишней информации, претенциозной попытки понять культуру кухонь – только еда. В отличие от крупных студий вроде Netflix, независимые авторы свободны от политической повестки и давящего маркетинга. Это честный взгляд изнутри, без студийного света и волшебного монтажа. Каждый канал фокусируется на кухне отдельной страны, демонстрируя особенности гастрономического рынка. Так, например, в Японии можно найти удивительные автоматы с раменами, а в Пакистане – пиццу во фритюре. Исключение – канал DancingBacons – его авторы путешествуют по разным странам.
MOGU MOGU
Страна: Япония
ETTV
Страна: Корея
Alaa Starves
Страна: Турция
Aamchi Mumbai
Страна: Индия
Rashida Hussain
Страна: Пакистан
Hungrier
Страна: Китай
DELI BALI
Страна: Япония
DancingBacons
Страны: Таиланд, Малайзия, Тайвань и др.
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