Согревающие напитки: 5 рецептов чая латте

В холода высококалорийному горячему шоколаду или сладкому какао можно найти альтернативу в виде чая латте. Тот, что подают в кафе, не очень полезен для здоровья - в нем много сахара, но дома его можно сделать максимально полезным. Сегодня расскажем о тонкостях приготовления чая латте и поделимся пятью рецептами.

Что такое чай латте?

В англоязычных источниках есть два вида чая латте - chai latte и tea latte. Chai latte - это черный чай, заваренный на молоке со специями. В современных кофейнях chai latte по популярности стоит рядом с кофейными напитками. В Индии идентичный напиток под названием масала чай (masala chai) употребляют на протяжении столетий, его рецепт основан на аюрведических учениях. В традиционном напитке преобладает вкус специй и горечи черного чая. Западная адаптация представляет собой сладкий пряный чай слабой заварки.

Tea latte объединяет все рецепты молочно-чайных напитков, основанных на принципе приготовления классического кофейного латте. Вместо кофе в качестве базы используется крепко заваренный чай. По сути современный chai latte тоже является tea latte. Существует две универсальные формулы приготовления tea latte, которые легко модифицировать под себя - использовать любимый чай и специи, любой вид молока и подстатителя (обойтись можно и без него).

Первый способ приготовления

Первый способ описывает чайный сомелье Джи Чоу в своем блоге. На одну порция вам понадобится:

- листовой или пакетированный чай (2 чайные ложки или один пакетик)

- ⅓ чашки молока на ваш выбор (как животное, так и растительное)

- ¾ чашки воды

- подсластитель по вкусу

Заварить чай вместе с подсластителем. В качестве подслатителя можно использовать любой вид сахара, мед или сахарозаменитель. Далее надо взбить подогретое молоко. Для создания молочной шапки используется электрический вспениватель для молока или френч-пресс. Залить заваренный чай вспененным молоком подобно кофейному латте.

Второй способ приготовления

Этот способ более приближен к традиционному рецепту chai latte. Нужно подогреть в кастрюле молоко и воду вместе с чаем. Соотношение молока и воды зависит от ваших предпочтений. Для менее калорийной версии используйте меньшее количество молока, но если калорийность напитка не важна, заварите чай только на молоке без воды - для более насыщенного плотного вкуса. Покипятите смесь пару минут на медленном огне и уберите с плиты. Дайте чаю настояться (до 10 минут). По желанию напиток можно взбить.

Чем дополнить напиток?

Использовать можно любой чай: от обычного черного и зеленого маття до ройбуша и каркаде. С фруктовыми и травяными чаями лучше сочетать растительное молоко. Фруктовые чаи подойдут для охлажденного варианта напитка. Например, из каркаде и зеленого чая, кокосового молока и пюрированной клубники получается освежающий холодный чай, походящий на ягодный напиток от Starbucks. К черному чаю можно добавить смесь специй (корица, имбирь, кардамон, мускатный орех, черный перец и гвоздика) для приготовления пряного chai latte. Можно приобрести и готовый пакетированный chai latte со специями. При покупке готовой смеси chai latte обратите внимание на состав - некоторые производители добавляют искусственные ароматизаторы и сахар, что нежелательно.

Для того, чтобы увеличить питательную ценность напитка, можно добавить такие пищевые добавки, как коллаген в порошке, мед манука, кокосовое масло или масло гхи, голубую спирулину и прочее. Масло превратит ваш tea latte в сытный бронечай, а голубой порошок окрасит напиток в пастельный “инстаграмный” цвет. Дополнительные ингредиенты вмешайте в заваренный чай перед добавлением молока (в случае первого способа приготовления) или перед взбиванием горячей молочно-чайной смеси (в случае второго способа приготовления).

5 рецептов чая латте

Данные рецепты были взяты из блога Джи Чоу. Ингредиенты рассчитаны на одну порцию.

“Лондонский Туман” с Эрг Грей

- 3/4 чашки молока

- 3/4 чашки воды

- 2 ч.л. листового чая Эрг Грей

- 1 ч.л. экстракта ванили

- 1/4 ч.л. сушенной лаванды

- коричневый сахар или любой другой подсластитель по вкусу Заварить чай с сушенной лавандой. Подогреть и вспенить молоко. К процеженному чаю добавить ваниль и подсластитель, влить вспененное молоко. Украсить цветками сушенной лаванды.

Пряный тыквенный tea latte

- 1 чашка молока

- 1 пакетик чая chai (или обычного черного чая со смесью специй chai)

- 2 ст.л. тыквенного пюре

- 1 ст.л. коричневого сахара или любого другого подсластителя

- 1/2 ч.л. экстракта ванили

- 1/4 ч.л. корицы

- 1/4 ч.л. имбиря

- 1/4 ч.л. гвоздики

- 1/4 ч.л. мускатного ореха

В кастрюле подогреть тыквенное пюре со специями. Влить молоко, добавить пакетик чая и подсластитель, варить на медленном огне пять минут, снять с плиты. Убрать пакетик чая, добавить экстракт ванили. Вспенить напиток электрическим вспенивателем или френч-прессом.

Ромашковый tea latte

- 1 чашка молока

- 1 ст.л. листового ромашкового чая

- 1 ч.л. экстракта ванили

- 2 растолченных бутона гвоздики

- 1 палочка корицы В кастрюле разогреть молоко с ромашковым чаем, палочкой корицы и гвоздикой, позволить смеси покипеть пару минут. Убрать с плиты и дать чаю завариться. Процедить напиток, добавить экстракт ванили и вспенить.

Маття tea latte - 1 1/4 чашки молока

- 1/3 чашки воды

- 1 ч.л. маття чая

- 1 ч.л. сахара или меда Просеять порошок маття через сито, влить горячую воду (не кипяток), взбить специальным венчиком. Вспенить горячее молоко. В молоко добавить взбитую смесь маття и подсластитель.