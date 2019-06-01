Смузи – простые летние рецепты
Местные рынки понемногу заполняются свежими фруктами и ягодами, и это лучший сезон для смузи. В приготовлении нет ничего сложного: главное – знать несколько правил. Самый вкусный смузи – только свежий, выпивать его рекомендуется сразу после приготовления. Из некоторых ингредиентов (вроде моркови, яблок, ананасов, апельсинов и свёклы), в которых жмыха больше, чем сока, лучше сначала сделать сок, а уж потом смешивать его с загустителем (бананом, льдом или авокадо). Но если вас устраивает большое количество мякоти – и так отлично. Лучше не добавлять подсластители, но если очень хочется – подойдёт мёд.
Смузи с ананасом и зеленью
Яблоки (лучше брать некислые сорта типа "золотого превосходного")
Шпинат
Стебель сельдерея
Огурцы
Лимон
Ананас свежий
Половинка авокадо
Лёд 150 г
В соковыжималку заложить яблоки, дольку лимона без кожуры, шпинат, огурец, ананас и сельдерей. Выжать сок. В блендер сложить лёд, авокадо, затем залить сок. Взбивать до однородной консистенции.
Смузи с свёклой и ягодами
Ананас свежий
Яблоки сладкие
Шпинат
Свёкла свежая
Ягоды сезонные
Банан
Лёд
Из ананаса, яблока, шпината и свёклы выжать сок. Заложить в блендер ягоды, банан и лёд, добавить сок и взбивать до однородной консистенции.
Классический банановый смузи
Банан
Молоко
Ванильный экстракт
Кунжутные семечки
Мороженое (опционально)
Перед загрузкой в блендер лучше всего заморозить бананы – так текстура у смузи будет лучше. Семечки придадут приятный ореховый привкус. А мороженое – сладость.
Зеленый смузи
Шпинат
Огурец
Киви
Яблоко
Клубника
Лёд
Из яблока и огурца выжать сок, смешать остальные ингредиенты в блендере и добавить сок.
Желтый смузи
Морковь
Яблоки
Огурцы
Имбирь
Базилик
Бананы
Груши
Лёд
Выжать сок из моркови, огурца, имбиря, яблок и груши. Одну четверть груши отложить. В блендер отправить четвертинку груши, банан, базилик и лёд. Залить соком и взбить.