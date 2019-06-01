Смузи – простые летние рецепты

Местные рынки понемногу заполняются свежими фруктами и ягодами, и это лучший сезон для смузи. В приготовлении нет ничего сложного: главное – знать несколько правил. Самый вкусный смузи – только свежий, выпивать его рекомендуется сразу после приготовления. Из некоторых ингредиентов (вроде моркови, яблок, ананасов, апельсинов и свёклы), в которых жмыха больше, чем сока, лучше сначала сделать сок, а уж потом смешивать его с загустителем (бананом, льдом или авокадо). Но если вас устраивает большое количество мякоти – и так отлично. Лучше не добавлять подсластители, но если очень хочется – подойдёт мёд.

Смузи с ананасом и зеленью

Яблоки (лучше брать некислые сорта типа "золотого превосходного")

Шпинат

Стебель сельдерея

Огурцы

Лимон

Ананас свежий

Половинка авокадо

Лёд 150 г

В соковыжималку заложить яблоки, дольку лимона без кожуры, шпинат, огурец, ананас и сельдерей. Выжать сок. В блендер сложить лёд, авокадо, затем залить сок. Взбивать до однородной консистенции.

Смузи с свёклой и ягодами

Ананас свежий

Яблоки сладкие

Шпинат

Свёкла свежая

Ягоды сезонные

Банан

Лёд

Из ананаса, яблока, шпината и свёклы выжать сок. Заложить в блендер ягоды, банан и лёд, добавить сок и взбивать до однородной консистенции.

Классический банановый смузи

Банан

Молоко

Ванильный экстракт

Кунжутные семечки

Мороженое (опционально)

Перед загрузкой в блендер лучше всего заморозить бананы – так текстура у смузи будет лучше. Семечки придадут приятный ореховый привкус. А мороженое – сладость.

Зеленый смузи

Шпинат

Огурец

Киви

Яблоко

Клубника

Лёд

Из яблока и огурца выжать сок, смешать остальные ингредиенты в блендере и добавить сок.

Желтый смузи

Морковь

Яблоки

Огурцы

Имбирь

Базилик

Бананы

Груши

Лёд

Выжать сок из моркови, огурца, имбиря, яблок и груши. Одну четверть груши отложить. В блендер отправить четвертинку груши, банан, базилик и лёд. Залить соком и взбить.