Пока не закончился сезон: какие осенние продукты нужно есть сейчас

На улице холодает, утром все тяжелее вставать, а вечером хочется укутаться в плед и не покидать кровать. Чаще настигает желание съесть что-то горячее, мучное и калорийное, чтобы согреть организм и в какой-то степени подготовить его к гибернации. Однако это ложная потребность. Сейчас самое время насытиться пока еще свежими овощами и фруктами. Вместе с нутрициологом Аккумис Бериковной мы выбрали 7 доступных осенних продуктов, которые принесут вам максимальную пользу.

Почему сезонные продукты - ваши друзья этой осенью?

По словам Аккумис, именно сезонные овощи и фрукты дают возможность организму наполниться самым полезным. “Сейчас распространено локаворство (с англ. - locavore) - употребление продуктов, выращенных и произведенных в радиусе до 200 км от места проживания. Последователи этого движения выбирают местные продукты, таким образом, поддерживая местных производителей, развитие устойчивых цепочек поставок и региональной экономики, а также уменьшая свой экологический след. Но нас больше интересует польза для здоровья,” - объясняет нутрициолог.

Сезонные фрукты и овощи созрели, пройдя свой естественный цикл, и были собраны на его пике. Потому они наиболее натуральные, свежие, содержат минимальное количество удобрений и химикатов и максимальное количество витаминов и минералов. Кроме того, они более доступны физически и экономически.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в день необходимо съедать минимум 400 гр фруктов и овощей, свежих или приготовленных (за исключением картофеля и других крахмалистых корнеплодов). Это соответствует пяти порциям (одна порция – это примерно 80-100 гр, или же количество размером с ваш кулак (помидор, огурец, морковка средних размеров).

Какие продукты лучше сейчас употреблять?

“Нижеперечисленные фрукты, ягоды и овощи входят в список лучших полезных продуктов растительного мира. При их подборе учитывалось мнение диетологов и нутрициологов разных стран. Они же, в свою очередь, учитывали не только полезные питательные свойства продуктов, но и возможные аллергенные, канцерогенные и другие характеристики,”- объясняет выбор Аккумис.

Облепиха

Сбор этих ягод проводится глубокой осенью сразу как завершается их насыщение всем полезным. Это, наверное, единственная ягода со столь уникальным сочетанием трех основных витаминов-антиоксидантов: А, Е, С. Витамина С в ней больше, чем в цитрусовых фруктах, витамина Е – чем в масле пшеницы, а бета-каротина - столько же, что и в моркови. Облепиха содержит много минералов и полный комплект аминокислот, которые помогают восстановить энергетические запасы истощенных клеток. Особую ценность имеет облепиховое масло, обладающее питательным, противовоспалительным, регенерирующим и биостимулирующим действием. Оно применяется при лечении ожогов, пролежней, обмораживания, катаракты, гастритов, различных язв. Ягоды облепихи можно заморозить целыми или пюрированными. Порционное замороженное пюре легче затем использовать для приготовления облепихового чая. Из этой ягоды также можно сделать варенье с корицей - приятное сочетание пряности с терпкостью.

Виноград

Ягоды винограда - хороший источник антоциана. Он обладает антиоксидантной силой, в 50 раз превышающей силу витамина Е. Антиоксиданты в свой черед борются со свободными радикалами и не дают им ослабить иммунную систему организма.



Виноград во многом стимулирует здоровье сердечно-сосудистой системы. Во-первых, в винограде есть три витамина, каждый из которых по своему вносит лепту в кроветворение: фолат усиливает образование красных кровяных шариков, витамин К влияет на свертывание крови, а витамин Р, укрепляя стенки кровеносных сосудов, нормализует кровяное давление. Во-вторых, красный и черный виноград содержат ресвератрол – фитопродукт, обеспечивающий защиту от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В-третьих, присутствующие в мякоти винограда оксикумарины оказывают нормализующее влияние на свертываемость крови. А сухой виноград (изюм) содержит много солей калия, полезных для сердца и сосудов.



Виноград применяется при истощении организма, начальных формах туберкулеза, хронических бронхитах, геморрое, желудочно-кишечных заболеваниях, при болезнях печени и подагре. Поскольку виноград обладает диуретическими свойствами, его рекомендуют как мочегонное средство при хроническом нефрите, а изюм – при заболеваниях мочевого пузыря и мочекаменной болезни. Он используются как тонизирующее и общеукрепляющее средство при различных астенических состояниях, при упадке сил и нарушении сна. Несомненно, виноград вкуснее есть свежим, но можно и поэкспериментировать - добавить черный виноград в итальянский хлеб фокачча с розмарином или в свежий салат для разнообразия текстуры. Также попробуйте заморозить зеленый виноград - если верить приверженцам здорового питания, замороженные плоды напоминают леденцы. Не забывайте и про листья винограда, из которых делают восточное блюдо долма.

Шиповник

По содержанию витамина С шиповник - абсолютный чемпион. В свежих плодах шиповника витамина С в 10 раз больше, чем в ягодах смородины, в 50 раз – в лимоне, в 100 раз – в яблоках. Достаточно съесть всего несколько сушеных ягод шиповника, чтобы сполна удовлетворить потребности организма в этом витамине.



В плодах шиповника много витамина В1, В2, В6, РР, Е, К, а также различных дубильных веществ, органических кислот, катехинов, природного сахара, пектина. Эти ягоды - кладезь жизненно важных элементов, таких как железо, медь, калий, кальций, молибден, магний, марганец,. По сравнению с другими ягодами, шиповник лидирует и по содержанию бета-каротина. Этот предшественник витамина А сохраняет зрение и укрепляет иммунитет. А еще, так же как и витамин С, бета-каротин - мощный антиоксидант, защищающий организм от свободных радикалов. В этом процессе участвует еще один компонент шиповника - флавоноиды. Они также содействуют улучшению состояния сосудов и деятельности сердца.



Не стоит забывать о масле шиповника - его свойства необычайно разнообразны. Оно снимает раздражение на коже, повышает ее эластичность, нормализует работу сальных и потовых желез, снимает следы усталости и стресса, обладает антимикробным действием, тонизирует кровеносные сосуды. Пользоваться им можно, как любым другим лечебным маслом, он также применим в аромалампах.



Будущим мамам настой шиповника нужно пить по 1-2 стакана в день, а детям от 1 до 4 лет - по ¼ стакана 1-2 раза в сутки. Малышам его можно давать с 8 месяцев по 5 мл, увеличивая количество до 50 мл к концу первого года жизни. Плоды шиповника лучше всего хранить в плотно закрытых банках или холщовых мешочках максимум два года. Из плодов шиповника получается очень вкусное варенье.

Томаты

Долгое время помидоры считались несъедобными и использовались лишь как декоративные растения. А сегодня они - незаменимый продукт. Помидоры являются основными поставщиками ликопена - одного из мощных натуральных антиоксидантов, который способен предупреждать развитие определенных форм рака. Витамин С, содержащийся в помидорах, также обеспечивает защиту иммунитета, здоровье кожи и способствует заживлению ран, а витамин Е важен для снабжения кровью головного мозга. Клетчатки в томатах мало, но зато много пектинов, флавоноидов, алкалоидов, пуринов, фитонцидов. Есть в них витамины группы В, магний, калий, яблочная, винная и лимонная кислоты. Томаты используют в разных кухнях мира - от индийской и китайской до итальянской и мексиканской. Поэтому разнообразие блюд с томатами необычно. Они отлично сочетаются с разными видами перца, баклажанами, яйцами, сыром, красным мясом и жирными сортами рыб, например, такими как тунец.

Тыква

Тыква - звезда осеннего застолья. Но она также невероятно полезна. В ней имеются:



- Витамин С, спасающий от осенних простуд;

- Витамины В-группы, которые могут справиться с бессонницей и раздражительностью, сделать волосы пышными, а ногти крепкими;

- Витамины А и Е - главные борцы с морщинами и преждевременным старением;

- Витамин К, которого практически нет в других ягодах и овощах. Он влияет на свертываемость крови;

- Витамин “Т” или карнитин - редкое вещество, которое помогает усвоению высокобелковой и жирной пищи.



Благодаря содержанию последнего, тыква является лучшим гарниром к любым мясным блюдам. Высокое содержание калия и пектина в тыкве улучшает работу сердца, укрепляет сосуды, избавляет от отеков и помогает вывести из организма избытки вредного холестерина. При заболеваниях печени нужно есть как можно больше либо сырой мякоти тыквы, либо тыквенной каши с рисом, пшеном или манкой. Тушеная, отварная тыква и каша из нее помогут людям справиться с повышенной кислотностью желудочного сока, окажут содействие в быстром рубцевании язвы желудка. Сырая тыква стимулирует отделение желчи и помогает избавиться даже от застарелых запоров, стимулируя перистальтику кишечника. Этот осенний овощ ассоциируется и с культовым кофейным напитком, и с пряным супом-пюре. Все потому что тыква невероятно универсальна, ее можно использовать как в сладких блюдах, таких как пироги, маффины и чизкейки, так и для приготовления первых и вторых блюд, например, карри с тыквой и нутом, фаршированной пасты, и горячий салат с запеченной тыквой и кедровыми орехами.

Баклажан

Этот овощ, также как и тыква, олицетворяет раннюю осень. Он содержит мало калорий и много клетчатки, что бесценно для желающих скинуть лишний вес, а также массу других полезных веществ: кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, цинк, витамины С, В1, В2, В5, РР. Кожица баклажанов, особенно темного цвета, содержит большое количество фенольных кислот и антоцианов. Они обладают антиоксидантными свойствами, нейтрализуют действие маркеров воспаления и уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.



Существует расхожее мнение, что из-за высокого содержания никотиновой кислоты в баклажане (также известной, как витамин РР или витамин В3), его употребление помогает организму легче перенести синдром отмены при отказе от курения сигарет. Данное мнение ошибочное. Во-первых, никотиновая кислота - это не то же самое, что никотин. Во-вторых, никотин хоть и содержится в баклажанах, но в мизерной концентрации - количество никотина в 1 выкуренной сигарете соизмеримо с содержанием никотина в 10 кг баклажанов. Кроме того, такой никотин плохо всасывается и быстро метаболизируется, поэтому его действие практически равно нулю. Нужно опасаться перезрелых баклажанов с повышенным содержанием соланина (растительный алкалоид, в больших количествах вызывающий отравление). Уменьшить его содержание в овоще поможет замачивание в соленой воде. Замачивание также не дает овощу впитывать слишком много масла во время готовки. Баклажан хорошо сочетается с мясом и другими овощами, но благодаря его необычной текстуре и свойствам баклажан также является прекрасной альтернативой мясу. Из запеченных баклажанов попробуйте сделать итальянское блюдо баклажаны «пармиджана» (чем-то напоминающее лазанья), а из пюрированного - закуску бабагануш.

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