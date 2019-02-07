Где искать самые вкусные десерты в Алматы?

Совсем скоро наступит весна, и будет уже не до десертов – настанет период правильного питания и усиленной подготовки к лету. А пока есть ещё целый месяц зимы, делимся названиями новых (и не очень) мест в Алматы, где можно попробовать лучшую выпечку, сладости и снеки.

Bowler

Bowler открыл компьютерный инженер из Нидерландов Матайс Олай, приехавший в Казахстан ещё в 1998 году. Здесь не только подают самый вкусный, по заверению многих, кофе, но и отличные hand made-печенья и вафли по голландским рецептам. Они очень простые, но от этого не менее вкусные. К кофе и чаю советуем брать голландские карамельные вафли, овсяные шарики, штолле и арахисовые печенья. Цены на них колеблются в промежутке от 500 до 800 тенге.

Адрес: ул. Кабанбай батыра, 65/4

"Домашний бисквит"

"Домашний бисквит" – одна из старейших кондитерских Алматы. Раньше выпечку продавали только на вынос, а недавно владельцы открыли свою кофейню Vanilla в центре города, где можно не только купить свежие торты, эклеры и запеканки, но и взять завтрак или кофе. Сегодня в "Домашнем бисквите" работает круглосуточный цех, где вручную делается творог, крем, взбивается масло. А в магазине продукция не задерживается дольше одного дня. Средняя цена – 200-300 тенге.

Адрес: ул. Кунаева, 130

Telli

Нашлось в нашей подборке место и здоровым десертам, которые можно заказать в био-бутике "Телли". В их органическом баре и кафе готовят полезные завтраки, витаминные напитки, чай и шоколад английского бренда Clipper, кислородные коктейли и сладости. Особенного внимания заслуживают безглютеновый шоколадный торт, пудинги с семенами чиа, конфеты ручной работы, восточный рулет из сухофруктов. Всё готовится без лактозы.

Адрес: пр. Достык, 250

Sweets Almaty

Sweets – уютная кондитерская-кофейня в самом центре Алматы. Тут можно приобрести оригинальные эклеры, трюфельные конфеты, безе, пироги, кейк-попсы (мини-торты на палочке), леденцы и торты. Ко дню Святого Валентина тут заготовлена коллекция пряников. Интересная деталь – в кондитерской открытая кухня, весь процесс приготовления сладостей можно увидеть самому.

Адрес: ул. Шевченко, 7/75

Munch Box

Маленькую точку с кофе и выпечкой открыла фрилансер-архитектор Диана Батырбаева. Девушка сама сделала ремонт, сама выпекает десерты, сама стоит за барной стойкой и готовит кофе. Выбор в Munch Box небольшой, но очень удобный – сэндвичи, конфеты из инжира, миндаля и фиников, брауни, круассаны, банановый хлеб, пончики. Цены отличные: около 500 тенге – за брауни и 400 тенге – за большой американо.

Адрес: пр. Достык, 248