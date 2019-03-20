Рецепты необычных баурсаков на Наурыз
Следующие пять дней мы будем праздновать главный семейный праздник в Казахстане. Отмечать его, как известно, принято не только весело, но и сытно. Неизменными блюдами на праздничном столе станут Наурыз коже, бешбармак, баурсаки, шелпеки и восточные сладости. У каждого из блюд – традиционная рецептура, экспериментировать с которой решаются не все. Мы попробовали, но остановились только на баурсаках, слегка обновив рецепт привычной нам выпечки. Добавили более полезную муку, сахар заменили на мёд, дрожжи – на кефир, добавили цвета и изменили текстуру при помощи ягод.
Смотрим, как это повторить дома:
Кукурузные баурсаки
Ингредиенты:
Пшеничная мука – 600 г
Кукурузная мука – 160 г
Сухие дрожжи – 1 ч. л.
Подсолнечное масло – 1 ст. л.
Сахар – 2 ч. л.
Соль – 1 ч. л.
Коровье молоко – 250 мл
Куриное яйцо – 1 штука.
Разогреть молоко до 35-40 градусов по Цельсию. В маленькой чашке смешать вместе дрожжи, 1 ч.л. сахара, 1/4 ч.л. соли и 1 ч.л. пшеничной муки. Добавить в смесь тёплое молоко. Оставить на 15-20 минут, чтобы дрожжи поднялись. Перелить смесь с дрожжами в большую миску, добавить оставшееся тёплое молоко. Добавить туда же яйцо, оставшийся сахар, соль и подсолнечное масло. Всё тщательно размешать. Добавить кукурузную муку и просеянную пшеничную муку. Очередность не имеет значения. Замесить тесто до однородной консистенции. Положить тесто обратно в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить на 60 минут в теплом месте. После раскатать тесто толщиной 1 см, сформировать форму баурсаков и обжарить в масле до золотистой корочки.
Овсяные баурсаки с мёдом
Ингредиенты:
Пшеничная мука – 600 г
Овсяная мука – 160 г
Сухие дрожжи – 1 ч.л.
Мёд – 3 ст.л.
Сахар – 1 ч.л.
Соль – 1 ч.л.
Куриное яйцо – 1 шт.
Коровье молоко – 250 мл
Разогреть молоко до 35-40 градусов по Цельсию. В миске смешать дрожжи, сахар, 1/4 ч.л. соли, 1 ч.л. пшеничной муки. Добавить в смесь тёплое молоко. Накрыть чашку пищевой пленкой и оставить на 15-20 мин., чтобы дрожжи поднялись. Перелить смесь с дрожжами в большую миску, добавить оставшееся тёплое молоко, яйцо, мёд – всё тщательно размешать. Добавить через сито пшеничную муку, а овсяную – не просеивать, очередность не имеет значения. Замесить тесто, накрыть пищевой пленкой и оставить на 60 минут в тёплом месте. Как тесто поднимется, раскатать его толщиной 1 см., сформировать форму баурсаков и обжарить в масле до золотистой корочки.
Свекольные баурсаки
Ингредиенты:
Пшеничная мука – 600 г
Льняная мука – 100 г
Оливковое масло – 2 ст. л.
Подсолнечное масло – 1 ст. л.
Сахар – 2 ч. л.
Соль – 1 ч. л.
Кефир – 150 мл
Сметана – 1 ст. л.
Разрыхлитель – 10 г
Коровье молоко – 200 мл
Свёкла среднего размера – 1 шт.
Отварить свёклу. В блендере сделать из свёклы пюре, при необходимости добавить немного воды. Разогреть молоко до 35-40 градусов по Цельсию. В миске смешать молоко, яйцо, сахар, соль, подсолнечное и оливковое масло, сметану, кефир и пюре из свёклы. Всё тщательно размешать. Добавить через сито пшеничную муку, льняную муку, всыпать разрыхлитель. Замесить тесто, накрыть пищевой пленкой и оставить в тёплом месте на 60 минут. Раскатать тесто толщиной 1 см, сформировать форму баурсаков и обжарить в масле до золотистой корочки.
Баурсаки с голубикой
Ингредиенты:
Пшеничная мука – 600 г
Кефир – 150 мл
Сметана – 1 ст. л.
Сахар – 2 ч. л.
Соль – 1 ч. л.
Подсолнечное масло – 1 ст. л.
Голубика – 125 г
Куриное яйцо – 1 шт.
Коровье молоко – 200 мл
Сделать из голубики пюре при помощи блендера. Разогреть молоко до 35-40 градусов по Цельсию. В большой миске смешать молоко, яйцо, сахар, соль, подсолнечное масло, сметану, кефир и пюре из голубики – всё тщательно размешать. Добавить через сито пшеничную муку. Замесить тесто до однородной консистенции, накрыть пищевой пленкой и оставить тесто в теплом месте на 60 минут. После раскатать тесто толщиной 1 сантиметр, сформировать форму баурсаков и обжарить в масле до золотистой корочки.
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