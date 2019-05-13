Пять рецептов вкусных сэндвичей

Сэндвич – идеальная комфортная еда, которую можно очень быстро приготовить. Рецептов сытных сэндвичей множество. Мы выбрали пятёрку интересных и вкусных.

Вегетарианский сэндвич с бататом и фетой

Ингредиенты:

1 большой батат

1 столовая ложка порошка чили

½ столовой ложки молотой зиры

3 столовые ложки оливкового масла

Соль, перец

1 средняя свёкла

½ красной луковицы

3 столовые ложки рисового уксуса

8 столовых ложек майонеза

1 большой зубчик чеснока

1 столовая ложка лимонного сока

2 булочки "кайзерки" (или любые другие мягкие белые булочки)

Свежая петрушка, мята и кинза

150 грамм сыра фета

Разогрейте духовку до 205 градусов Цельсия. Нарежьте батат на длинные брусочки, смешайте с порошком чили, зирой и оливковым маслом. Обильно посолите и поперчите, всё перемешайте. Поставьте чугунную или каменную сковороду (которая выдерживает жар духовки) на огонь и обжарьте батат до золотистого цвета (около 4-х минут). Переставьте сковороду в духовку и запекайте 10-15 минут.

Нарежьте свёклу и лук соломкой, смешайте в отдельной миске вместе с уксусом. Добавьте соль, перец и дождитесь, когда свёкла станет мягкой. В другой миске смешайте майонез, выдавленный чеснок, соль, перец и столовую ложку лимонного сока, хорошо перемешайте.

Поджарьте булочки – 30-60 секунд. Слейте из миски со свёклой всю лишнюю жидкость. Намажьте на булочки приправленный майонез. На нижних половинках разложите кусочки сыра фета. Поверх аккуратно положите готовый запечённый батат и свёклу с луком. Посыпьте свежей зеленью и закройте сэндвич.

Смёрребрёд c копчёным лососем

Ингредиенты:

Сметана с хреном:

8 столовых ложек сметаны

1 столовая ложка мелко тертого хрена

1 чайная ложка свежего укропа

1 чайная ложка свежей петрушки

1 чайная ложка свежего лимонного сока

Соль, перец



Сэндвич:

4 куска ржаного хлеба

230 грамм копчёного лосося

3 мелконарезанные редиски

Петрушка или укроп

Соль, перец

Несмотря на необычное название, смёрребрёд предельно прост в приготовлении. Это блюдо – по традиционному норвежскому рецепту – представляет собой кусочек хлеба из грубой ржаной муки, кремовый спред и топпинг. В качестве спреда рекомендуем использовать сметану с хреном: перемешайте все ингредиенты в маленькой тарелочке и добавьте соль, перец – по вкусу. Намажьте на хлеб и выложите кусочки копчёного лосося, несколько тонких ломтиков редиски, затем посыпьте петрушкой (или укропом). По желанию – лосось можно заменить ростбифом или жареным луком.

Сэндвич Egg-in-a-Hole с беконом и сыром

Ингредиенты:

2 больших кусочка бекона

2 куска деревенского хлеба

2 больших яйца

Соль, перец

2 столовые ложки сливочного несолёного масла

2 ломтика чеддера

1 столовая ложка сливочного масла

Острый соус

Обжарьте бекон в сковороде на среднем огне (около 8-ми минут). Вырежьте в центре каждого ломтика хлеба круг (рекомендуем использовать резак для печенья). Отложите бекон и слейте жир из сковороды в небольшую миску. В этой же сковороде начните обжаривать хлеб, пока обе стороны не станут золотистыми (около 3-х минут). Разбейте в каждое отверстие в хлебе по яйцу, добавьте соль и перец – по вкусу. После 2-х минут переверните хлеб лопаткой, обжаривайте с другой стороны. Добавьте одну столовую ложку масла и растопите. Осторожно переверните хлеб и на одну половинку положите два ломтика сыра. Дождитесь, когда он станет мягким (около 1 минуты). Добавьте бекон, немного острого соуса, закройте сэндвич и переложите в тарелку.

Гриль-чиз сэндвич

Ингредиенты:

2 куска белого хлеба

2 столовые ложки майонеза

1 столовая ложка несолёного сливочного масла

4 ломтика американского сыра или чеддера

Чёрный перец

Намажьте на один ломтик хлеба майонез, благодаря ему получится хрустящая корочка. Разогрейте сковороду на среднем огне. Растопите ½ ложки масла и положите в него кусочек хлеба с майонезом (майонезом вниз!). Сверху положите сыр, поперчите и закройте вторым ломтиком хлеба. Как только нижний ломтик станет золотистым (около 4-х минут), переверните сэндвич и добавьте оставшееся масло. Можете прижать сэндвич, чтобы корочка получилась более хрустящей. Не перестарайтесь, ведь есть опасность раздавить его. Держите на огне до тех пор, пока не расплавится сыр и не зажарится второй ломтик хлеба. Ешьте сразу.

Идеальный сэндвич Джейка из "Времени приключений"

Ингредиенты:

Говяжий стейк (без кости)

Розмарин и тимьян

Булка белого хлеба

Сливочный сыр

Малосольные огурцы

Укроп

1 вареное яйцо

Грудка птицы (курицы или индейки)

Огурец

Помидор

Репчатый лук

Слёзы (можно заменить на соль)

Три кусочка бекона

Душа лобстера

Для начала нужно включить хорошую классическую музыку. По рецепту стейк должен быть приготовлен "су-вид", то есть в вакууме. Для этого нужна специальная установка. Посолите и поперчите стейк, переложите его в специальный пластиковый пакет вместе с парой веточек тимьяна и розмарина, готовьте при температуре 135 градусов. В крайнем случае "су-вид" можно заменить приготовлением на обычной сковороде, в таком случае жарить стейк нужно на высоком огне, около 4-х минут (по 2 минуты с каждой стороны). В рецепте не сказано, как именно нужно приготовить "птицу из окна", но мы рекомендуем взять грудку. Посолите, поперчите, отбейте молоточком (или скалкой) и обжарьте на сковороде (4-5 минут).

Разрежьте целую булку, обжарьте её с помощью газовой горелки (или просто на сковороде), смажьте сливочным сыром с двух сторон. Добавьте солёные огурцы на нижнюю часть сэндвича, а мелконарезанный укроп – на верхнюю. Затем положите нарезанное вареное яйцо и птичью грудку. Далее идут овощи – огурцы, помидоры (Джейк рекомендует сорт "Рома") и репчатый лук (лучше всего, если он будет сладковатым). Затем идут слёзы, которые должны заменить соль. Если плакать вы не намерены, можно просто слегка посолить. Поверх Джейк кладёт целый стейк, но мы всё же рекомендуем разрезать стейк на мелкие кусочки. Не забываем про бекон (который обжаривается на сковороде около 4-х минут). И самый важный ингредиент – душа лобстера. В реальном мире её получить, наверное, не получится, но на YouTube-канале Binging With Babish попробовали сделать майонез на основе масла со вкусом лобстера. Сэндвич готов. Следите, чтобы его не украли.