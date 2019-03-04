Пять простых блюд из батата
Батат часто называют сладким картофелем, хотя схожи эти продукты лишь отдаленно. В последние несколько лет батат полюбился любителям ЗОЖ, и сегодня можно найти сотни рецептов, где он применяется. В пользу батата играет сразу несколько факторов – он немного калорийнее картофеля, но зато в нём меньше крахмала и чуть выше концентрация полезных микроэлементов. А ещё он просто вкуснее. Поэтому сегодня мы делимся пятью простыми рецептами закусок, салатов и основных блюд из батата.
Чипсы из батата с зеленым соусом
Понадобится:
Батат
Щепотка соли
Специи для батата (лучше всего подходят паприка, чили и кориандр)
Зелень (руккола, шпинат, мята, салатные листья, базилик, петрушка)
Зубчик чеснока
Черный перец
Оливки
Сок и цедра лимона
Любые орешки (кешью, грецкие, кедровые)
Любые семечки очищенные (тыквенные, подсолнечные)
Пармезан или любой другой твердый сыр
Приготовление: батат очистить и нарезать кружочками, сбрызнуть маслом, посыпать специями, выложить на противень и отправить в духовку на 15-20 минут. В это время готовим соус. Зелень, мелко порубленный чеснок, черный перец, оливки, сок лимона, орешки и сыр отправляем в блендер. Готовый батат выкладываем на тарелку, поливаем соусом и посыпаем семечками или кунжутом для хрусткости.
Стики из батата с домашним майонезом
Понадобится:
Батат
Специи (соль, перец, паприка)
Соус срирача
Лайм
2 сырых яйца
½ чайной ложки соли
½ чайной ложки сахара
2 чайные ложки горчицы
250 мл растительного масла
1 столовая ложка лимонного сока
Приготовление: батат нарезать стиками и запекать со специями до корочки. В то же время приготовить майонез. Разбить яйца, аккуратно отделить желтки от белков, выложить желтки в широкую ёмкость. Добавить соль, сахар, горчицу и взбить смесь миксером на низкой скорости. Продолжая взбивать, постепенно, по чуть-чуть вливать масло. Когда смесь загустеет, увеличить скорость миксера и тонкой струйкой влить остатки масла. Затем добавить лимонный сок и тщательно перемешать. Добавить в майонез срирачу и сок лайма. Подавать с бататом.
Лосось по-азиатски с бататом в кокосовом соусе
Понадобится:
1 большой батат
2 стебля лимонного сорго (лемонграсс)
2,5 см имбиря
2 зубчика чеснока
1 чайная ложка кунжутного масла
150 мл овощного бульона
150 мл кокосового молока
6-8 листьев лайма или 1 лайм
1 длинный красный перец чили
4 х 150 г филе лосося
Соевый соус, по желанию
Приготовление: батат помыть, нарезать тонкими ломтиками, разложить в большом сотейнике или в глубоком противне так, чтобы ломтики слегка перекрывали друг друга. Стебли лимонного сорго размять, а затем мелко порубить. Имбирь и чеснок очистить и мелко нарезать. Очистить и нарезать тонкими пластинками перец чили. Смешать кунжутное масло, бульон, кокосовое молоко и две трети каждого из следующих ингредиентов – лимонного сорго, имбиря и чеснока. Батат залить полученным соусом и заправить соком лайма, посыпать перцем чили. Поставить в духовку на 20-25 минут, или пока картофель не будет готов. За 8-10 минут до того, как истечёт время приготовления, форму с бататом вынуть, на ломтики батата выложить рыбу и остальную часть лимонного сорго, имбиря и чеснока. Когда рыба будет готова, можно сбрызнуть её соевым соусом.
Овощной боул с бататом
Понадобится:
Кабачки
Батат
Шпинат
Белые грибы
Брокколи
Цветная и краснокочанная капуста
Соль, специи – по вкусу
Оливковое масло
Приготовление: все овощи и грибы порезать, сбрызнуть маслом и специями. Грибы и батат выложить на противень и отправить в духовку на 25 минут. За 15 минут до готовности добавить овощи. Вынуть из духовки, перемешать и подавать.
Салат из батата с авокадо
Понадобится:
Руккола
Помидоры черри
Батат
Паприка
Авокадо
Оливковое масло
Сыр фета
Кунжут/подсолнечные семечки
Приготовление: батат запечь с паприкой до хрустящей корочки, всё смешать, сбрызнуть маслом и посыпать кунжутом или семечками.
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