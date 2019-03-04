Пять простых блюд из батата

Батат часто называют сладким картофелем, хотя схожи эти продукты лишь отдаленно. В последние несколько лет батат полюбился любителям ЗОЖ, и сегодня можно найти сотни рецептов, где он применяется. В пользу батата играет сразу несколько факторов – он немного калорийнее картофеля, но зато в нём меньше крахмала и чуть выше концентрация полезных микроэлементов. А ещё он просто вкуснее. Поэтому сегодня мы делимся пятью простыми рецептами закусок, салатов и основных блюд из батата.

Чипсы из батата с зеленым соусом

Понадобится:

Батат

Щепотка соли

Специи для батата (лучше всего подходят паприка, чили и кориандр)

Зелень (руккола, шпинат, мята, салатные листья, базилик, петрушка)

Зубчик чеснока

Черный перец

Оливки

Сок и цедра лимона

Любые орешки (кешью, грецкие, кедровые)

Любые семечки очищенные (тыквенные, подсолнечные)

Пармезан или любой другой твердый сыр

Приготовление: батат очистить и нарезать кружочками, сбрызнуть маслом, посыпать специями, выложить на противень и отправить в духовку на 15-20 минут. В это время готовим соус. Зелень, мелко порубленный чеснок, черный перец, оливки, сок лимона, орешки и сыр отправляем в блендер. Готовый батат выкладываем на тарелку, поливаем соусом и посыпаем семечками или кунжутом для хрусткости.

Стики из батата с домашним майонезом

Понадобится:

Батат

Специи (соль, перец, паприка)

Соус срирача

Лайм

2 сырых яйца

½ чайной ложки соли

½ чайной ложки сахара

2 чайные ложки горчицы

250 мл растительного масла

1 столовая ложка лимонного сока

Приготовление: батат нарезать стиками и запекать со специями до корочки. В то же время приготовить майонез. Разбить яйца, аккуратно отделить желтки от белков, выложить желтки в широкую ёмкость. Добавить соль, сахар, горчицу и взбить смесь миксером на низкой скорости. Продолжая взбивать, постепенно, по чуть-чуть вливать масло. Когда смесь загустеет, увеличить скорость миксера и тонкой струйкой влить остатки масла. Затем добавить лимонный сок и тщательно перемешать. Добавить в майонез срирачу и сок лайма. Подавать с бататом.

Лосось по-азиатски с бататом в кокосовом соусе

Понадобится:

1 большой батат

2 стебля лимонного сорго (лемонграсс)

2,5 см имбиря

2 зубчика чеснока

1 чайная ложка кунжутного масла

150 мл овощного бульона

150 мл кокосового молока

6-8 листьев лайма или 1 лайм

1 длинный красный перец чили

4 х 150 г филе лосося

Соевый соус, по желанию

Приготовление: батат помыть, нарезать тонкими ломтиками, разложить в большом сотейнике или в глубоком противне так, чтобы ломтики слегка перекрывали друг друга. Стебли лимонного сорго размять, а затем мелко порубить. Имбирь и чеснок очистить и мелко нарезать. Очистить и нарезать тонкими пластинками перец чили. Смешать кунжутное масло, бульон, кокосовое молоко и две трети каждого из следующих ингредиентов – лимонного сорго, имбиря и чеснока. Батат залить полученным соусом и заправить соком лайма, посыпать перцем чили. Поставить в духовку на 20-25 минут, или пока картофель не будет готов. За 8-10 минут до того, как истечёт время приготовления, форму с бататом вынуть, на ломтики батата выложить рыбу и остальную часть лимонного сорго, имбиря и чеснока. Когда рыба будет готова, можно сбрызнуть её соевым соусом.

Овощной боул с бататом

Понадобится:

Кабачки

Батат

Шпинат

Белые грибы

Брокколи

Цветная и краснокочанная капуста

Соль, специи – по вкусу

Оливковое масло

Приготовление: все овощи и грибы порезать, сбрызнуть маслом и специями. Грибы и батат выложить на противень и отправить в духовку на 25 минут. За 15 минут до готовности добавить овощи. Вынуть из духовки, перемешать и подавать.

Салат из батата с авокадо

Понадобится:

Руккола

Помидоры черри

Батат

Паприка

Авокадо

Оливковое масло

Сыр фета

Кунжут/подсолнечные семечки

Приготовление: батат запечь с паприкой до хрустящей корочки, всё смешать, сбрызнуть маслом и посыпать кунжутом или семечками.