7 популярных рецептов из сериалов и фильмов

Кино и еда – неразлучные друзья. Сложно представить Одри Хэпберн без выпечки в опенинге "Завтрак у Тиффани", "Леди и Бродягу" – без легендарной сцены со спагетти или "Большого Лебовски" – без белого русского. Еде из кино посвящен популярный Youtube-канал – Binging with Babish, который всего за два года собрал 2,3 миллиона подписчиков. Автор канала готовит все: от простого рецепта "кофе и панкейки из "Твин Пикса" до бредового "всемясного буррито из "Обычного Мультика" (оно буквально сделано из всех видов мяса). Мы собрали семь рецептов из самых популярных фильмов и сериалов, которые приготовил Babish.

Голубиный пирог из "Игры престолов"

Самый популярный сериал от HBO богат не только на насилие, жестокость и кровь, но и на интересные блюда. Стоит обратить внимание на голубиный свадебный пирог из мяса голубя, кролика, кабана и специй; дотракийский кровавый пирог, где кровь заменяют малина и краситель; и лимонные пирожные, которые так сильно обожала Санса. Этими рецептами можно скрасить еще полтора года ожидания финального сезона.

Пирожки с тыквой и сливочное пиво из "Гарри Поттера"

В школе волшебства Хогвартс всегда уделяли особое внимание трапезам. Все мечтали оказаться на праздничном новогоднем ужине в большом зале с заколдованным потолком. Хотя студентам не рекомендовалось пить, герои фильма часто налегали на слегка алкогольное сливочное пиво. В рецептуре содержатся ирисовый шнапс, экстракт ванили, сироп, яичный белок и жирные сливки. Любимое блюдо самого Гарри – тройной пирог. Учитывая особую любовь английских волшебников к тыкве, в эпизоде есть рецепт пирожков с тыквой, которые в поезде брала себе Чжоу.

Сэндвич "Увлажнитель" из "Друзей"

В одной из серий "Друзей" Росс был раздосадован тем, что кто-то съел его сэндвич, оставшийся после Дня благодарения. Он был сделан по секретному рецепту его сестры, и Росс назвал его "Увлажнитель". Противное название точно описывает секретный ингредиент: в середине сэндвича находится пропитанный подливкой хлеб. При сжатии вся подливка начинает вытекать.

Штрудель из "Бесславных ублюдков"

Блюдо из эпизода самого напряженного и жуткого диалога в кино между нацистским офицером и Шошанной Дрейфус. Он убил всю ее семью, родственников и теперь за дружеской беседой как порядочный офицер СС предлагает ей штрудель. Сам рецепт никак не отличается от классического австрийского яблочного штруделя с кремом из вытяжного теста.

Метамфетамин из "Во все тяжкие"

Прежде чем перейти к главному "блюду" сериала, Babish готовит хлебные палочки и суп из морепродуктов, но нас интересует именно "мет". Конечно, автор канала готовит не настоящий наркотик, а его кондитерский аналог. Он делается из кукурузного сиропа, воды, сахара и голубого пищевого красителя. Результат сложно отличить от метамфетамина, особенно если упаковать его в пластиковый мешок.

Идеальный сэндвич из "Времени приключений"

Самый сумасшедший рецепт из всей подборки. Сэндвич состоит из целого стейка, птицы, овощей, сливочного сыра и "души" лобстера. В рецепте пришлось заменить душу на посредственный майонез с маслом из лобстера, а "птицу из окна" – на корнуэльскую курицу. От этого сэндвич не стал хуже (или меньше), но светиться он точно не будет.

Тюремный томатный соус из "Славных парней"

Томатный соус – основа почти всех итальянских блюд. Итальянцы могут приготовить его везде, даже в тюрьме, как в фильме "Славные парни". Несмотря на то, что они были на "особом счету" у администрации, чеснок им все равно приходилось резать бритвой. Зато ломтики получаются настолько тонкими, что буквально тают в сковородке с оливковым маслом.