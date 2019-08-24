Ответы на 16 \"стыдных\" вопросов шеф-повару

1. Как стать шеф-поваром? Обязательно ли иметь образование?

Вы можете пойти в кулинарную школу или пройти курсы, но обычно они дорогие и не охватывают современные подходы и последние отраслевые разработки. Большинство поваров считают, что лучше всего получить опыт на практике. Я советую начать с работы начального уровня, работать усердно и много путешествовать, академический курс необязателен.

2. Почему многие шеф-повары пухлые?

По тем же причинам, почему и все пухлые люди.

3. Какие полномочия у бренд-шефа?

Управлять кухнями бренда, следить за их обустройством и работой, обучать персонал, разрабатывать меню, находить и выстраивать отношения с поставщиками, развивать новые проекты, повышать производительность, сокращать отходы и затраты, и внедрять системы для улучшения ведения бизнеса.

4. Как вы придумываете блюда для меню? Чем руководствуетесь?

Самый простой и эффективный способ - основы на сезонных местных продуктах и природе в целом. Это касается не только свежести продуктов, но и сочетания ингредиентов. Например, если в естественный рацион перепелок входят черничные деревья, советую подавать их с черникой.

5. Кухней какой страны вы восхищаетесь?

Во всех странах есть много отличных блюд. Я больше всего восхищаюсь японцами и итальянцами за их отношение к еде.

6. Готовите ли вы дома? Если да, то что? Не пропадает ли желание готовить после долгих часов на кухне ресторана?

Конечно, дома я готовлю разные блюда и там же тестирую новые. Но у меня не всегда хватает на это времени, поэтому чаще всего я делаю что-нибудь быстрое и простое, салат, макароны или японский бульон - даши. Желание готовить пропадает, когда я работаю в слишком оживлённом ресторане.

7. Есть ли блюдо, которое вы пытаетесь готовить, но у вас не получается?

Нет, но огромная часть моей работы заключается в постоянном тестировании элементов блюд и разработке лучшего рецепта.

8. Какое ваше любимое сочетание еды и напитка?

Бутылка натурального вина и огромная тарелка из местных сыров, проскуитто и приправ. Или чашка английского чая с круассаном или выпечкой.

9. Вы готовите себе макароны по-флотски или бутерброды с колбасой и сыром?

Пока нет.

10. На работе вы готовите вегетарианские блюда отдельно от невегетарианских?

Да.

11. Какое было ваше самое большое заблуждение о ресторанном бизнесе?

Что это не приведет ни к чему интересному. Изначально, я думал, что из-за работы застряну в Великобритании и не смогу путешествовать. Еще, я заблуждался насчет востребованности профессии. Оказалось, что в хороших поварах нуждаются по всему миру и именно благодаря этой профессии сейчас я имею возможность постоянно путешествовать, узнавать культуры других стран и их традиции.

12. Расскажите о своем самом дорогом провалившимся проекте и какие были причины?

Все неудачи дорого обходятся. Большинство неудач в ресторанном бизнесе связаны с тем, что владельцы не инвестировали достаточно ресурсов в снабжение ресторана и маркетинг, при этом спешат открыться.

13. Бывало ли у вас такое, что гость отправлял ваше блюдо обратно несколько раз? Как вы на это отреагировали?

Конечно, у каждого свои предпочтения и взгляды на еду, вы должны уважать это, шеф-повар не может угодить всем, независимо от того, что он делает и как готовит. Поэтому я позитивно реагирую на комментарии, мы всегда хотим, чтобы гости уходили с хорошим настроением.

14. Вы кричите на своих сотрудников, как Гордон Рамзи в Адской кухне? Если да, по каким причинам? Если нет, то как сдерживаетесь?

Иногда это необходимо, в большинстве случаев это не так. Кухни развиваются по всему миру, этот стереотип умирает. Ключом является организация.

15. Вы забираете себе еду с кухни?

Я могу заказать в ресторан некоторые ингредиенты, чтобы забрать их домой и поработать с ними, но вообще стараюсь есть ресторанную еду там же, где она готовилась.

16. Есть ли у вас блюдо, которое вы никогда не станете готовить?

Есть некоторые ингредиенты, которые я никогда не буду использовать, так как они вредны для окружающей среды, вашего здоровья и благополучия животных. Например, пальмовое масло или очень затратные продукты вроде миндаля из Калифорнии, там для выращивание 1 миндаля требуется несколько литров воды - это пустая трата ресурсов и огромный вред для климата.