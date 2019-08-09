5 новых мест в Алматы: настоящий японский Рамен, тесто в Testo и чайный бар Asyqpai

Coffee Boom

Адрес: Аль-Фараби, 140а/4

Средний чек: 4500-7000 тенге

CoffeeBoom начал свое существование как маленькая кофейня в формате takeaway. Со времен она разрослась в сеть полноформатных кофеен. Сейчас функционирует 18 заведений в трех городах страны. В сети места разделены на три сегмента - since 2010, premium, express. Новая точка открылась на территории комплекса Villa Boutiques & Restaraunts и относится к premium. А это значит - расширенное меню, авторские коктейли и дым кальяна.

Токио Рамен

Адрес: Панфилова, 114

Средний чек: 3500-4000 тенге

"Токио Рамен" - это личный проект шеф-повара Дмитрия Вепрынцева (ранее работал над "Бродвей Бургер" и "Свет"). Для того чтобы гарантировать аутентичность блюда, Дмитрий отправился в Японию на обучение. "Токио Рамен" - это попытка привнести в гастроиндустрию Алматы немного японского перфекционизма и педантичности. Это видно в мелочах, например посуда особой формы привезена специально из Японии. Только такие тарелки могут правильно держать тепло (рамен должен быть только горячим). В ресторане стоит специальный фильтр, который смягчает воду, потому что для приготовления рамена важна именно мягкая вода. То же самое касается щелочного баланса этой воды, упругости лапши и времени, уходящего на бульон (бульоны стоят на огне по семь-восемь часов).

Maharaja

Адрес: Назарбаева, 229

Средний чек: 2500-3500 тенге

Шеф-повар Maharaja приехал из Индии, за плечам у него 15 лет работы в ресторанном бизнесе. Здесь подают аутентичную индийскую кухню, с порога чувствуется запах специй. При желании каждый клиент может выбрать для себя степень остроты. По запросу можно даже попросить приготовить себе южноиндийские блюда (традиционно по всему миру представлены блюда северной Индии).

Testo

Адрес: Аль-Фараби, 77/8

Средний чек: 1000-2000 тенге

По названию несложно догадаться, что большинство позиций сделаны из теста. Чебуреки, самса, пельмени, манты, пицца, вареники, хычины, паста. При этом стоимость всех блюд и напитков в заведении не превышает 1000 тенге. Стоит отметить, что для выпечки в Testo стоит специальная печь Morello Forti, способная выпекать пиццу при температуре 500 градусов всего за 90 секунд. Новое место работает на территории Esentai Mall.

Asyqpai

Адрес: Розыбакиева, 247а

Средний чек: 2000 тенге

Asyqpai - это казахская вариация slow life (с каз. яз. asyqpai - не спеша, не торопясь, медленно). А что сочетается лучше всего с неторопливым образом жизни? Конечно, чашка чая. Asyqpai - это чайный бар, где представлены различные напитки из разных сортов чая. Например, латте чай, чиллер-чай, комбуча, колд брю и другое. Основатели бара до этого занимались чайным магазином "Унция", а это 12 лет опыта работы с чаем. Сейчас заведение работает в тестовом режиме, поэтому не стесняйтесь оставлять комментарии.