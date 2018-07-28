6 новых мест в Алматы: лучшая курица в городе, морепродукты в St. Pierre и винотека

СОСО

Кунаева, 133, уг. ул. Кабанбай батыра

Новое заведение в формате Gourmet Street Food. То есть "еда для души" с качеством ресторана. COCO – это про курицу: крылышки, стрипсы, бургеры. От классики рецептуру отличает большой выбор ближневосточных специй от бренд-шефа Абдуллы Амина. В меню есть несколько сэтов на выбор: с крыльями, стрипсами и самый большой "COCO Комбо" (крылья, стрипсы, фалафель, картошка фри, пита, салат коул слоу, цветная капуста и четыре соуса).

Средний чек: 3000-4000 тенге

Saint Pierre

Богенбай батыра, 136

Saint Pierre был открыт владельцем компании Ocean Fresh Group (главный поставщик морепродуктов высокого класса) на месте винотеки Via Del Mondo. В Saint Pierre самый большой выбор устриц в городе, здесь можно отведать камчатского краба и лобстеров. Основатели старались выдержать концепцию классического французского ресторана. Это прослеживается как в дизайне интерьера, так и в винной карте (80% сортов из Франции).

Средний чек: 7000-10000 тенге

Хороший год

Шевченко, 18

"Хороший год" – это хорошая кухня и богатая винная карта (более 200 позиций). Собственно, вино и вдохновило назвать ресторан "Хороший год" (год, в который проходит самый продуктивный сбор винограда). Кухню поставил московский шеф-повар Олег Петриченко ("Кофемания", Kinki, Cheapside). С ним подписали годовой контракт, и он лично будет следить за уровнем и качеством каждого блюда. Основной упор делается на европейскую кухню с добавлением некоторых паназиатских блюд (рамен, гедзе).

Средний чек: 8000-9000 тенге

Буррито Го

Панфилова, 92

Это уже вторая точка "Буррито Го". Первая работала в формате традиционного ресторана. В новом месте можно самостоятельно выбрать начинку каждого блюда. На выбор всего три позиции: буррито (в тортилье), буррито боул (в тарелке) и тако. Можно выбрать всё: вид риса, мясо, соусы, заправки и сальсы.

Бродвей Бургер 2.0

Валиханова, 170

На территории ТРЦ Colibri открылась вторая точка "Бродвей Бургер". По сравнению с первой, на улице Кабанбай батыра, новая точка просторнее и светлее. Основа меню осталась неизменной, но было решено ее разнообразить. Появилась картошка фри с сыром, обновленный рецепт ким-чи бургера и новая позиция – бургер Цезарь с курицей.

Средний чек: 3000 тенге

Заман

Достык, 32

Новое заведение от основателей Butler Tearoom и Honest Coffeehouse. "Заман" – ресторан восточной кухни, ориентированный на большие семьи. Об этом говорит и наличие оборудованной детской комнаты, в которой будут работать няни и специальный аниматор. Шеф-повара постарались охватить в ассортименте почти весь восточный регион, от Кавказа до Китая. Поэтому в меню можно встретить кукси, тям-пон, кеспе-сорпа и джулеби.

Средний чек: 6000 тенге