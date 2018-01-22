Новая "Афиша": Сибаритское удовольствие

"...В те дни многие ходили в кафе на перекрестке бульваров Монпарнас и Распай, чтобы показаться на людях, и в какой-то мере эти кафе дарили такое же кратковременное бессмертие, как столбцы газетной хроники..."

Э. Хемингуэй. "Праздник, который всегда с тобой"

"Отправляюсь на месяц в Казахстан помогать открывать лучший ресторан в Алматы, stay tuned..." – пишет Светлана Ханинаева, автор telegram-канала "Песнь дыма и кетчупа", повар и мясник из Тель-Авива и бывший су-шеф Александра Прошенкова московского Saxone+Parole. Те алматинцы, которые подписаны на Светлану, сразу догадались, о каком месте идет речь. Новая "Афиша" – лучший ресторан Алматы на сегодняшний день, более того – на его примере видно, как должен быть устроен современный ресторан в большом городе.

Ступая на порог "Афиши", возникает совершенно редкое по своей классности ощущение, что ты пришел в какой-то приятный для тебя дом друзей: тебя здесь ждут, тебе здесь рады и ты точно не уйдешь отсюда голодным и в плохом настроении. И секрет не только в самых разных людях, которых ты здесь встречаешь или в хитрых коктейлях, приготовленных барменами, но и в самой атмосфере и обстановке. Над интерьером и экстерьером "Афиши" работала команда архитектурного бюро Hidden Architecture под руководством Андрея Лоташ. За основу концепта взяли то, чего нет в Алматы, – французское брассери. Что такое брассери, не считая того, что это нечто собирательное из ампира, барокко, классики и модерна? Это особая раскладка паркета, витражные окна, камины, плотная рассадка, спокойный и мягкий свет, старые стены.

Последнее вообще очень важно. Одно время Алматы и его архитектурные объекты стали безжалостно модернизировать, на месте исторических зданий возводили все новое и зеркальное. В момент поэтика старины обесценилась. Здесь наоборот – стены ресторана приобрели свою текстуру путем метода ускоренного старения. "Перед нами стояла задача воспроизвести настоящие старые стены, создать полную имитацию старины, не используя искусственные декоративные штукатурки. Важно было прийти к тому результату, чтобы мы сами поверили, что это старые стены", – комментирует Андрей Лоташ.

Вообще все пространство ресторана – про искусство сочетания, про баланс интернационального и локального. В частности, концепт второго этажа, которого у старой "Афиши" не было, заключается в объединении трех квартир: алматинской, скандинавской и французской. Лепнина на потолке и серые стены, произведения казахстанского искусства и импрессионисты, скандинавская мебель и "обшарпанные" зеркала, деревянная, массивная барная стойка, мрамор и плитка на стенах. Вся эта многоликость уживается в "Афише" под одной крышей, но, как ни странно, не вцепляется в тебя и не кричит "Смотри на меня!", хотя очень фотогеничная, что скрывать.

Каждому здесь будет комфортно, каждый найдет что-то свое, родное: старшее поколение – ностальгию по старому городу, молодежь оценит европейский дух, а те, кто ходил в старую "Афишу", увидят нечто новое, но и ощутят тепло места и вспомнят некоторые знаковые вещи, которые здесь оставили. Например, от прародительницы здесь остались полотна Эдгара Дега и Поля Гогена, которые ранее украшали потолки "Афиши". Одну (точнее только часть картины) – "Голубые танцовщицы" Дега – повесили на первом этаже возле бара. При любой посадке гости могут составить параллель между балериной и ГАТОБом им. Абая. Вторая – отреставрированная картина Гогена – украшает самую большую стену ресторана на втором этаже.

Гастрономия в "Афише" – одна из генеральных тем. (Позиция, что "еда – самое главное в ресторане", здесь невероятно сильна). Главенствует над всем Александр Прошенков, вместе с ним в Алматы приехала большая часть команды московского Saxone+Parole. Бренд-шеф позиционирует кухню "Афиши" как comfort food. Это понятная еда на каждый день, но приготовленная весьма технологично, персонально и уникально. Подавляющее число позиций в меню – знакомые многим блюда, некоторые вообще могут показаться простыми. Но простота эта кажущаяся – в каждом гость открывает для себя нечто новое – от вкуса и текстуры до сочетания ингредиентов и присутствия неожиданных соусов.

Из любопытных твистов на классическую тему – бараньи язычки с пюре, хрустящим пореем и соусом жю, аргентинские креветки с лаймово-чесночным маслом и муссом из пармезана, лазанья из лесных грибов с рикоттой, бульоном умами и пармезаном, поке (гавайское блюдо из сырой рыбы, имеющее общее с тартаром, сашими и севиче) из лосося с авокадо, японским рисом и соусом ахи амарилло.

"Я хочу, чтобы "Афиша" ассоциировалась с гастрономией, с культурой еды современных ресторанов и особенной атмосферой. По части еды я достаточно консервативен, мне интересны тренды, новые техники и гастрономические открытия, но в своей работе я придерживаюсь фундаментальности – еда должна быть понятной, простой и профессионально исполненной. Также мы не стали придерживаться одной культуры или кухни, будем делать совершенно разные вещи, со всех уголков мира. У кого шире кругозор, тот чаще и выигрывает", – делится Прошенков.

Бар на первом этаже "Афиши" – еще одно идеальное модное пространство с приятным шумом и музыкой, куда можно заглядывать хоть каждый вечер. Здесь тоже можно полноценно отужинать, пропустить по аперетиву или заскочить после ужина на дижестив. Барную карту, как и основное меню, составляли опираясь на сезонность продуктов. В случае с коктейлям – это, например, зелень, овощи, ягоды, фрукты. Но заморочились не только на этом – в ресторане самостоятельно варят тоники и имбирное пиво. Любителей вина ребятам тоже есть чем удивить. В винной карте нет коммерческих позиций, которые на слуху у всех. "Мы предлагаем не очень знаменитые вина, в основном, тех хозяйств, которые вообще не тратят деньги на рекламу. Соответственно, цена на их продукт более чем адекватная, а качество – действительно роскошное", – говорит управляющий ресторана и сомелье Армен Шабоян.

Щеголять и красоваться в плане еды Прошенков будет в Chef's Table. "Шефский стол" расположен на втором этаже. Темная комната с мягким светом, мраморным столом в центре и без дверей станет храмом шефа для экспериментов. Александр приглашает туда всех: гастроэнтузиастов, кому хочется расширить гастрономический кругозор, лично пообщаться с шефом, получить новый опыт, попробовать более смелую еду – в общем, тех, кому нужно чуть больше, чем предлагают в основном меню. Ужины подобного формата будут проводиться в узком кругу (10–12 человек) раз в две недели.

И еще немного про искусство сочетаний: в "Афише" спустя только пару недель с момента открытия можно наблюдать совершенно разную публику. Тут и бизнесмены на деловых встречах, не прячущиеся по приватным комнатам, и алматинская богема вперемешку с хипстерами, и глянцевые девочки, и офисный планктон, запивающий усталость каким-нибудь оригинальным коктейлем, и семьи, и парочки на первом свидании. И это прямо-таки идеальный баланс публики, который представлял себе Аскар Байтасов, когда только задумывал "Афишу": "Мы хотели космополитичный и современный ресторан про еду, но который бы произвел на город и его жителей некий культурный эффект. Задумывали как одно из самых знаковых мест города, куда ходит совершенно разная публика. И эти люди, попадая сюда, естественным образом перемешиваются и чувствуют себя при этом комфортно. Что их объединяет? Ценности, еда..."

Объединенные чем угодно, они могут здесь решать деловые вопросы и болтать о пустяках, вспоминать молодость и мечтать о будущем, влюбляться и объясняться в любви, мириться и ссориться, смеяться и плакать, заодно приобретая уникальный гастрономический опыт и получая удовольствие от идеальной атмосферы.