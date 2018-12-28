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Необычное новогоднее меню от друзей BURO

Стиль Жизни | Еда

Необычное новогоднее меню от друзей BURO

Есть кое-что поинтереснее мант, бутербродов с икрой, холодца и утки

Текст: Buro247.kz


В прошлом году мы рассказывали как "обновить" для новогоднего стола давно знакомые нам блюда – запеченную курицу, винегрет, оливье и манты. В этот раз мы обратились за помощью к нашим друзьям-гурманам и попросили их поделиться своими фирменными новогодними рецептами. Курица и ребрышки для тех, кто не хочет сильно экспериментировать, и крем-брюле с вялеными помидорами, чтобы удивить домочадцев. Делимся пятью рецептами, которые позволят вам разнообразить стол. 

Необычное новогоднее меню от друзей BURO (фото 1)

Айгерим Тастанова

Иногда можно не ломать голову над тем, что приготовить на новогодний ужин. Достаточно по-другому взглянуть на привычные продукты, чуть больше повозиться у печи, и вот увидите, выйдет нечто вкусное и изысканное. Предлагаю приготовить на праздник любимую курицу с рождественским маслом, а на гарнир – овощи на гриле с фетой на ближневосточный лад. Строгого рецепта нет, но есть советы:

1. За курицей идем на Зелёный базар. Берите домашнюю, жёлтую и красивую курочку.

2. Приготовьте рождественское масло: мелко порубите шалфей, розмарин, тимьян, чеснок. Смешайте с размягченным хорошим (!) сливочным маслом. Чуть подсолите и поперчите. А ещё добавьте нарубленную сушеную клюкву (вот он, дух праздника).

3. Возьмите столовую ложку и аккуратно отделите кожицу от мяса, но не до конца. Постарайтесь не порвать. В образовавшееся пространство нужно заложить рождественское масло. Так курица получится с потрясающей корочкой, с особым вкусом и ароматом.

4. Выпекайте курицу как обычно. По времени – примерно около одного часа на один килограмм. Я выпекаю обычно при 180 градусах, во время готовки поливаю птицу топленым маслом, а за 5-10 минут до окончания готовки включаю режим гриля.

5. Ближневосточный салат. Запеките до корочки морковь, брюссельскую и цветную капусту (разделите на соцветия). Белую фасоль отварите с лавровым листом и оливковым маслом. Для заправки: мелко нарубите лук-шалот, замочите в винном уксусе, добавьте оливкового масла. Соединяем овощи с фасолью, заправляем соусом, добавляем немного смеси ближневосточных специй заатар (или просто мяту и кориандр), хорошо перемешиваем и сверху крошим сыр фета.

Необычное новогоднее меню от друзей BURO (фото 2)

Оксана Ким-Флайоск

Можно подавать как стартер, а можно – как десерт. Во втором случае лучше отказаться от вяленых томатов в пользу обычных и добавить клубнику, 50 г сливок и сахара – по вкусу. 

1. Подогреть сливки и молоко. Половину листьев базилика добавить в горячую смесь вместе с солью. Снять с огня и дать смеси постоять 20 минут под крышкой.

2. Желтки перемешать венчиком и влить базиликовую смесь, постоянно помешивая. Процедить смесь через сито. Листья базилика из смеси выбросить. Подогреть духовку до 100 градусов C. В термостойкие формы разлить смесь. Посыпать нарезанными вялеными томатами. Отправить формы в духовку на 45 минут. Предварительно поставив формочки в большую емкость, наполненную холодной водой, так, чтобы вода доходила до половины высоты формочек.

3. Вынуть формы и дать им остыть, затем отправить в холодильник как минимум на 3 часа.

4. За 15 минут до подачи смешать бальзамический уксус и сахарную пудру в сотейнике. Нагревать смесь на медленном огне до тех пор, пока уксус не достигнет консистенции густого сиропа.
Полить слегка остывшим сиропом готовые крем-брюле. Украсить листьями базилика. Готово! Бон апети!

Необычное новогоднее меню от друзей BURO (фото 3)

Гаухар Жексен

1. Куриную печень тщательно промыть, удалив жир и протоки. Опустить в кипящую подсоленную воду лавровый лист и печень, варить до готовности, минут 5. Воду слить.

2. Взбить в блендере куриную печенку с маслом, тимьяном, чесноком. Добавить вино, соль, перец и хорошо перемешать.

3. Шпинат перебрать, промыть и опустить на 2 минуты в кипящую подсоленную воду, а затем шумовкой переложить в миску с ледяной водой. Тщательно отжать руками.

4. Отделить белки от желтков. Взбить в блендере шпинат с желтками и мукой. Переложить в миску. Добавить немного соли и перца.

5. Отдельно взбить в пену белки и осторожно вмешать их в шпинатную массу.

6. Разогреть духовку до 190°С. Противень застелить пергаментом. Выложить на пергамент получившуюся массу слоем 1,5 см, разровнять поверхность, поставить в духовку и выпекать 15 минут.

7. Вынуть пласт из духовки и аккуратно свернуть рулетом. Оставить на 5-7 минут. Когда рулет немного остынет, развернуть его и равномерно распределить по нему печеночный паштет. Снова свернуть в рулет. Поставить рулет из шпината и печени в холодильник на 1-2 часа.

Приятного аппетита!

Необычное новогоднее меню от друзей BURO (фото 4)

Виктор Магдеев

Это не моё авторское блюдо. Я нашёл рецепт на YouTube. Однако, когда друг моей жены попробовал это блюдо в моём исполнении, он признался, что даже во время своего недолгого вегетарианского периода он часто вспоминал эти бараньи ножки и хотел снова начать есть мясо.

1. Делаем маринад. Нарезаем чили перец и чеснок, добавляем в большую миску к мясу, туда же ломаем палочку корицы, паприку, орегано, зиру, соль, перец и сверху поливаем 1-2 ст. л. оливкового масла, оставляем мариноваться на 2 часа или на ночь.

2. Обжариваем мясо в кастрюле с толстым дном на 1 ложке оливкового масла до золотистой корочки. Затем добавляем остатки маринада и обжариваем 2-3 минуты, добавляем крупно нарезанную морковь, крупно нарезанный лук (если нарезать мелко – подгорит) и обжариваем до момента, когда лук станет золотистого цвета, наливаем красное вино 250-300 мл и, помешивая, ждем, когда жидкости станет вдвое меньше. Добавляем говяжий бульон – 250-300 мл и ставим всё в духовку на 3 часа при 160 градусах C. При подаче посыпаем листьями свежей мяты и мелко нарезанным перцем чили.

Необычное новогоднее меню от друзей BURO (фото 5)

Санжар Суршанов

Ожидаемо вкусно, с ярким ароматом специй. Такие баклажаны могут быть как закуской, так и самостоятельным блюдом.

1. Баклажаны разрезать пополам вдоль. Мякоть надрезать ромбиками. Смазать баклажаны 100 мл оливкового масла, хорошо посолить и поперчить. Запекать в разогретой до 200-220 градусов C духовке около 45 минут, пока баклажаны не подрумянятся, до готовности.

2. Оставшеея масло разогреть на сильном огне, добавить лук, нарезанный тонкими кольцами, посыпать половиной чайной ложки соли. Жарить лук около 8 минут, часто помешивая.
Добавить молотый кумин, сумах и 1 целый перец. Жарить еще 2 минуты. Добавить раскрошенную фету, готовить ещё 1 минуту.

3. Из половинки чили вынуть семена, перец измельчить.

4. С лимона снять кожуру вместе с белой мякотью. Удалить семена, крупно нарезать, сок сохранить. Лимон с соком выложить в миску, добавить нарезанный чили и давленный чеснок. Перемешать.

5. На блюдо выложить баклажаны, сверху – лимон с чесноком и чили. Лук немного подогреть, выложить на баклажаны. Подавать блюдо тёплым или комнатной температуры.

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