Необычное новогоднее меню от друзей BURO

В прошлом году мы рассказывали как "обновить" для новогоднего стола давно знакомые нам блюда – запеченную курицу, винегрет, оливье и манты. В этот раз мы обратились за помощью к нашим друзьям-гурманам и попросили их поделиться своими фирменными новогодними рецептами. Курица и ребрышки для тех, кто не хочет сильно экспериментировать, и крем-брюле с вялеными помидорами, чтобы удивить домочадцев. Делимся пятью рецептами, которые позволят вам разнообразить стол.

Айгерим Тастанова

Иногда можно не ломать голову над тем, что приготовить на новогодний ужин. Достаточно по-другому взглянуть на привычные продукты, чуть больше повозиться у печи, и вот увидите, выйдет нечто вкусное и изысканное. Предлагаю приготовить на праздник любимую курицу с рождественским маслом, а на гарнир – овощи на гриле с фетой на ближневосточный лад. Строгого рецепта нет, но есть советы:

1. За курицей идем на Зелёный базар. Берите домашнюю, жёлтую и красивую курочку.

2. Приготовьте рождественское масло: мелко порубите шалфей, розмарин, тимьян, чеснок. Смешайте с размягченным хорошим (!) сливочным маслом. Чуть подсолите и поперчите. А ещё добавьте нарубленную сушеную клюкву (вот он, дух праздника).

3. Возьмите столовую ложку и аккуратно отделите кожицу от мяса, но не до конца. Постарайтесь не порвать. В образовавшееся пространство нужно заложить рождественское масло. Так курица получится с потрясающей корочкой, с особым вкусом и ароматом.

4. Выпекайте курицу как обычно. По времени – примерно около одного часа на один килограмм. Я выпекаю обычно при 180 градусах, во время готовки поливаю птицу топленым маслом, а за 5-10 минут до окончания готовки включаю режим гриля.

5. Ближневосточный салат. Запеките до корочки морковь, брюссельскую и цветную капусту (разделите на соцветия). Белую фасоль отварите с лавровым листом и оливковым маслом. Для заправки: мелко нарубите лук-шалот, замочите в винном уксусе, добавьте оливкового масла. Соединяем овощи с фасолью, заправляем соусом, добавляем немного смеси ближневосточных специй заатар (или просто мяту и кориандр), хорошо перемешиваем и сверху крошим сыр фета.

Оксана Ким-Флайоск

Можно подавать как стартер, а можно – как десерт. Во втором случае лучше отказаться от вяленых томатов в пользу обычных и добавить клубнику, 50 г сливок и сахара – по вкусу.

1. Подогреть сливки и молоко. Половину листьев базилика добавить в горячую смесь вместе с солью. Снять с огня и дать смеси постоять 20 минут под крышкой.

2. Желтки перемешать венчиком и влить базиликовую смесь, постоянно помешивая. Процедить смесь через сито. Листья базилика из смеси выбросить. Подогреть духовку до 100 градусов C. В термостойкие формы разлить смесь. Посыпать нарезанными вялеными томатами. Отправить формы в духовку на 45 минут. Предварительно поставив формочки в большую емкость, наполненную холодной водой, так, чтобы вода доходила до половины высоты формочек.

3. Вынуть формы и дать им остыть, затем отправить в холодильник как минимум на 3 часа.

4. За 15 минут до подачи смешать бальзамический уксус и сахарную пудру в сотейнике. Нагревать смесь на медленном огне до тех пор, пока уксус не достигнет консистенции густого сиропа.

Полить слегка остывшим сиропом готовые крем-брюле. Украсить листьями базилика. Готово! Бон апети!

Гаухар Жексен

1. Куриную печень тщательно промыть, удалив жир и протоки. Опустить в кипящую подсоленную воду лавровый лист и печень, варить до готовности, минут 5. Воду слить.

2. Взбить в блендере куриную печенку с маслом, тимьяном, чесноком. Добавить вино, соль, перец и хорошо перемешать.

3. Шпинат перебрать, промыть и опустить на 2 минуты в кипящую подсоленную воду, а затем шумовкой переложить в миску с ледяной водой. Тщательно отжать руками.

4. Отделить белки от желтков. Взбить в блендере шпинат с желтками и мукой. Переложить в миску. Добавить немного соли и перца.

5. Отдельно взбить в пену белки и осторожно вмешать их в шпинатную массу.

6. Разогреть духовку до 190°С. Противень застелить пергаментом. Выложить на пергамент получившуюся массу слоем 1,5 см, разровнять поверхность, поставить в духовку и выпекать 15 минут.

7. Вынуть пласт из духовки и аккуратно свернуть рулетом. Оставить на 5-7 минут. Когда рулет немного остынет, развернуть его и равномерно распределить по нему печеночный паштет. Снова свернуть в рулет. Поставить рулет из шпината и печени в холодильник на 1-2 часа.

Приятного аппетита!

Виктор Магдеев

Это не моё авторское блюдо. Я нашёл рецепт на YouTube. Однако, когда друг моей жены попробовал это блюдо в моём исполнении, он признался, что даже во время своего недолгого вегетарианского периода он часто вспоминал эти бараньи ножки и хотел снова начать есть мясо.

1. Делаем маринад. Нарезаем чили перец и чеснок, добавляем в большую миску к мясу, туда же ломаем палочку корицы, паприку, орегано, зиру, соль, перец и сверху поливаем 1-2 ст. л. оливкового масла, оставляем мариноваться на 2 часа или на ночь.

2. Обжариваем мясо в кастрюле с толстым дном на 1 ложке оливкового масла до золотистой корочки. Затем добавляем остатки маринада и обжариваем 2-3 минуты, добавляем крупно нарезанную морковь, крупно нарезанный лук (если нарезать мелко – подгорит) и обжариваем до момента, когда лук станет золотистого цвета, наливаем красное вино 250-300 мл и, помешивая, ждем, когда жидкости станет вдвое меньше. Добавляем говяжий бульон – 250-300 мл и ставим всё в духовку на 3 часа при 160 градусах C. При подаче посыпаем листьями свежей мяты и мелко нарезанным перцем чили.

Санжар Суршанов

Ожидаемо вкусно, с ярким ароматом специй. Такие баклажаны могут быть как закуской, так и самостоятельным блюдом.

1. Баклажаны разрезать пополам вдоль. Мякоть надрезать ромбиками. Смазать баклажаны 100 мл оливкового масла, хорошо посолить и поперчить. Запекать в разогретой до 200-220 градусов C духовке около 45 минут, пока баклажаны не подрумянятся, до готовности.

2. Оставшеея масло разогреть на сильном огне, добавить лук, нарезанный тонкими кольцами, посыпать половиной чайной ложки соли. Жарить лук около 8 минут, часто помешивая.

Добавить молотый кумин, сумах и 1 целый перец. Жарить еще 2 минуты. Добавить раскрошенную фету, готовить ещё 1 минуту.

3. Из половинки чили вынуть семена, перец измельчить.

4. С лимона снять кожуру вместе с белой мякотью. Удалить семена, крупно нарезать, сок сохранить. Лимон с соком выложить в миску, добавить нарезанный чили и давленный чеснок. Перемешать.

5. На блюдо выложить баклажаны, сверху – лимон с чесноком и чили. Лук немного подогреть, выложить на баклажаны. Подавать блюдо тёплым или комнатной температуры.