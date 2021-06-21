Не все чай, что чаем называется: что нужно знать о чае?

Чаем называют высушенные листья растения Camellia Sinensis. Все остальное не чай, а чайный напиток. В том числе и травяные, и фруктовые чаи. Это не делает их плохими, и не преуменьшает их вкусовых качеств. Среди настоящих чаев выделяют пять основных подкатегорий: белый, зеленый, черный чаи, улуны и пуэр. Все это – листья Camellia Sinensis, разница в процессе производства.

Белый чай

Белый чай подвергается минимальной производственной обработке. Самые молодые чайные листья собираются и высушиваются под солнцем на открытом воздухе. Белый чай имеет светло-желтый оттенок и мягкий, сладкий привкус. Это самый нежный чай из всех.

Зеленый чай

Процесс изготовления зеленого чая сложнее. В зависимости от страны, нюансы производства варьируются. В Китае молодые чайные листья сушат на сковороде, а в Японии – на пару. Популярный сегодня маття (матча) – один из сортов зеленого чая, приготовленный по японской технологии. Для маття листья деревьев, за несколько недель до сбора, закрывают от попадания прямых солнечных лучей. Благодаря этому чайный лист обогащается аминокислотами и получает свой сладкий вкус. После, высушенные паром листья, перетирают в мелкий порошок.

Черный чай

Черный чай подвергается наибольшей обработке. Зеленые листья вялят, прокатывают, окисляют и высушивают. Благодаря этому черный чай имеет более крепкий яркий вкус и аромат. В Китае черный чай обычно называют красным, из-за его цвета в процессе заваривания.

Улуны

Улуны проходят процесс окисления не до конца, в идеале лишь на 50%. Улуны можно назвать серединой между зеленым и черным чаем. Улуны производят только в Китае и на Тайване. Распознать настоящий улун легко – его листья должны быть целыми. Улун – один из немногих чаев, который можно заваривать повторно. Наиболее известный из улунов – молочный улун. Он обладает легким привкусом, напоминающим молоко. Правда чаще в продаже встречается молочный улун, где молочного привкуса добиваются с помощью ароматизаторов.

Пуэр

Отличительной особенностью производства пуэра является постферментация. Листья обрабатывают до состояния зелёного чая, а затем окисляют естественным или искусственным образом. При окислении естественным путем получается зеленый пуэр, при окислении искусственным – черный. Зеленый пуэр становится ценнее в зависимости от выдержки. Для черного пуэра это не актуально. “Дозревание” пуэра может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. Наиболее ценным считается зеленый пуэр, выдержанный 50 лет. В целях дезинфекции пуэр важно хорошо промыть в процессе заваривания.

Ароматизированные чаи

Ароматизированные чаи чаще всего сделаны из плохого сырья. Чай отлично впитывает запахи, поэтому добавляя искусственные ароматизаторы производитель часто пытается скрыть неприятные запахи.

Заваривание чая

Если вы “не поняли” чай, скорее всего вы его неправильно заварили. В процессе есть множество нюансов. Важна вода – в наших условиях допустимым вариантом является фильтрованная и родниковая вода. В зависимости от вида, каждый чай требует определенной температуры. Листья зеленого чая подвергались минимальной обработке, поэтому их очень легко “сжечь” и чай начнет "вязать". Зеленому чаю достаточно температуры в 75-85 градусов. Черный чай стоит заваривать при температуре 95-100 градусов. Белый – при 70-80 градусах. Улуны – при 80-90 градусах. Перед употреблением чай рекомендуется промыть: первично залитый кипяток вылить и обновить. Для заваривания достаточно двух-трех минут.

Попробуйте переосмыслить свое отношение к чаю. Чайные пакетики и то, что вы можете найти на полках супермаркетов – не всегда стоит называть чаем. Чай – это не просто листья в кипятке, чай – это ритуал.