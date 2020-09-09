Бренды по всему миру уже давно сотрудничают не только с крупными звездами мирового масштаба, но и с инфлюенсерами, имеющими влияние в своей профессиональной среде. Это могут быть фотографы, музыканты, стилисты, художники и другие деятели из разных сфер. В Казахстане одними из первых на подобную кампанию решились Magnat Kazakhstan. К запуску новой линейки вкусов мороженого они записали музыкальный трек и сняли видео, где в качестве героев выступили пять казахстанских творческих деятелей.

Трек Beast записали певица Райхана Мухлис и продюсер Farleon, видео снял режиссер Nur Niyaz, а в качестве фотографа выступил Баурджан Бисмильдин. Райхана и Баурджан также стали героями кампании. Помимо них, в ролике снялись диджей Назира Касенова, стритарт-художница Дарион Шаббаш и стилист Айзат Сарсембаев. Каждый рассказал о своем пути, свободе самовыражения и творческой независимости.

Образы диких зверей в ролике – это отражение духа героев, их отношения к жизни, свободе и желаниям. Истории у героев разные, но цель у них одна – вдохновить других прислушаться к себе, к своим инстинктам и найти в себе смелость быть собой.

Рекламная кампания "Пробуди в себе зверя" приурочена к запуску двух новых вкусов мороженого "Магнат Double" – Фисташка и Карамель. "Пробуди в себе зверя" – кампания о свободе самовыражения, поиске удовольствий и любви к жизни, которая здесь передается через метафору "пробуждения" звериного в каждом.